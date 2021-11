Ex-miss vira empresária

Janaina Barcelos (foto: divulgação)





A jornalista Janaina Barcelos foi Miss Minas Gerais em 2013 e ficou em segundo lugar no Miss Brasil. Em 2018, foi Miss São Paulo. Com toda a popularidade, se tornou influencer. A mineira tem uma limitação visual, é portadora de retinose pigmentar, e se tornou embaixatriz do diagnóstico precoce de doenças degenerativas da visão. Janaina resolveu unir as duas áreas nas quais atua e lançou uma coleção de óculos intitulada Tropicália, inspirada nas cores da vegetação tropical do Brasil. As peças foram produzidas e registradas em Pernambuco, trazendo conceitos de “brasilidades” e enaltecendo

as cores da vegetação tropical.





Por aí





O Memorial Vale apresenta hoje, às 11h, o show da cantora e multi-instrumentista Nath Rodrigues, dentro do projeto Memorial Instrumental, gravado exclusivamente para celebrar os 10 anos do museu.





A A.Criem, associação que reúne os estilistas mineiros de primeira linha, promoveu (na sexta e sábado) o seu Coletivo, reunindo trabalhos de moda, design, gastronomia e muito mais no Labbing Cowork, no Alto de Santa Lucia. Foi a primeira promoção da entidade, que é presidida

pelo estilista Antonio Diniz.





ALERTA

partos prematuros





No Brasil, mais de 11% dos partos são de prematuros, o que coloca o país em 10º lugar com mais nascimentos pré-termo em números absolutos. Os números chamam a atenção e especialistas reforçam a importância de falar sobre o assunto. As causas mais comuns da prematuridade estão ligadas a fatores maternos, fetais ou placentários, que, segundo especialistas, nem sempre podem ser identificados precocemente.





SUSTENTABILIDADE

no ar





Pela primeira vez, a American Airlines foi incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte. O reconhecimento é uma prova do compromisso contínuo da companhia aérea com a excelência em questões ambientais, sociais e de governança (ESG), incluindo a redução das emissões de carbono de sua operação, promoção da diversidade, equidade e inclusão, e fornecer divulgações ESG regulares e transparentes. A American é a única companhia aérea de passageiros a aparecer no Dow Jones Sustainability North America Index 2021 (DJSI), que engloba os líderes de sustentabilidade norte-americanos identificados pela S&P Global por meio da Avaliação de Sustentabilidade Corporativa.

COZINHA

ITALIANA

destaque mundial





Embaixadores da autêntica cozinha da Itália, em Minas Gerais, os restaurantes italianos, certificados com o selo Ospitalità Italiana, participam da Semana da Cozinha Italiana no Mundo, que começa amanhã e vai até o dia 28. Nesse período, serão elaborados menus especiais evocando toda a tradição milenar da enogastronomia italiana em mais de 100 países, simultaneamente. Em Minas Gerais, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, em parceria com o consulado da Itália em Belo Horizonte, promove diversos eventos presenciais e on-line. Entre as casas participantes estão o Anella, Barolio, Bottega Coppola (Montes Claros), Cantina Portale di Napoli (Camanducaia), Domenico, Est! Est!! Est!!!, Il Limoncello, Nonna Carmela, O Italiano, Osteria Mattiazzi e Tratoria Via Destra (Tiradentes).





CURSO

para mulheres





A B2Mamy e a Aladas lançam curso de soft skills para apoiar mulheres que buscam liderar e alavancar suas carreiras. Inédito e alinhado ao propósito das duas empresas, o curso Acesse

seus poderes foca no desenvolvimento de habilidades socioemocionais como criatividade, foco, liderança, resiliência e networking, competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. As inscrições

começam no dia 25.





BH É UM OVO

na gastronomia





Será nesta terça e quarta-feiras (23 e 24/11), no Novotel Savassi, o evento gastronômico BH é um Ovo, que vai apresentar a movimentada e forte gastronomia da cidade, e discutirá questões relevantes, entre elas como será a gastronomia pós-pandemia. A realização é do produtor cultural Marcelo Wanderley. Entre os chefs participantes estão Leonardo Paixão, Ricardo Castilho, Caio Soter, Flávio Trombino, Ivo Faria, Eduardo Avelar, Edson Puiati. A entrada é gratuita com vagas limitadas. Os ingressos devem ser retirados no Sympla. E em 1º de dezembro, o “BH é um Ovo” termina com um jantar beneficente especialmente feito pelos chefs Leonardo Paixão, André Paganini, Ivo Faria, Guilherme Melo, Gui e Gabi.





