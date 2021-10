Noite de Prêmios sucesso virtual

Maria Tereza Calvo, Márcia Prudente, Isabel Guimarães, Angélica Borges e Marcelo Teixeira da Cotsa (foto: Fotos de Marcos Vieira/em/d.a press , fotos extraídas da transmissão do Zoom, e fotos enviadas por participantes)







Mais de 600 pessoas participaram da Noite de Prêmios Virtual da Jornada Solidária Estado de Minas, que foi transmitida pelo estúdio da TV Aterosa para o Zoom, em licença cedida pelo Instituto MRV. Várias pessoas reuniram-se com a família ou amigos mais chegados em suas casas, fazendo rodada de pizza, jantar, coquetel, enfim, celebrando a vida e se divertindo. A sorte sorriu mais para os convidados de Maria Clara Duca e Júlia Molinari. Em cada uma dessas turmas, três pessoas bingaram. Vejam a relação dos ganhadores das rodadas, com os prêmios: 1ª rodada, Edina Soares ganhou brinco da Manoel Bernardes Joias e Guilherme Vasconcelos ganhou colar da Cibele Andrade; Moema Balbino ganhou jaqueta de couro de Patrícia Motta; Renata Lima ganhou jaqueta da Coven, e Valéria Teixeira ganhou jaqueta jeans bordada de Célia Leite. Na 2ª rodada, Rosimeire Resende Costa ganhou a adega da Suggar. Quem ganhou o brinco da Talento Joias na 3ª rodada foi Rosangela Azevedo, e Bruna da Silveira Santos ficou com o colar da Rafa Recoder Joias. Na 4ª rodada, o banco da Mac Móveis foi para José Roberto Lisboa, e a luminária da A. de Arte ficou com Mônica Sales. Na 5ª rodada, Fernando Vasconcelos ganhou o colar da Rosália Nazareth, e Bruna da Silveira Santos ganhou a pulseira da Carla Amorim. Guilherme Vasconcelos ganhou o brinco de Angela Alvim, e Marta Ramos o pingente de Davi Faria. A Noite de Prêmios teve parceria do Buffet Célia Soutto Mayor e da padaria Pedro Padeiro. Os presentes sorteados serão retirados na Átmo, em Lourdes; Bazzar, no 5ª Avenida; e Chris Gontijo, no Vila da Serra.

A partir de 23 de outubro, o Instituto Moreira Salles presta, em sua sede de São Paulo, uma homenagem a uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector, com a exposição “Constelação Clarice”. A mostra investiga a poética da escritora Clarice Lispector (1920-1977), identificando temas e recursos estéticos presentes em sua produção. Em diálogo, são exibidas obras de cerca de 20 artistas visuais mulheres, que atuaram na mesma época de Clarice, entre as décadas de 1940 e 1970. No conjunto, há trabalhos de Maria Martins, Mira Schendel, Fayga Ostrower, Lygia Clark, Letícia Parente, Djanira e Celeida Tostes, entre outras. A mostra reúne ainda aproximadamente 300 itens, incluindo manuscritos, fotografias, cartas, discos e matérias de imprensa, entre outros documentos do acervo pessoal da autora. A curadoria é do poeta Eucanaã Ferraz, consultor de literatura do IMS, e da escritora e crítica de arte Veronica Stigger. Ocupando dois andares do IMS paulista, a exposição celebra a obra e o legado de Clarice, cujo centenário foi comemorado no ano passado. Nome fundamental da literatura brasileira, a autora também nutria grande interesse pelas artes visuais, expresso tanto em sua incursão pela pintura, na década de 1970, quanto pela presença de personagens artistas em seus livros





