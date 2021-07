Almoço na fazenda

Franklin Bethônico e Marilu Araújo (foto: Marcos vieira/em/d.a press)







Franklin Bethônico abrirá sua fazenda Gongo Soco no próximo domingo (25/07), para um almoço com dupla finalidade: inaugurar um novo galpão e celebrar o dia da padroeira da região, Sant’Ana. Encontro para amigos mais chegados, que vão de van, mas dentro das normas de segurança. Vale ressaltar que todos já tomaram as duas

doses da vacina.





MUSEUS

visitas presenciais





O Instituto Cultural Flávio Gutierrez reabriu o Museu do Oratório, em Ouro Preto, e o Museu de Sant’Ana, em Tiradentes. Os espaços ficaram fechados por causa da pandemia da Covid-19 e, agora, passam a receber os visitantes seguindo as diretrizes e orientações de segurança dos órgãos competentes de cada município e do estado. “As equipes dos museus estão preparadas para atender presencialmente os visitantes de forma segura para ambas as partes. Para nós, é uma alegria receber novamente o público, apresentando nosso rico acervo. A abertura dos museus, com parcimônia, é importante para fortalecer a cultura e como opção de entretenimento e conhecimento para as pessoas, neste momento de pandemia”, diz Angela Gutierrez, presidente do Instituto

Cultural Flávio Gutierrez.





CRESCIMENTO

mais parcerias





A Arezzo&Co dá mais um passo em sua expansão como house of brands e adquire a marca My Shoes, em parceria com o Mercado Livre. A iniciativa marca a entrada do grupo em um segmento mais acessível de calçados e bolsas femininos, voltado aos públicos das classes B- e C+, que representam cerca de 44% do mercado consumidor nacional. A decisão de lançar a marca ocorre após uma série de estudos e pesquisas realizados com consumidores e lojistas nos últimos 24 meses, que evidenciaram a carência de uma marca democrática e com informação de moda.









EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Universo





A Aliança Francesa abre amanhã a exposição “Universo: Um mapa para voltar no tempo”, com acesso gratuito no site da instituição. A mostra, que compõe a programação do Festival Liberté, foi concebida pelo Palais de la Découverte (Palácio da Descoberta) e pela Cité des Sciences' et de l'Industrie (Cidade das Ciências e da Indústria). Acesso: aliancafrancesabh.com.br.





***





As inscrições para o Festival da Canção Aliança Francesa são gratuitas e podem ser feitas até 31 de agosto. A última edição teve sabor especial para os mineiros, porque a vencedora nacional foi Laís Lacôrte, representante de Minas Gerais. O concurso é aberto a cantores amadores e profissionais e visa promover a descoberta de novos talentos e divulgar a diversidade do repertório musical em francês.





CHAMPAGNE

garrafas de luxo





Moët & Chandon abriu o Atelier Moët, um estúdio de persona- lização da marca e oferece aos clientes garrafas exclusivas com rótulos com os famosos cristais Swarovski para o Brasil a partir de maio. A iniciativa de customizar as garrafas a mão surgiu em 2006, quando a marca prestou homenagem às estrelas de cinema e celebridades do mundo. É possível escrever mensagens como "PAZ", "HAPPY B-DAY", "EU TE AMO", "LOVE YOU", "PARABÉNS", "MARRY ME" e "FELIZ 2022".

AML MOVIMENTADA

nova acadêmica e palestra





Antonieta Cunha foi eleita para a da Academia Mineira de Letras, na última terça-feira. Professora e escritora, Antonieta fundou uma das mais importantes editoras do país, a Miguilim, e ocupará a cadeira de número 9, sucedendo a Márcio Garcia Vilela, cujo patrono é Josaphat Bello. O pre- sidente da AML, Rogério Faria Tavares, que está movimentando a instituição, afirmou que ela foi notável em tudo o que fez.





lll





A professora e pesquisadora Imaculada Nascimento faz a palestra “Maura Lopes Cançado: confissões”, que aborda a escrita memorialística no livro “Hospício é Deus – Diário I”, que estará disponível em vídeo no YouTube da AML a partir desta quinta-feira (22/07), às 11h.





CURSO

obesidade na infância e adolescência





O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) oferecerá, entre 26 e 30 de julho e em 4 de agosto, o curso Obesidade na infância e adolescência, por meio do programa Exchanging Hemispheres, da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional (COI) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), que trará conteúdos relevantes com professores estrangeiros e também mackenzistas. As inscrições podem ser feitas pelo site até amanhã. Os alunos matriculados terão direito a um curso preparatório de espanhol com o Mackenzie Language Center (MLC), dia 24, das 8 às 12h, on-line e ao vivo. Inscrições www.mackenzie.br/educacao-executiva/universidade/saude-e-educacao/exchanging-hemispheres/obesidade-na-infancia-e-adolescencia.





