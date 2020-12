Alvorada FM lança campanha com foco social

O diretor Francisco Bessa (E) com a equipe de marketing da Rádio Alvorada (foto: divulgação)



A Rádio Alvorada, há 42 anos no mercado, apresentou sua campanha de final de ano ao som do Tianastácia e em prol da Cape - Casa de Acolhida Padre Eustáquio. A campanha teve assinatura da Agência Casa Santo e tem como tema o sol e a esperança para o próximo ano.

"Nosso objetivo é levar solidariedade e esperança muito além das ondas do rádio" - comenta o diretor da Radio Alvorada, Bessa.

A Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape) acolhe crianças e adolescentes no tratamento do câncer e doenças não infecciosas de todo o Brasil. A Casa fica na região da Pampulha e oferece uma extensão do lar com moradia, alimentação, transporte e atendimento multiprofissional. "Mesmo em momento de isolamento social, persistimos na ideia de uma campanha em prol do próximo. A música e a emoção foram os combustíveis dessa ação", afirma Larissa Lopes, gerente de Marketing e Promoções da Rádio Alvorada.

A Alvorada FM convidou as crianças da Cape para ilustrarem seus sentimentos através da música "O Sol" da banda mineira Tianastácia, com 25 anos de estrada. "Apresentamos a música O Sol com um arranjo especial para que cada uma dessas crianças se sinta abraçada", diz Podé, vocalista do Tianastacia.

Doze desses trabalhos serão impressos, no decorrer dos meses, no calendário da rádio, para apresentar o trabalho da instituição com muita emoção.