Lygia Clark na exposição de 1986, no Paço Imperial (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A)



A nova coleção da Cedro Textil tem uma proposta pra lá de criativa. A indústria foi buscar inspiração na artista mineira Lygia Clark, que participou de dois dos mais importantes movimentos da arte nacional:o antropofágico e o neoconcreto (na qual esteve também outro craque artista mineiro, Amilcar de Castro). Pouca gente sabe que ela nasceu em BH, filha do famoso advogado Jair Pimentel Lins e de Ruth Mendes Lins, uma verdadeira dama mineira, tinham uma bela casa na Rua Pernambuco. Além disso, era irmã do meu grande amigo Chico Lins, que durante muito tempo esteve morando na cidade, acompanhando a trajetória de Freddy Chateaubriand na TV Itacolomi.Todos amigos meus, do fundo do coração. Pelo material de divulgação que a Cedro está enviado , a coleção de jeans se apoia e sua série “Bichos” feitas com peças de metal e unidas com dobradiças, fazendo com que as obras fiquem volumosas, dessa forma, formando os bichos. São seres constituídos de várias formas de movimentos, estruturadas através da linha orgânica, que aparece como colunas vertebradas. A mineira ficou famosa no mundo inteiro e dividia sua vida entre Paris e Rio de Janeiro. Faturou um prêmio internacional do Museu Guggenheim em Nova York, cidade em que em maio de 2013, sua obra Contra Relevo foi arrematada por US$ 2,2 milhões (R$ 4,5 milhões), tornando-se ate aquele momento, a obra mais valiosa de um brasileiro vendida num leilão. De novo em agosto de 2013 novamente obra, a Superfície Modulada nº 4, foi arrematada num leilão na Bolsa de Arte de São Paulo por R$ 5,3 milhões, batendo o recorde e tornando-se até aquele momento, a obra mais valiosa de um brasileiro vendida num leilão.

TROFÉU DE LUXo

Grand Prix de Mônaco





A Louis Vuitton e o Automobile Club de Monaco (ACM) fizeram uma colab inédita para o case do troféu do Grand Prix de Monaco™, que será apresentado em 23 de maio, que comemora 78 anos. A parceria marca o primeiro encontro entre as duas empresas que se igualam em valores de tradição e excelência. Realizado pelo ACM em conjunto com o Palácio de Mônaco, o Grande Prêmio de Mônaco é o mais prestigiado e importante evento do calendário da Fórmula 1. Essa colab é mais um marco na história da criação de baús sob medida da Louis Vuitton. Criado no histórico atelier em Asnières, o baú ilustra o tradicional savoir-faire da Maison, inspirado nos códigos esportivos da Fórmula 1.

Cláudia Gonçalves de Souza, Ana Paula Rohlfs e Tania Salles (foto: marcos vieira/em/d. apress)





LACAN NA

ACADEMIA

conversando com a literatura





Publicado no último ano, “A mulher submersa”, livro de estreia de Mar Becker, foi considerado como uma revelação na poesia contemporânea. A Academia Mineira de Letras apresenta edição especial do “Lacan na Academia – Conversando com a Literatura” com o bate-papo “Encontro com Mar Becker e A mulher submersa”, dia 22 de maio, às 10h, no YouTube da AML, com participação da autora e das psicanalistas Cristiane Grillo, Fernanda Costa e Lucíola Macêdo.

Virginia Bartolomeo, Mauro e Lilian Tunes (foto: Edy Fernandes/Divulgacao)





FILME

Teatro Inominável





O descontrole e a imprevisibilidade do ser humano quando se encontra apaixonado é o tema do primeiro filme do Teatro Inominável, que será exibido, de hoje, 16 a 29 de maio, às 19h, no canal do YouTube do grupo (https://youtube.com/TeatroInominável). O maior desafio do trabalho foi a criação de uma linguagem nova, que mescla teatro e cinema. Segundo o diretor Diogo Liberano a proposta é levar a poesia do jogo teatral para o audiovisual, e não apenas mostrar a narrativa de maneira realista.