ANIVERSÁRIO

jovem de sessenta anos





O personagem mineiro da Turma da Mônica Chico Bento completa 60 anos e comemora a data com tirinha especial. Como festejar aniversário ainda não é cringe, o embaixador do WWF-Brasil e o representante da ONG Urso Panda se unem para os parabéns. Além de exercer o papel de conscientização para preservação do meio ambiente, juntos celebram duplamente: por ser aniversário de Chico e pelo aniversário de 25 anos da ONG brasileira.

Denise Guerra, Melissa Maia e Olímpia Couto (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press)





MODA

onda final





O povo da moda levantou o astral com as vendas melhores em abril e maio e até fala em ‘normalização’ a partir de setembro. Otimismo à parte, o fato é que, confirmado isso, o problema que aparece é o da matéria-prima. Os fornecedores estão enfrentando várias barreiras. Um exemplo é o do couro, cujo preço subiu muito e as tabelas mudam a cada semana. Pior ainda, o colágeno virou agente milagroso para cosméticos rejuvenescedores, e puxou o custo também. A turma do sapato & bolsa está com os cabelos em pé.

Patrícia Costa, Lúcio Costa e Dodora Gontijo (foto: divulgação)





Curadoria

Espaço de moda

Giselle Said é a curadora do espaço de moda que passa a funcionar, a partir de amanhã, no JR Estilo, ocupando o segundo pavimento da casa de 230 metros quadrados onde funciona o salão de beleza. Com o decorrer da pandemia, Hubbio Batista Júnior, responsável pelo estilo dos cabelos, e seu sócio, Rodrigo Simões Pinto, detectaram uma nova oportunidade de negócios tirando partido da fidelidade de uma clientela fiel conquistada há 23 anos. Faz parte da curadoria de Giselle um mix de produtos que vão de roupas casuais às mais elaboradas, acessórios e lingerie. Ela também assinará uma linha de t-shirts e jaquetas, que já está em desenvolvimento. Para comemorar, está marcando coquetel restrito a convidados especiais dentro dos protocolos do momento.

POR AÍ

cultural





O escritor Carlos de Brito e Mello se prepara para lançar seu primeiro título infantil, “O caderno do papai”, no próximo sábado (24/07), às 11h, na Livraria Quixote, pela Acolá Editora.





***





Até a próxima segunda (26/07), sempre de quarta a domingo, às 20h, o CCBB-BH apresenta o musical “A hora da estrela ou O canto de Macabéa”, que tem no elenco Laila Garin, Claudia Ventura e Claudio Gabriel. A peça marca a reabertura do teatro do CCBB para o público presencial, com todas as medidas de segurança, devido à pandemia. Nos mesmos dias e horários, tem exibições nos canais YouTube do BB e da BB Seguros. A sessão do dia 23, sexta-feira, contará com intérprete de libras.





LEILÃO VIRTUAL

Mix de arte





Nem bem chegaram da visita prolongada que fizeram a Dubai, para ver a filha Paula e os netinhos, Luciene Amantea e Marco Antônio Ferreira entraram de cabeça no trabalho. O casal arregaçou as mangas e organizou mais um leilão virtual da sua Galeria de Arte Firenze. A próxima edição será dia 27, terça-feira, às 20h30, pelo portal iarremate.com, e já está aberto para lances prévios.





NÔMADES DIGITAIS

buscando o conforto





Na dinâmica da linguagem cibernética, novos termos são inventados a cada dia para definir situações inteiramente novas. Uma das mais aplicadas atualmente é a expressão ‘nômade digital’, que define quem trabalha em home office e, portanto, não precisa de um local fixo para prestar seu serviço. Assim, pode flanar pela casa, sítio, hotéis ou onde achar algum ninho confortável para armar sua barraca de trabalho. Como os nômades tradicionais buscavam onde encontrar alimentos, os virtuais buscam onda há melhor sinal de internet.

E-COMMERCE

passo de lebre





Quem compra pela internet terá, daqui pra frente, um grau a mais de segurança nas suas operações. É que o Conar (que regula o conteúdo das campanhas publicitárias) decidiu que cada uma das principais plataformas de e-commerce do país só pode dizer que faz a entrega mais rápida após demonstrar com dados concretos. O fato é que as entregas são feitas no prazo previsto, mas em períodos longos de espera. Assim, vencer a corrida pela rapidez faz grande diferença negocial e de marketing.





