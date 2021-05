Especialista explica mitos e verdades em torno da perda auditiva

Aparelhos auditivos são uma forma de tratamento, mas nem todo mundo se adapta a eles (foto: Divulgação)

Anos atrás, descobri que estava pagando o preço da idade, que já havia acabado com minhas lágrimas, que não saem nem quando descasco cebola – estava escutando muito pouco. Como o barulho da Redação quando está funcionando a todo pano não é moleza, custei a procurar uma cura. Comprei na Audium sofisticados aparelhos feitos sob medida para meus ouvidos, paguei uma nota – mas como acontece com muitos e muitos surdos, não tenho a menor animação para usá-los. O negócio é complicado, tem que colocar uma pilha dentro, tem que usar no ouvido correto e por aí vai. Acredito que, com o passar do tempo, e se o mundo melhorar mais, ninguém falar só em vacina e COVID, posso até me animar a passar a escutar melhor. Enquanto não me animo, abro caminho para quem quer saber mesmo como é que a surdez surge e como nos ataca.





É bom saber que a perda de audição pode ser causada por diversos fatores, como envelhecimento, hereditariedade, uso frequente de remédios ototóxicos e hábitos ruins adquiridos ao longo da vida relacionados ao excesso de som em alta intensidade. A exposição frequente a sons elevados, seja em casa, nas ruas, no carro, no trabalho, nos transportes públicos, é um grande risco para a audição, mas muita gente ainda não se deu conta disso. É melhor ficar alerta desde cedo para chegar na fase madura com a audição ainda em dia. A fonoaudióloga Marcella Vidal, que trabalha numa empresa que cuida de soluções auditivas, a Telex, analisou para nós os principais mitos e verdades quando se trata de saúde auditiva. Saiba quais são:





1 - Escutar música alta com fones de ouvido pode causar perda auditiva.

Verdade. Segundo a fonoaudióloga, que é especialista em audiologia, a perda auditiva ocorre porque o hábito frequente de ouvir música com fones de ouvido e o som muito alto pode causar danos às células ciliadas, responsáveis pela audição, que, uma vez danificadas, não se regeneram. "O limite de exposição a sons é de 85 decibéis. Quanto maior o tempo e o volume do áudio, pior para as orelhas", alerta.





2 - Cera em excesso na orelha pode deixar surdo.

Mito. O acúmulo de cera pode impedir o som de chegar ao tímpano. Entretanto, não causa surdez. "Esse problema pode ser resolvido com a remoção do excesso de cerume e, posteriormente, a pessoa conseguirá ouvir de forma adequada", esclarece Marcella Vidal. Mas cuidado com o uso de hastes de algodão flexíveis. Elas parecem inofensivas, mas podem ser perigosas quando usadas de modo impróprio para limpar as orelhas, danificando o tímpano e podendo levar à perda auditiva. Quem limpa meus ouvidos é o especialista em otorrinologia Humberto Guimarães, onde vou para colocar meu labirinto no lugar.





3 - Zumbido e sensação de tontura podem ser sintomas de perda auditiva.

Verdade. Tanto o zumbido quanto a sensação de tontura podem ser indícios de problemas auditivos. "O ideal é procurar um médico otorrinolaringologista para ter o diagnóstico correto e saber o melhor tipo de tratamento. Em alguns casos, a indicação é o uso de prótese auditiva", pontua a fonoaudióloga da Telex.





4 - Perda auditiva não tem solução.

Mito. Em grande parte dos casos, a dificuldade para ouvir pode ser tratada com o uso de aparelhos auditivos, adequados para cada grau de perda auditiva. Marcella Vidal explica que as próteses auditivas estão cada vez mais tecnológicas e modernas. "Elas são capazes de amplificar os sons relevantes, ajudando as pessoas no processo de reabilitação auditiva de maneira bastante eficaz", conta.





5 - Infecção na orelha pode causar perda de audição.

Verdade. As infecções na orelha – otites –, podem trazer transtornos caso ocorram de forma repetitiva e sejam tratadas de forma errada. É necessário ficar atento, em especial no caso das crianças, que são mais suscetíveis a inflamações. Para evitá-las, o ideal é tratar rapidamente e de maneira adequada gripes, otites e dificuldades respiratórias, pois tudo isso pode afetar diretamente a audição. "A qualquer sinal de dor e incômodo e/ou dificuldades para ouvir, é importante procurar um otorrinolaringologista para uma avaliação detalhada", recomenda a especialista.





6- Perda auditiva pode começar bem antes da terceira idade.

Verdade. A diminuição auditiva relacionada ao envelhecimento, com a redução progressiva do número de células auditivas, começa aproximadamente aos 40 anos. "O primeiro sinal de que a audição não é mais a mesma vem quando a pessoa passa a ter dificuldade para entender o que os outros estão falando. Na maioria das vezes, o indivíduo perde a audição primeiro das frequências mais agudas, mas não percebe o problema porque continua a ouvir as frequências mais graves normalmente e tende a apresentar um bom desempenho auditivo, sem dificuldades, nos ambientes mais silenciosos. E esse é um dos motivos que fazem com que as pessoas demorem a procurar a ajuda de um especialista", diz Vidal.