artista plastico Fernando Magalhaes Velloso, que faz aniversário neste sábado, em seu ateliê, no condomínio Vila Del Rey, em Nova Lima (foto: arquivo pessoal)





MAIO

cultural





A Associação Cultural Tambor Mineiro está realizando uma série de atividades para celebrar o mês de maio, marcado pelo Dia da Abolição da Escravatura e também o mês de Maria. Neste domingo, às 12h, tem exibição do vídeo “Tia Rosa ensina receita africana”; das 14h às 15h, tem a oficina “Tambores de Maio”, com Maurício Tizumba; e de 20h às 21h, conversa com a professora da UFMG Leda Maria Martins, também rainha da Guarda de Moçambique do Vale do Jatobá (Belo Horizonte/MG), com mediação de Tizumba. E para encerrar a programação, amanhã, segunda-feira, de 14h às 16h, tem a oficina “Som, corpo e tambor – uma experiência musical'', com Bruno Messias (direcionada a crianças e adolescentes). E de 20h às 21h, acontece show e conversa do músico e compositor Sérgio Pererê. Tudo gratuito e virtual, com acesso e informações pelo perfil do Instagram @tambormineiro . O projeto é realizado com o recurso da Lei Aldir Blanc- Secult MG e apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas Gerais.





CHINESES

roupa nova





A indústria do vestuário está prestes a viver uma tremenda reviravolta, com a invenção dos chineses de um tecido (chamado Janus) que tanto pode esquentar quanto esfriar o o corpo – apenas virando a roupa pelo avesso. Usando a nanotecnologia, conseguiram um polímero para usar sobre a superfície têxtil que, de um lado reflete a luz do sol, e, do outro, absorve o calor solar. O teste em camisetas foi sucesso absoluto. O detalhe é que a novidade ainda pode gerar energia – a ser usada, por exemplo, para recarregar o celular do usuário.

STUDIO AA

espaço inaugurado





A abertura oficial do showroom Studio AA \ Adot Azevedo, reunindo marcas argentinas + o mineiro Victor Dzenk, foi realizada com o lançamento de verão 22 das marcas ali expostas. O novo endereço do Prado tem espaço amplo, décor bacana e até uma parede-jardim, como manda o figurino atual. Além do Dzenk estão lá a Mila Kartei, Benita Peka, Maria y Mariola Torres e Clara Barcelo. Recebendo a turma, claro, o Victor Dzenk (com a irmã Elisa Dzenk), o Thiago Pinheiro e o Laurencio Adot. A abertura também marcou a arrancada da temporada de pré-lançamentos verão 2022 na região, já que outras marcas também abriram seus espaços para os lojistas nos últimos dias.





SHOWBIZ

trinados cifronados





O processo de bolsorização da economia (não confundir com bolsonarização) acaba de alcançar uma área nunca d’antes imaginada pelo setor. A recente compra antecipada dos 192 shows de 2022 do cantor Gusttavo Lima por um fundo de investimentos, pelo valor de R$ 100 milhões, ilustra bem isso. Obviamente garantidos com seguros para se proteger de cancelamentos, doenças e todos os males a que qualquer mortal está exposto. Porém, mais que uma novidade no showbiz, mostra para outras áreas com potencial produtivo um caminho diferenciado para sair do sufoco.





COVID

efeitos colaterais





O efeito da pandemia na moda não resultou apenas na migração das vendas físicas para as vendas on-line, em grandes proporções. Também mudou a maneira da consumidora e do próprio povo da moda enxergar as forças que regem o complicado planeta fashion. Um exemplo é o desfile de despedida de Jean Paul Gaultier, em Paris, feito em janeiro de 2020, cujo vídeo mostra sua preocupação nos bastidores em advinhar a reação da Anna Wintour (Vogue América), presente na platéia. Pouco mais de ano depois e em meio a uma ‘revolução pandêmica’, suas opiniões já não contam mais. O mundo virou.





