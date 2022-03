Dominique Santana, a consulesa Mariana Scharlé de Vasconcelos e o cônsul honorário de Luxemburgo em Minas Gerais e Espírito Santo, Paulo Henrique Pinheiro de Vasconcelos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e a embaixada luxemburguesa receberam convidados no sábado, dia 26, para o lançamento da 1ª edição do Festival Brasil-Luxemburgo. Durante o evento, teve a pré-estreia do documentário “A colônia luxemburguesa”, filme dirigido pela historiadora Dominique Santana, no Belas Artes, e a abertura do quiosque de aço [L]AÇO, no Palácio da Liberdade, espaço que abrigou uma exposição transmídia, e que pode ser visitada virtualmente pela plataforma digital www.colonia.lu.

A programação conta ainda com mostra de fotografias históricas sob curadoria de Clarice Fonseca, e uma série inédita de pintura da artista plástica brasileiro-luxemburguesa Joanna Scharlé.





NOVA YORK

inauguração prestigiada





A rede de hotéis Fasano acaba de abrir um hotel em Nova York. O relações-públicas do grupo no Brasil, Phillip Martins, foi um dos responsáveis em receber os brasileiros convidados para a inauguração, apoiando o CEO do grupo, Constantino Bittencourt. Depois de abrir as portas, a dupla ficará por lá até meados deste mês, recebendo pequenos grupos para jantar e conhecer o novo empreendimento. Uma das primeiras convidadas, que esteve por lá nesse “feriado” de carnaval, foi a empresária mineira Érika Mares Guia.





OPERETA E EXPOSIÇÃO

no CCBB-BH





A Cia PeQuod de Teatro de Animação completa 21 anos e chega a Belo Horizonte com o espetáculo PinóQuio, depois de uma temporada de grande sucesso no Rio. Baseada no clássico do italiano Carlo Collodi, a montagem tem idealização e direção de Miguel Vellinho e adaptação do texto, música e direção musical de Tim Rescala. A opereta mistura a linguagem do teatro de animação com circo e música ao vivo. A temporada segue até dia 28, no CCBB BH. Dia 26, terá sessão com interpretação em libras e audiodescrição.





***

Silvânia Capanema (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O Centro Cultural também abriga a Mostra Movimento Armorial 50 Anos, que termina amanhã, e para dar mais uma chance de visitação lançou o tour virtual que conduz o visitante aos quatro núcleos da mostra, proporcionando uma imersão na vida e na obra de Ariano Suassuna e do movimento criado por ele na década de 1970, no Recife. Basta acessar o link https://ccbb.com.br/

belo-horizonte/bh-programacao/movimento-armorial-50-anos/.





ACQUA

Frescuras patagônicas





Depois dos vinhos e das cervejas, agora são os bebedores de um inocente copo de água que estarão a balançar o líquido para ‘perceber’ sua consistência, grau de mineralidade, pureza estrutural, gosto e até mesmo sua origem. Isso mesmo: a nova profissão do momento é sommelier de água. Na Europa, os cursos dessa nova profissão reúnem milhares. Por aqui, a coisa vem crescendo desde 2019 e, inclusive, tem o primeiro profissional da área devidamente certificado – chamado Rodrigo Rezende. Uma dica: as águas mais desejadas são engarrafadas a partir de geleiras da Patagônia. E deve ser boa mesmo, pois na acqualeria que a finada Casa Colete mantinha no seu subsolo, em Paris, há anos, era a novidade disputada.

PERIÓDICO

científico





Os centros universitários Facens e Newton Paiva lançaram para a comunidade de professores, estudantes e pesquisadores o periódico eletrônico Joins, voltado para artigos técnico-científico nas áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, tecnologia e demais campos correlatos. A política editorial da revista é pautada na concepção do acesso livre e gratuito, na disseminação do conhecimento científico. Os interessados em publicar algum artigo ou pesquisa podem se inscrever no link dos centros universitários.

ALIANÇA FRANCESA

Festa da Francofonia





O idioma francês é falado em dezenas de países, e o resultado disso é uma rica cultura celebrada na Festa da Francofonia, que começa amanhã e se estenderá por todo o mês de março. A Aliança Francesa de Belo Horizonte preparou uma programação intensa para a 8ª edição do evento, com mostras de cinema, exposições, concertos, peça de teatro etc., com entrada gratuita ou ingressos com valores acessíveis. A programação completa com locais e datas dos eventos pode ser conferida no site da instituição.

SETOR

em queda





O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou queda de 2,8% em vendas ex-factory de janeiro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, quando o setor apresentou desempenho positivo de 5,8%. Para a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), os dados mostram que, em linha com os resultados abaixo da expectativa do 1º semestre de 2021, o setor seguiu enfrentando desafios ao longo do ano.

HULK

Gol em Tiradentes

O jogador Hulk não é bom artilheiro apenas em campo. Também na hora do lazer, ele acerta em cheio sem suas escolhas – como no carnaval, que foi passar em Tiradentes. Quem o viu por lá com a mulher, Camila (que está em gravidez bem adiantada), disse que ele atendia os fãs (atleticanos ou não) com a maior boa vontade e simpatia. E o rapaz tem bom gosto: hospedou-se na pousada Pequena Tiradentes e experimentou as delícias e o ótimo astral do restaurante Tragaluz. Pelo jeito, vai arrasar, de novo, no clássico de hoje contra o Cruzeiro.

