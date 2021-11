Resultados da Noite de Prêmios Jornada Solidária Estado de Minas

Leda Coimbra, que faz aniversário nesta quarta-feira, e Aparecida Andrade (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







A equipe da Jornada Solidária Estado de Minas acabou de anunciar o valor arrecadado com a Noite de Prêmios Virtual, realizado em 30 de setembro, pela plataforma zoom, com várias lives de sorteios feitas no Instagram @jornadaem. O valor total arrecadado foi de R$ 72.485. A Noite de Prêmios teve apoio do Instituto MRV, Buffet Célia Soutto Mayor, Benerick’s Drinks, Suggar, Padaria Pedro Padeiro.





TEATRO

virtual





O drama “Onde está Liz dos Santos?" faz temporada virtual de 1º a 30 de dezembro no Canal do Youtube Firjan SESI (www.youtube.com/c/FirjanSes). A peça foi escrita por Beatriz Malcher e dirigido por Tatiana Tiburcio, e conta uma história de perseguições, desaparecimentos e submissões que

apresenta paralelos com a realidade brasileira.

Alberto Radespiel, Laila Katina e Luis Fábio Araújo (foto: Edy Fernandes/Divulgacao)





NATAL

solidário





O Sesc em Minas, em parceria com o Sistema Comércio, iniciou a campanha Rede em Ação no Natal Solidário, e está arrecadando alimentos e brinquedos para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha, que há 12 anos era realizada na região de Almenara, foi ampliada em 2021 e este ano acontece em todo o Estado. A meta é arrecadas 118 toneladas

de alimentos.









REVISTA

comemorativa





A Academia Mineira de Letras comemora 112 anos e comemorará a data com o lançamento da 80ª edição da sua revista, em versão impressa e digital, dia 4 de dezembro, em cerimônia fechada para convidados. Na ocasião será disponibilizado a digitalização completa dos oitenta números da revista, no site da instituição www.academiamineira deletras.org.br.

Sílvia Reis, Luciana Procópio, José Murilo Procópio e Gladina (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





DANÇA

no Memorial





Hoje, às 18h, o Memorial Vale traz a dança de Dadyer Aguilera com o espetáculo H-CPU. Amanhã o público poderá escolher entre o concerto da violoncelista Francisca Garcia com o pianista Santiago Vasconcelos, às 19h30, ou o “Sinto, Logo Sou!” com a musicoterapeuta Marília Schembri, às 19h. Na terça será a vez da cantora Joanne Fernandes apresentar o show “Um pouco de soul”, no YouTube do Memorial Vale.





FESTIVAL

Na Brasa





Hoje, um dos festivais de churrasco mais tradicionais de BH está de volta, das 11h às 20h, no estacionamento do Porcão: o Na Brasa BBQ, para os amantes do bom churrasco. No palco, shows com banda Velotrol, com o melhor do rock and roll e Barnardo Souza cantando clássicos do sertanejo, além do DJ Bruno Diaz. O evento ainda é pet friendly e terá um amplo Espaço Kids com monitores (pagamento à parte).





ENCONTRO

de mulheres





Jóia Senedese fará mais uma reunião com suas amigas, participantes do seu Clube da Jóia, dia 9, às 20h, no Villa Celimontana, em Lourdes. As reuniões são bem agradáveis, sempre com uma boa música ao vivo, um bate-papo com um profissional sobre algum tema do momento, uma dinâmica animada e, para arrematar, um jantar regado a bom vinho. O tema da última reunião do ano será a força da mulher, que muitas vezes é desconhecido por ela.

Objetos de Fé

Afro-brasileiros





A exposição “Objetos de Fé Afro-brasileiros” está aberta para visitação no Museu de Sant’Ana , em Tiradentes, até 10 de janeiro, com entrada gratuita. São oratórios em diversos formatos e materiais, originários de Minas Gerais e do Nordeste do Brasil, alguns com apenas cinco centímetros e outros que chegam a quase 2,5 metros de altura. A curadoria é de Angela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que faz a gestão do Museu Sant’Ana. A Mostra traz peças que estiveram presentes no espaço colonial, nas casas, na algibeira, na mina e na senzala, fundindo fé e cultura. São peças que traduzem essa sinergia construída pelo encontro de culturas dos povos formadores do Brasil. Informações no Instagram/Facebook: @museudesantana.





