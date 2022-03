Quer ter uma pequena horta dentro de casa? Confira 4 passos pra não errar

Ter uma pequena horta dentro de casa não é tarefa difícil, mas exige cuidados especiais (foto: Pixabay)

Dedo verde posso falar que não tenho. Mas consigo plantar alguma coisa e ela ir pra frente. A primeira vez que vi uma samambaia chifre-de-veado foi na Feira da Providência do Rio de Janeiro. Depois de muito implorar, consegui uma mísera mudinha, com duas folhas mínimas, que trouxe na mão, dentro do avião, e que chamaram a atenção. Mais de 20 anos depois, ela não só ocupa grande parte de meu jardim como se tornou conhecida e admirada por todos, realmente é uma bela folhagem. Outras coisas que tenho são hortaliças que trouxe da França, mudas colocadas dentro de botas, porque não podiam entrar no país. Muitas ainda estão firmes na pequena horta que tenho em casa, ao lado da cozinha.





Na realidade, foi-se o tempo em que ter uma horta era um privilégio exclusivo das pessoas que moram em áreas rurais. Além das plantas e flores que já faziam parte de muitos lares urbanos e que têm conquistado cada vez mais espaços nas decorações e ambientes internos, as hortas também estão se tornando populares e mostrando que, mesmo em pequenos espaços e em recipientes variados, é possível cultivar seus próprios temperos e hortaliças em casa.





Em primeiro lugar, além de escolher o que deseja cultivar e qual será o local definido para isso, é preciso definir também se quer iniciar a sua horta a partir de sementes ou se já vai começar o processo com a muda pronta. “A parte legal de começar com o plantio da semente é ver ela germinar, acompanhar a mudinha nascendo e crescendo, para depois, com ela já grandinha, plantá-la no local definitivo e continuar com os cuidados necessários para que se desenvolva bem”, explica o engenheiro-agrônomo Marcos Feliciano.





Confira as dicas do agrônomo para montar a sua horta em quatro passos:





1. Semente x muda: escolha de que forma iniciará a sua horta, se será com sementes ou mudas já prontas.





2. Processo da bandeja (plantio de sementes): Em uma bandeja com vários compartimentos, preencha os espaços com substrato. A Forth Jardim acaba de lançar um substrato especial para hortaliças com matéria-prima de origem vegetal e ideal para pequenos espaços. Após estarem todos preenchidos, faça pequenos buracos para colocar as sementes (com 1cm a 1,5cm). É recomendável colocar de 2 a 3 sementes em cada uma das células (buracos), pois nem sempre todas elas germinam. Depois de acrescentar as sementes, espalhe vagarosamente (polvilhando) um pouco mais de substrato sobre a bandeja. Para completar, ajeite com as mãos o substrato que foi acrescentado até que os buracos fiquem bem cobertos; assim que terminar o plantio, faça uma boa rega. A semente precisa de bastante água para germinar, por isso é importante regar diariamente e, dependendo do caso, até duas vezes por dia. Essa bandeja já pode ficar diretamente no sol ou se possível em uma meia sombra, onde não fique exposta ao sol o dia inteiro.





3. Local definitivo (plantio da muda): depois de a sua semente ter germinado e a muda se formado, ou caso você tenha optado por iniciar a sua horta a partir do plantio de mudas compradas, escolha o vaso, recipiente ou o local em que você pretende criar a sua horta; caso ele não esteja furado, é necessário fazer furos embaixo para que a água possa escoar; acrescente uma primeira camada de pedra (é indicada a pedra de argila) para fazer a drenagem. Para melhorar ainda mais a drenagem e não permitir que o substrato saia pelo fundo do vaso, utilize também uma manta por cima das pedras. Após formar as duas camadas iniciais acrescente o substrato suficiente para dar altura no vaso, lembrando que quando você regrar, o substrato vai baixar um pouco. Faça um buraco, desta vez não tão raso, que seja o suficiente para colocar a muda. Acomode a muda no local e vá ajeitando o substrato com as mãos para que a muda fique firme no local.





4. Cuidados após o plantio: é importante escolher o local ideal para deixar a sua horta e que ela receba pelo menos 4 horas de sol diariamente. No caso das hortaliças, a água também é um fator muito importante, sendo necessário regá-las diariamente e, em alguns casos, dependendo do tamanho do vaso, até duas vezes por dia. Sete dias após ter plantado a muda, você pode começar com adubação, que vai ajudá-la a crescer e se desenvolver melhor. E não esqueça também de sempre regar após a adubação. Para obter um melhor resultado, é importante utilizar o adubo mais indicado para cada tipo de hortaliça.