(foto: Pucci/divulgação)

A aguardada estreia da nova diretora artística da Emilio Pucci, Camille Miceli, foi especial. Para lançar a nova coleção da marca, com as cores e os desenhos originais, ela promoveu uma sequência de três dias de eventos e experiências animadíssimas em Capri, com modelos destinados ao próximo verão.