COMEMORAÇÃO

de parceria





A Skazi e Thássia Naves comemoram seus dez anos de parceria com o lançamento de uma collab, dia 1º de dezembro, na qual todos os modelos foram desenvolvidos a quatro mãos, pela equipe de estilo da marca e Thássia. As peças são com temática festa, resort e beachwear.





MINAS-JAPÃO

Bonen-Kai Matsuri





A Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil-Japão – ACCTBJ e a Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira (AMCNB) recebem, dia 11, de 17h às 22h, o Bonen-Kai Matsuri Minas-Japão. Um evento de confraternização japonesa onde as pessoas se despedem dos acontecimentos agradáveis e desagradáveis que tiveram no decorrer do ano e agradecem pelo convívio com as pessoas. Essa primeira edição contará com apresentações culturais japonesas de grupos locais de Taiko, danças e karaokê, diálogos sobre turismo, workshops e, sem deixar de lado a riqueza da gastronomia japonesa que também marcará presença por meio de um espaço gastronômico, com comidas típicas japonesas e mineiras, integrando as culturas, promovendo e incentivando a comercialização de produtos de pequenos comerciantes locais. O evento é gratuito, mediante retirada de convite pelo Sympla.





CENSURA

Alerta no video





Com tanto bate-boca entre os políticos de todas as facções sobre a importância da democracia e do suposto risco que esse tipo de regime político sofre no mundo atual, o governo federal baixou uma portaria que, no mínimo, relativiza o assunto. Realmente, a obrigatoriedade de classificação etária dos programas de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos, aplicativos e plataformas de streaming é uma deslavada censura, disfarçada de regulamentação. As normas entram em vigor em janeiro e foram decretadas pelo Ministério da Justiça. É um passo perigoso, principalmente porque pode facilitar a imposição de uma ‘normatização’ também aos veículos impressos.

PODEROSA

Chiffon





Quem está na cidade é a cantora lírica Sylvia Klein. Entre os diversos compromissos e também matar saudades da família, Sylvia vao promover mais uma edição do seu eclético Bazar "A poderosa Chiffon", na Casa Outono, de Celinha Braga, no Sion, dias 11 e 12, das 10h às 22h. O nome é um trocadilho bem-humorado que ela faz com "O Poderoso Chefão", transferindo o poder para o feminino e o chefão para o nome do tecido fino que dá título ao evento que é performático, já que tem uma programação cultural preparada no capricho e, em alguns horários, de surpresa, o público é brindado com apresentação magistral de Sylvia. Trata-se de um mercado alternativo sustentável, com peças recicláveis, artesanais, vintages, bijuterias, obras de arte, objetos de decoração, arranjos florais, bordados, cerâmicas, etc. Este ano terá também o lançamento do livro

de João Diniz.





PEDRAS MINEIRAS

Brilhos & cores





O setor joalheiro se movimenta e acaba de realizar a Feira Internacional de Pedras Preciosas, que aconteceu no Expominas, em Teófilo Otoni. Realizado pela Associação dos Comerciantes e Exportadores de Joias e Gemas do Brasil, superou as expectativas. Um dos sinais do sucesso, foi a forte presença de compradores vindos de vários países. Para o Raymundo Vianna, que há anos batalha na área, é preciso estimular, também, o uso das pedras nacionais nas joias e bijuterias brasileiras – não só pela sua beleza e diversidade de cores, mas por baixar o custo das peças. Um recado aos designers para substituírem vidros, resinas, pedras sintéticas e outras feiuras pelo brilho e colorido das nossas gemas. Outra coisa boa que saiu dos debates na feira, foi a criação de um novo arranjo produtivo (APL) na região e novas leis para proteger o pequeno produtor de pedras e da pequena lavra garimpeira.

