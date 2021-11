Tradicional evento de moda no país, Veste Rio tem programação presencial

Desfile do Veste Rio 2018: evento impulsiona moda nacional (foto: Selmy Yassuda/Divulgação)

O Veste Rio, um dos mais tradicionais eventos de moda do país, está de volta com uma edição especial de seu salão de negócios presencial, respeitando as normas sanitárias e trazendo inovações. De hoje (4/11) até sábado (6/11), o centro de eventos do shopping carioca Village Mall, na Barra da Tijuca, recebe o famoso espaço criado especialmente para compradores de moda, com apresentação da coleção de inverno 2022 de cerca de 30 marcas premium brasileiras.





Realizada pela Vogue Brasil e pelo jornal O Globo, a feira, que sempre apoiou o setor em diferentes frentes – da geração de negócios ao compartilhamento de informações –, traz em sua 11ª edição roupas e acessórios de grandes marcas nacionais, como Alessa, DiCapra, Foxton, M. Loures, Monica Krexa, Pernambucana da Gema, RCA, Rygy, Serotonina, Ton Âge, Victor Dzenk e muito mais.





Para os convidados, nesta quinta e sexta-feira, o espaço estará aberto das 10h às 19h, e no sábado, das 10h às 18h. “A volta do salão de negócios do Veste Rio, neste momento em que o Brasil está aos poucos reabrindo, sinaliza não só a força da moda nacional, mas a retomada do Rio de Janeiro, sempre muito bem traduzido nas páginas da revista Ela”, pontua a editora-chefe da publicação, Marina Caruso.





O Veste Rio começará com talk de abertura, às 11h desta quarta-feira, para promover a relevância do Rio para o desenvolvimento do setor da moda, bem como sua capacidade de ditar tendências e exportar o que a cidade tem de especial para o Brasil e para fora. Com o tema “Rio e moda, de corpo e alma para o negócio”, o bate-papo acontecerá de forma presencial para os compradores inscritos no evento.





“O Veste Rio usa a força da marca Vogue para promover negócios e dar visibilidade à indústria da moda, uma das mais importantes do Brasil. Neste momento em que se busca a retomada da moda e da economia que ela movimenta, a imprensa e nossos parceiros apoiadores se unem para gerar um grande impacto”, diz Paula Mageste, diretora-geral das Edições Globo Condé Nast.





Enquanto isso, a Mindse7 C&A, que apresenta coleções semanais inspiradas nas principais conversas e tendências das ruas e redes sociais, convidou a artista Isabela Bueno para desenhar estampas exclusivas para a nova cápsula.





O legal é que a convidada é mineira de Cataguases e criou quatro estampas exclusivas – que conversam entre si e atendem a diferentes moods. Isabela Bueno imprimiu sua identidade na coleção, participando de todo processo criativo.





A artista e designer tem como inspiração o universo visual de Cataguases, com cenários vanguardistas e paisagens interioranas. Em um sortimento amplo, o mix da coleção vai de vestidos românticos, com mangas bufantes, chemises a calças de alfaiataria, passando por tops de tule e a trend vestido %2b cardigã. Os materiais também são bem variados – linho, algodão, sarja e tricô, entre outros.