Não é sem razão que gosto de Alexandre Birman. Com toda essa confusão que anda rolando pelo mundo, ele arregaçou as restrições e foi mostrar sua coleção Spring 22 exatamente em Paris, que estava fervendo com sua semana de moda. E como gosta só do que é bom, foi para o Hotel Ritz, onde recebeu até a celebridade Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue americana. Na apresentação, sapatos para todas as ocasiões e todas as horas do dia e da noite. Nesta coleção, Alexandre Birman reforça seu compromisso em tornar sua cadeia de produção mais sustentável e gentil com o meio ambiente, banindo o uso de couros exóticos em seus modelos e reutilizando madeira de reflorestamento para o desenvolvimento dos sapatos. Os couros embossed com a textura de crocodilo são frutos de um processo tecnológico que procura obter um resultado pristino para a peça, sem utilizar o couro exótico





A apresentação da coleção de primavera-verão de Balmain em Paris, comandada por Olivier Rousteing, contou no incrível desfile-festival com um time poderoso de artistas e celebridades brasileiros fãs da marca francesa. Estava lá Tais Araújo, embaixadora do Shopping Cidade Jardim, onde a marca abriu sua primeira boutique em solo latino-americano, além de Isis Valverde, Simaria, Sabrina Sato, Juliana Paes, Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo. As mulheres usando looks das mais recentes coleções da Balmain à venda nas lojas da marca no Shopping

Cidade Jardim.

Uma nova edição da feira BH-à-Porter foi ao ar durante a semana, trazendo quase 100 compradores de moda para a cidade. Além da turma que se instalou no Hotel Hilton Garden, também visitaram os showrooms das marcas. Segundo Ivete Dantas, presidente da Coopermoda (promotora do evento), as marcas participantes contabilizaram resultados positivos e ficaram muito felizes. No total, foram 65 grifes – inclusive algumas vindas de São Paulo, Santa Catarina e Divinópolis. É a segunda edição após a reabertura presencial do mercado, repetindo a fórmula de sucesso do mês de agosto.





Depois de tanta notícia ruim durante a pandemia, a turma de boêmios da cidade não tem do que reclamar. O número de restaurantes e botecos abrindo nos últimos tempos explodiu. Não passa um dia sem que algum convite ou informação sobre novos endereços de comes & bebes cheguem na caixa do e-mail. Desde comida fina até opões mais democráticas, todo mundo é atendido. Deve ser por isso que lançaram a água tônica em litro. E com vários sabores.

Dizem que para curar uma ressaca ajuda muito.





Quem foi dar uma olhadinha no movimento dos shoppings centers da cidade no último fim de semana, assustou-se ao ver o volume de pessoas circulando e a descontração da turma. Embora mantendo as máscaras, era como se a COVID- 19 já tivesse ido embora definitivamente. Distanciamento, nem pensar. Beijinhos e confraternizações, normal. Restaurantes com gente espremida nas mesas e papo livre, crianças brincando – uma farra. Parecia até que a variante Delta nem está por aí na

espreita para entrar com tudo e acabar com a festa.

O circuito dos bares da cidade ganhou o el Mai - Gastrô & Sushi Bar, instalado na região de Lourdes. Além de coquetelaria diferenciada, também tem chefs inventivos para conectar as cozinhas orientais e ocidentais com toque contemporâneo. Tudo sob o conceito de Carolina Caram e Rodrigo Paiva. A conferir.





A Minas Trend de novembro terá versão phygital, isto é, tanto será presencial quanto virtual. Na linguagem virtual, funcionará com vendas pelas redes sociais a partir de 1º de novembro até o dia 28. No presencial, no Expominas, entre os dias 1º e 4 daquele mês.





A marca Regina Salomão amplia sua estratégia de aproximação com clientela de todo o Brasil, marcando ações no Piauí, Roraima e Goiás. Também multiplica suas coleções cápsulas, agendando três novos lançamentos até o final do ano.





Quem ainda se anima a conferir os preços nas alturas dos supermercados toma sustos cada vez maiores. Em um deles, considerado premium, uma bandeja com 300 gramas de figos pequenos custa R$ 42. Façam as contas e vejam que ganhou (de longe) da carne, do camarão e da lagosta.