LANÇAMENTO

livro em dose dupla





Quem estará de volta a Belo Horizonte esta semana é Paulo Roberto Wildmann, mais conhecido como Bob Wildmann. Ex-tenista, treinador e professor, atualmente organiza torneios ao lado da mulher, Leila Abe. Bob lança terça-feira, a partir das 16h, dois livros que acaba de escrever. O primeiro, “Uma vida pelo tênis”, conta sua história no esporte; o segundo, “Jogue, treine e empreenda no tênis”, é técnico, com dicas para os amantes do esporte. O encontro será na Federação Mineira de Tênis, no Bairro Santa Lúcia, onde ele fará sua tarde de autógrafos.





INFLAÇÃO

maleta de Natal





A inflação chegou aos produtos de Natal no bolso, nas prateleiras e até nos pequenos e tradicionais mimos de época. Um dos mais afetados são as cestas natalinas, que, antes, vinham com muitas variedades de produtos (comes & bebes) e um certo clima de expectativa, muita alegria e tamanho variando conforme o fôlego financeiro do freguês. Para driblar esse último item inventaram, agora, a maleta de Natal – também feita de palha, mas muito menor que as cestas habituais e apenas com frugais cervejinhas dentro. Se der sorte, pode-se até achar uma garrafinha de vinho.

AQUISIÇÃO

novo negócio





A Estapar, maior empresa de estacionamentos do Brasil, assinou contrato para a compra da empresa Zul Digital, principal autotech da América Latina, que conta com mais de 2 milhões de usuários. Com isso ela se posiciona como a maior plataforma marketplace voltada para o motorista. A nova operação, ainda depende de condições precedentes, além da aprovação a ser realizada na próxima assembleia geral da companhia. Atualmente, a companhia possui cerca de 3 milhões de usuários cadastrados em sua base de dados e no último ano passou por muitas transformações visando a entrega de uma melhor experiência ao consumidor dentro de todos os ambientes e, especialmente, no digital. A empresa passou de 3,4% das receitas provindas da plataforma digital para 12,3%, ressaltando a busca pela evolução constante do negócio. Com a chegada da Zul Digital em seu portfólio, a Estapar passa a oferecer facilidades como pagamento de IPVA, licenciamento e multas, alerta de rodízio com geolocalização, tag para pagamento de pedágio, CRLV digital, informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, seguro, entre outros serviços.

FESTIVAL

e Clube do Livro





O festival internacional Novembro Digital exibirá a “Mostra de realidade virtual” entre 24 de novembro e 12 de dezembro, na Galeria Aquário do Palácio das Artes. A mostra ocorre pelo terceiro ano, em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Quem passar pela mostra poderá assistir a dois filmes: “Meet Mortaza’’ e “Un bar aux Folies Bergère’’. Visitação de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h.





***





Dia 27, às 10h, o clube do livro Lire et S’inspirer, da Aliança Francesa, recebe a participação especial da artista belga Joëlle Sambi por ocasião do Mês da Consciência Negra. O encontro conta, ainda, com a participação de Karine Bassi, artista de slam de BH. É necessário se inscrever previamente. O evento on-line conta com tradução para o português. Inscrições no site //urlr.me/38G9q.





EXPOSIÇÃO

visitas mediadas





A exposição “Leandro Erlich – A tensão” está fazendo sucesso no CCBB-BH, e apesar de poder ser vista de forma individual, algumas pessoas que fizeram a visita guiada garantiram que é muito mais interessante. Por isso, o CCBB Educativo oferece visitas mediadas temáticas tanto ao público em geral quanto para grupos agendados, de quarta a segunda-feira, às 11h e às 18h, com versão em libras quinta-feira e sábado, às 18h.

ROBÔS

roupinhas de mil euros





Para quem acha exagero os proprietários de pets tentarem humanizá-los, ao tratá-los como bebês mimados (e gerando bilhões em negócios para os espertos) , chega a ser ridícula (e caríssima) a nova onda que vem do Japão. É que, depois de inventarem os cachorrinhos-robôs e bonecos-robôs para quebrar a solidão de quem fica em casa sozinho, agora os japoneses estão vendendo penduricalhos para esses bichinhos de lata. Os primeiros deles são do vestuário, incluindo agasalhos como casaquinhos, gorros e vestidinhos de lã e mais. Tem até peças com assinatura famosa, ao custo de mil dólares. É de arrepiar até pelo de gato.