Concerto

de rock





Os hits do rock nacional vão embalar a apresentação que abre os concertos da Orquestra Opus em 2022. O show vai trazer versões dos maiores sucessos do rock brasileiro, com arranjos exclusivos do maestro Leonardo Cunha. O concerto acontece em 11 de março, sexta-feira, às 21h, no Centro Cultural Unimed BH-Minas. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) disponíveis em https://www.eventim.com.br/artist/orquestra-opus/. As apresentações da Orquestra Opus têm o patrocínio da Tracbel, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Para esse show, a Orquestra Opus selecionou canções emblemáticas de artistas e bandas que se tornaram referência na música nacional. “Será uma homenagem aos grandes artistas e grupos musicais que fizeram a história do rock nacional, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Cazuza, Raimundos, Skank, Jota Quest e Raul Seixas, entre outros”, diz o maestro Leonardo Cunha.

MAGALÚ

Moda pra quem pode







Uma publicação da Vogue Brasil, em uma das suas edições digitais (em fevereiro), mostrou o Magazine Luiza mergulhando , profundamente, no mundo da moda. O fato não passou batido na imprensa internacional e o assunto foi parar em sites especializados do eixo Londres/Nova York. O chamariz foi o volume de vendas da varejista em 2021( US$ 8 bilhóes) e a revelação de que boa parte disso veio de produtos de moda. Uma surpresa até para quem trabalha no assunto por aqui. Mas os planos são de ir muito além, puxado pelo seu avatar fashion, a modelo virtual chamada Lú. Tem 48 milhões de seguidores. Como já dissemos aqui, a moda virou gestão.

TURISMO

local e internacional





O Rio de Janeiro vai sediar o 14º Congresso Brasileiro de Turismo e C&VBx, em 14 e 15 deste mês. Serão abordadas questões importantes, principalmente depois de dois anos de crise no setor, em função da pandemia. Especialistas da área econômica abordarão os desafios e o atual momento do segmento de turismo. Inscrições pelo Sympla.





***





Em maio, será a vez de São Paulo receber a 12ª edição da ILTM Latin América, que marcará a retomada da indústria do turismo de luxo. O encontro será na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, de 3 a 6 de maio. Mais informações no site www.iltm.com/latinamerica.





LUCRO

com brinquedo





A fabricante de brinquedos Mattel teve crescimento na arrecadação anual em 2021 por causa do Hot Wheels Singles, que foi o brinquedo mais vendido do mundo segundo o NPD Group, empresa de pesquisa que monitora o mercado global de brinquedos, e realizadora do Toy Industry Awards 2021. Mais uma vez, a Mattel recebeu reconhecimento em diferentes categorias. Barbie e Hot Wheels reafirmaram sua força como marca e conquistaram dois dos principais prêmios, como Maior Propriedade Global de Brinquedos do Ano e Brinquedo mais vendido do Ano, respectivamente. Ambas classificações valem para as categorias global e Brasil. A principal fabricante de brinquedos do mundo comemora também o aumento de 19% no número de vendas em 2021 em relação ao ano anterior, contabilizando US$ 5,458 milhões, o que resulta em um lucro operacional informado de US$ 730 milhões, US$ 355 milhões a mais que no ano anterior.

POR AÍ...





O estilista Victor Dzenk passou o feriadão carnavalesco no Rio, com agenda pra lá de agitada. Teve até sambinha no Belmont do Copacabana Palace. E também inks com a turma que estava na cobertura de Ipanema do Franklin Bethônico – sempre de branco para enfrentar o calor carioca. Em abril, Dzenk lança seu verão 2023, em collab com o artista Léo Brizola, durante a Minas Trend.





Uma beleza o site Homey que a Fernanda Grossi criou e onde ensina alguns truques para enfrentar situações corriqueiras no dia a dia do lar. Desde um jeito fácil de limpar algo até como contornar os apertos com os filhos pequenos. O visual também ficou muito bacana. Para conhecer, basta acessar www.portalhomey.com.br.





Depois do sucesso da coleção Pantanal (que integra um roteiro geofashion pelo país com coleções cápsulas), o estilista Eduardo Amarante deixou para estrear aqui a coleção homenageando São Paulo. O lançamento será presencial, com pequenos desfiles na Casa Bernardi e dentro da programação da feira BH-à-Porter. Só para compradores.





A marca Arbour, uma das mais novas no circuito das prontas-entregas da cidade, vai iniciar seus lançamentos de inverno em casa nova. Sai do bairro São Pedro e vai para o Prado, na rua Turfa.

POSSE

na Academia





A empresária e escritora Silvânia Capanema Álvares foi eleita para a Academia Municipalista de Letras (Amulmig) e toms posse no próximo sábado, 12, às 10h. Ela ocupará a cadeira de número 344, que tem como patrono o escritor e político Gustavo Capanema, e será saudada pela acadêmica Marilene Guzella Martins Lemos. Após a posse, a acadêmica receberá acadêmicos, familiares e amigos para um brunch em sua casa, no Mangabeiras.