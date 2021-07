Saiba quais as novas tendências da moda

Peças de cintura baixa, para assim exibir o umbigo, voltaram com tudo (foto: FOTOS: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Dupla imbatível do guarda-roupa de todas as mulheres, conjunto saia e blusa ou calça e blusa pode variar até o infinito, indo do totalmente informal e prático até o refinamento total. Se você ama calça de cintura baixa, o seu momento de brilhar acabou de chegar, a tendência voltou com tudo depois dos desfiles das marcas Jacquemus e Chanel.





Quem aderiu à peça foi a influenciadora Juliana Cunha, que ainda dá dicas de como combinar a peça com outros looks. “A moda das calças de cintura baixa chegou com tudo em 2000, era uma das peças mais usadas pelos jovens. A peça é conhecida por ter o cós bem baixo, para assim exibir o umbigo e ossinhos do quadril”, afirmou. E continuou: “Os desfiles da Jacquemus e Chanel, agora em 2021, reacenderam nas pessoas a vontade de tirar a peça do fundo do guarda-roupa e pôr para uso”, explicou Juliana.





Antes, a peça já tinha sido vista à venda por marcas como Fendi, Versace e Balmain. Agora voltou com toda força nas passarelas e nos feeds das redes sociais. E aí, não quer ficar de fora da moda? Então se inspire nas dicas a seguir:

Uma boa aposta é usar um blazer para complementar look, como este da Chanel



1. Com cropped: o charme da calça é mostrar a divisão que ela faz na cintura e o desenho bonito que a mesma deixa. Então, o cropped se torna a peça perfeita para deixar a roupa estilosa e na moda.





2. Cintura baixa com blazer: se bateu aquele friozinho e assim mesmo você não quer abrir mão de usar a peça, uma boa aposta é com um blazer para complementar seu look. Um exemplo para você se inspirar é a desfile da Chanel.





3. Social cropped: se amou a moda dos anos 2000, seu momento de tirar suas peças favoritas do armário da era chegou. Uma combinação que está fazendo sucesso é a camisa social cropped de manga curta, com uma blusa de manga longa do mesmo estilo por baixo.





4. Blusa nadadora de manga longa: a blusa nadadora não pode faltar na sua coleção. A peça também combina com a calça de cintura baixa, principalmente as sociais. Você fica ainda mais estilosa se adicionar acessórios ao look, como colares e pulseiras.





5. Look jeans: Outra amante das calças de cintura baixa é a estilista Bella Hadid, ela usou recentemente um look todo jeans com sobretudo, calça de cintura baixa bem solta no corpo e o acessório que se destaca é um óculos.