FUTURO

COVID & eleições





O inquietante noticiário sobre a nova onda de COVID na Europa não deixa dúvidas: mais dias, menos dias ela chega aqui também. Com sorte, depois das festas de fim de ano. Com mais sorte ainda, caso chegue com menos letalidade e, portanto, atingindo menos o nosso cotidiano. A campanha da terceira dose, em curso no país, também pode evitar a ida ao fundo do poço da economia – já com projeção bastante negativa. É uma realidade dura, mas, segundo os especialistas, ainda teremos que conviver por longos anos com esse vírus. Exigindo, no mínimo, vacinação anual.





SPFW

Fraga poético





Sempre criativo e levando a moda além da moda, Ronaldo Fraga e seu desfile virtual para a atual edição da São Paulo Fashion Week se superou. Nem é preciso falar da roupa, mas da iniciativa de buscar trabalhadores antigos do circuito fashion e levá-los à passarela. Caso do funcionário da Renaux (de 99 anos), que conta 84 anos de casa na tecelagem – mais longevo do mundo. Registrado pelo Guiness Book. Não seria surpresa se o estilista mineiro tivesse o nome sugerido para a Academia Brasileira de Letras, já que é o mestre da ‘poesia costurada’. No mínimo, seria justo.

Palavra cantada

na Academia





Depois do disse me disse em torno da eleição da atriz Fernanda Montenegro para a Academia Brasileira de Letra, a entidade elegeu o poeta e cantor Gilberto Gil para ocupar uma de suas cadeiras. Mais afinado com os propósitos da casa criada por Machado de Assis, ele definiu de forma bonita sua eleição – afirmando que era uma homenagem à ‘palavra cantada’. De fato, seus versos musicados revelam uma potência de verbalização incrível, adornados por uma melodia que marcou para sempre a nossa boa MPB. Daí não ter sido uma surpresa sua eleição e nem a romaria de amigos ao seu apartamento em Copacabana (para onde se mudou há pouco tempo) para cumprimentar o novo imortal.

Fátima e Alair Couto (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

ESCRITORA NOVA

lança livro





A grande novidade do mês de dezembro será sem dúvida o lançamento do livro “Travessia, entre luz e sombra”. A autora é Fátima Diniz Couto, que faz um relato de seus problemas de saúde, em busca de auxiliar quem sofre de depressão. A edição é da Benvinda Editora e os autográfos serão no dia 2.





CHEF DE FOGO

profissão feminina





Com as mulheres assumindo, cada vez mais, funções antes delegadas apenas aos homens, a mais nova profissão a ser ‘invadida’ pelo poder feminino é o de assadora. Trata-se de quem cuida das carnes especiais (leia-se grande porte) e tostados com técnicas especiais, como novilhos, ovelhas, cabritos e outros animais, ao estilo gaúcho, fogo de chão ou rolete. Tarefa pesada, que exige muito conhecimento, e que algumas profissionais já dominam bem. As mais disputadas estão no interior de São Paulo (como a Ellen Bastos) e já fazem a festa nas fazendas, sítios e condomínios no Sul e Sudoeste mineiro. Em breve chegam aqui.





CINEMA

invasão dos fast-films





A alta demanda por filmes nas plataformas de streaming está criando a indústria do que os críticos do assunto chamam de ‘fast-films’. Traduzindo, são filmes feitos a toque de caixa, com orçamento razoável, mas tratamento de direção, cenário, e roteiro apenas sofrível. Ou seja, as histórias são bobinhas, o figurino não convence (parece saído de novela em canal classe B) e a direção fraca. Na verdade, muitos deles são produzidos em países onde não existe tradição cinematográfica – daí o fracasso. Resumo: o bom cinema continua nas telonas.





PAPAULO

a volta da Clements Ribeiro





O mineiro Inácio Ribeiro (mais conhecido no circuito fashion daqui como Papaulo) voltou à cena londrina – depois de um período sabático de sete anos. Famoso internacionalmente pela sua marca Clements Ribeiro, sediada na Inglaterra, retornou com lançamento da coleção knitwear verão’2022 – supercolorida. As peças foram confeccionadas pela Barrie, grife escocesa especializada em cashmere há quase 150 anos, e que, inclusive, compõe o restrito circuito Métiers d'Art da Chanel.