NA MODA

verão em movimento





Um dos nossos mais renomados escultores, o talentoso Paulo Laender está de volta às suas origens como designer de joias, e resgatou alguns de seus modelos de maior sucesso. Feitos em prata de lei e pedras mineiras, integram uma coleção muito bacana. Também lançou uma nova linha de peças, com a beleza e qualidade associadas à sua assinatura. Para completar, conseguiu custos acessíveis. Um luxo total.





***





O produtor e editor de moda Zeca Perdigão já está em pleno trabalho da nova edição da Olho Magazine – após período trancado em casa

por causa da pandemia. Já retornou ao batente, comandando produções especiais e confirmando sua posição de melhor do

assunto dentro do circuito mineiro.





***





Liana Fernandes levou seus modelitos superdescolados da Liana Atelier para o Coletivo da A.Criem, na semana passada, fazendo o maior sucesso. Design exclusivo e matéria prima de

qualidade fazem o sucesso da marca.





***





Notícia bacana no circuito fashion é o sucesso da marca Lobb, que o estilista Bruno Coelho lançou por aqui, depois de passar alguns anos no Rio. O forte são as estampas exclusivas, com colorido exuberante e peças bem amplas. Tudo de bom para o verão que chega.





***





A estilista Thalita Rodrigues amplia suas atividades lançando bolsas ecológicas com a marca ‘Your It Bag’. Um sucesso. Práticas e confortáveis, as sacolas dão o toque de elegância até na hora de fazer o mercado. Fora esse trabalho, ela continua firme no estilo da Alphorria.

VETERANOS

da Amizade





O Grupo Veteranos da Amizade foi criado para unir alguns amigos publicitários para enfrentarem, juntos, mas virtualmente, o desesperador mormaço da pandemia alcançou sucesso com a participação de 52 pessoas, vários deles os maiores nomes da comunicação mineira – publicitários, relações-públicas, jornalistas e radialistas – todos mineiros, mas que moram aqui, em São Paulo, Brasília e Curitiba. A turma agora está animada, organizando o primeiro encontro híbrido, dia 14, a partir das 12h30, no restaurante do Minas I. Afinal, a maioria não se vê há mais de dois anos. Os organizadores garantiram que terá muitos abraços, causos, prêmios e muito chope.

MEDICAMENTOS

Descuidos perigosos





As farmacêuticas estão realizando esforços para esclarecer sobres as formas corretas de armazenamento dos medicamentos – algo que o consumidor brasileiro faz de forma errada e com consequências trágicas. Em resumo, pode-se dizer que o maior erro é colocá-los no armário do banheiro – por causa da umidade. Em segundo lugar, não se deve colocá-los nas conhecidas caixinhas marcadas com dias da semana – em razão do risco de trocá-los ou errar a quantidade na hora de tomá-los. Finalmente, nem pensar em retirá-los dos envólucros metalizados – que são a única forma de protegê-los de mofos e bactérias. E mais: guardar um pedacinho partido da pilula para usar depois, é procurar encrenca para sua saúde.









MULHERES NA PRODUÇÃO

no Mineirão





Conectar, qualificar e dar visibilidade para mulheres produtoras de eventos, que estão nos bastidores e trabalham para proporcionar as melhores experiências para o público e seus clientes. Esse é o objetivo do seminário “Preparação para retomada”, promovido pelo projeto Mulheres na Produção. O evento será realizado em formato híbrido, nos dias 9, 10 e 11 de desembro, no Lounge Panorâmico do Estádio Mineirão e com transmissão simultânea via plataforma privada, para as participantes que optarem por acompanhar a programação online. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla. A fundadora do projeto, Fernanda Batista, que também é produtora executiva, explica que a intenção do encontro é reunir mulheres de todo o país, para debater a execução de eventos, de diversos segmentos, cases de sucesso e compartilhar experiências e conteúdos relevantes para a retomada das produções. Além dos painéis e palestras estão previstas visitas guiadas e turísticas por espaços em Belo Horizonte, momentos de networking entre as participantes e happy hour. Entre os temas apresentados durante a programação estão o case de 20 anos do Rock in Rio, eventos turísticos, sustentabilidade, acessibilidade e segurança nas produções, festivais independentes e desenvolvimento de carreira. O evento é patrocinado pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur.