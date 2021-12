Barracas costumam vender produtos estrangeiros difíceis de encontrar no dia a dia do brasileiro (foto: Reprodução)

Na primeira vez em que fui à Feira da Providência, ela iniciava sua trajetória modestamente numa rua de Ipanema, que se definia como o bairro classe A do Rio de Janeiro. Não sei se porque sou cativa das feiras promovidas nas cidades do interior mineiro, gostei de cara da promoção criada por dom Helder Câmara nos anos 1960, pioneira entre os projetos filantrópicos do país.









O tempo passou, Isaura se aposentou e destinou o posto para minha irmã, Cecy Vianna Clementino, que abraçou a campanha com força total. Não media esforços para fazer da barraca mineira uma das mais disputadas da promoção – durante vários anos, foi a mais rentável.





A feira se transformou em uma das principais fontes de renda do Banco da Providência, que desenvolve projetos de capacitação profissional e geração de renda para milhares de pessoas em 30 comunidades do Rio de Janeiro. Quando foi parar na região da Barra da Tijuca, cresceu e abrigou barracas dos principais países.





Minha irmã fazia de tudo para tornar a Barraca de Minas um marco importante do projeto. Vinha aqui várias vezes para reunir artesãos interessados em colocar seus produtos lá. Organizou uma cozinha de comida mineira que atraía filas de interessados em disputar as iguarias – o pastel mineiro servido com cerveja era um acontecimento.





Certa vez, ela conseguiu arrumar com amigos um pé de jabuticaba para instalar na área do restaurante. Como achou que só a árvore não chegava, deu-se ao trabalho de pintar de preto uma grande quantidade de bolinhas de isopor e as prendeu ali. Aquilo foi sensação até na imprensa carioca. Um dos grandes frequentadores da feira, Ziraldo queria porque queria chupar as frutinhas, não acreditava que eram falsas.





Com a feira na Barra da Tijuca, quando as barracas fechavam levávamos para casa o pessoal que trabalhava na cozinha e na limpeza. Não sei quantas vezes, alta madrugada, fomos até a entrada das maiores favelas cariocas. Na maior calma e segurança.





As barracas estrangeiras chamavam a atenção, pois vendiam de tudo, coisas que dificilmente apareciam no comércio nacional. Na francesa, era possível comprar champanhe a preços de Paris. Na dos Estados Unidos, encontrávamos tudo o que conhecíamos de cinema ou de ouvir falar, tanto para comer como para comprar. Pacotes de bolos e biscoitos para fazer em casa eram super e disputada novidade! E por aí vai.





Da barraca da flora, eu trouxe, há mais de 50 anos, a muda com duas folhinhas de samambaia chifre-de-veado, que pouca gente conhecia. Atualmente, ela ocupa um superespaço em meu jardim e também em casas de alguns amigos.





A Feira da Providência está de volta de 16 a 19 deste mês, no Riocentro, patrocinada pela V3A e GL Eventos. É claro que todos os protocolos sanitários serão cumpridos. A expectativa é receber 30 mil visitantes.