CRÉDITO ESPECIAL

para mulheres





O BDMG abriu, em seu site, uma oferta de crédito de R$ 339 mi- lhões para micro e pequenas empresas mineiras interessadas em reforçar o capital de giro ou realizar investimentos. Um diferencial: as empresas que contarem com participação feminina no capital social maior ou igual a 50%, há pelo menos seis meses, e as empresas da cadeia do turismo, eventos, bares e restaurantes terão tarifas reduzidas. “Estamos oferecendo uma condição especial para segmentos impactados de modo particular pela pandemia, cumprindo nosso papel de banco de desenvolvimento sintonizado com as demandas da sociedade, sem nos descuidar da sustentabilidade financeira da instituição”, afirma Sergio Gusmão, presidente do BDMG. Desde a decretação oficial do início da pandemia, pela OMS, em março de 2020, o BDMG já desembolsou para as micro e pequenas empresas mineiras recursos que se aproximam de R$ 1 bilhão.





TURISMO DE VOLTA

em Tiradentes





Quem foi passar o último fim de semana em Tiradentes ficou de queixo caido. A cidade estava literalmente lotada, bares e restaurantes repletos, pedindo espera e reserva de mesas, ruas cheias de turistas. A enchente lembrava os festivais gastronômicos, que transformavam a cidade num acontecimento nacional. Avaliação: mesmo usando máscara, ninguém está aguentando ficar trancado em casa.





Natureza

cosméticos naturais





A atriz Paloma Bernardi é uma das estrelas da campanha Ame sua Natureza, da marca mineira Bio Extratus Cosméticos Naturais. O tema gira em torno de autoconhecimento, liberdade de as mulheres serem quem são, aprendendo a admirar suas qualidades e a acolher aquilo que as faz dife- rentes. A fábrica fica em Alvinópolis e a empresa emprega boa parte da população da cidade.

POR AÍ...





O expert Thiago Ferreira Almeida lançou o livro ‘A natureza jurídica dos empréstimos por organismos internacionais de cooperação financeira’ explicando sobre as licitações brasileiras realizadas com normas internacionais. Agora, ele parte para Genebra, onde vai estudar o assunto na Unige – depois de passar pela UFMG,onde iniciou seu doutorado.





Na agitação descolada do Mercado Novo, cresce o destaque para as bijuterias da Marisa Portella, carioca que adotou a cidade como seu lar. São peças com pegada sustentável e design bem sofisticado. Vale a pena conferir.





O mercado fashion dá mostras de que está realmente se recuperando. A saber: a italiana Salvatore Ferragamo abriu loja em São Paulo, no Shopping JK, e inaugura outra, em agosto, em Curitiba, no Patio Batel. Com direito a stylist de plantão.

LUTO

duplo





A coluna solidariza-se com a homenagem que a Academia Mineira de Letras está prestando a um de seus membros, a escritora e jornalista Carmen Schneider, que faleceu na última semana. Em certa época, ela colaborava com seus textos aqui no Estado de Minas.





***





Outro falecimento também muito sentido pelos amigos e pa- rentes foi, sem dúvida, o do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Junto com a mulher, Lúcia, ele conseguiu o milagre de promover encontros na bela embaixada brasileira em Roma, localizada na histórica Piazza Navona, e que vale uma visita de tão bonita é.





HOMENAGENS A

arquitetas





Dia 31 próximo comemora-se o Dia Nacional da Mulher Arquiteta e Urbanista, e para prestar uma homenagem às profissionais do setor, a Roca Brasil Cerámica, referência no segmento de revestimentos, anuncia uma série de ações que movimentarão suas redes sociais. Além de lives com mulheres que são referência no setor, a empresa destaca seu novo projeto, o Jornadas. Com formato de mesa-redonda, a iniciativa vem para fomentar um debate sobre a importância da representatividade feminina na profissão e busca, ainda, inspirar e incentivar outras mulheres a divulgarem suas histórias e paixões pela profissão. O episódio, que irá ao ar em 31 de julho,terá a participação de arquitetas e urbanistas de renome, como Débora Ciociola, do Jaime Lerner Arquitetos Associados; Débora Paiva, Denise Leal, à frente da Leal Ribas Engenharia e Arquitetura, e Lucia Loxca, arquiteta e segunda refugiada em solo brasileiro a obter um diploma. Tudo mediado por Christie Schulka, marketing manager da Roca Brasil Cerámica.





Novela

atriz mirim





Mirella Sabarense, que estreou na última fase da novela “Gênesis”, da Record TV, também é mineira de Belo Horizonte. Ela tem 14 anos e faz parte do casting de modelos da Top Agency e do casting de atores da empresa Talentos e Estrelas. Entre ou- tras incursões na telinha, já esteve no folhetim global “A dona do pedaço” e contracenou com Fernanda Montenegro.