PORTUGAL

novos caminhos





Embora ainda tímido, o reinicio dos vôos para Portugal está animando o nosso país-avô a fazer novos planos para garantir o movimento do setor. Um dos principais projetos, é o que indica 11 novas rotas (no norte do pais) para conhecer jardins públicos e privados com alguma importância histórica. Mas o programa que mais sucesso promete, é o Caminho de Santiago português, já que famoso santuário em Santiago de Compostela - que fica a poucos quilômetros da fronteira lusa. Nesse caso, esperam vaivém similar ao que já ocorre nos longos trajetos espanhol e francês.

CELULARES

país desprotegido





Uma notícia que chegou até a coluna vai deixar todos os usuários de celular bastante preocupados. Apesar de todas as informações divulgadas que mensagem de celular são criptografadas, no país, menos 1% dos celulares tem proteção eficiente. Uma das atividades que mais movimentam dinheiro no mundo são os crimes cibernéticos. Com todos os dados pessoais e profissionais nos aparelhos celulares, os riscos de uma invasão são mais danosos quando comparados com um ataque a um computador. De acordo com Augusto Schmoisman, especialista em defesa cibernética, a telefonia criptografada é quase desconhecida no Brasil, e smartphone sem uma boa criptografia é como morar em uma casa de vidro, você não tem privacidade. Quem corre mais risco são os grandes executivos que carregam informações confidenciais da companhia, segredos industriais, contatos de clientes e fornecedores, o que transforma essas pessoas nos alvos preferidos dos invasores. Mas nem tudo está perdido, existem soluções que oferecem aos administradores de empresas, por exemplo, um painel que mostra a segurança global de todos os celulares da organização, além de uma análise detalhada de cada usuário e avaliação do estado geral de cada dispositivo. O perigo maior é o grande número de aplicativo que as pessoas baixam, e inserem informações em testes que parecem inofensivos, mas, sem perceber, estão sendo roubadas. Todo cuidado é pouco.





CULTURAL

programação no Memorial





Desde o dia 12, o Memorial Vale está celebrando a 19ª Semana Nacional dos Museus – “O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar”, com a realização de webinário, oficina, e reflexões sobre a importância dos museus. Teatro e música e atrações com os projetos Diversidade Periférica e Memorial Instrumental. As apresentações continuam online, seguindo o planejamento do #MemorialValeEmCasa, feitas pelo Youtube, nas redes sociais do espaço (facebook e instagram) e no site. As transmissões feitas pelo Youtube ficam disponíveis permanentemente no canal do Memorial. Amanhã, 17, às 14h, terá a Casa Memória, um convite para o público pensar sobre a origem dos museus. Com as perguntas “Já ouviu falar dos Gabinetes de Curiosidades? Guarda algum objeto de valor sentimental ou que simplesmente é interessante para você? Como imagina os museus e espaços de memória pós-pandemia?”. De terça a quinta, das 17h às 18h, será a vez do webinário “Espaços Culturais – o futuro de um passado recente?”. Dias 20 e 21, das 10h às 11h30, o Memorial Vale propõe ao público a feitura e o registro de um diário de bordo que permitirá imprimir ideias por meio da escrita, desenhos, cores, texturas, fotografias e colagens, com a pergunta: “o que você registraria sobre o seu dia a dia? Reflexões, projetos, devaneios?” A oficina é para pessoas a partir de 16 anos e acontecerá pelo Google Meet. É necessário fazer inscrição pelo telefone 31 3343-7317. Vagas limitadas. No sábado, às 10h, terá a apresentação da peça infantil “Quem canta...” com o Grupo Oriundo de Teatro.





ACADEMIA

Circuito Cultural UFMG





Desde o dia 12 a UFMG está promovendo o Circuito Cultural, que vai até o final do mês com lives, rodas de conversa, espetáculos e sessões comentadas com convidados e grupos artísticos que trabalham na interseção entre arte, cuidado com a saúde mental e resgate da cidadania de pessoas com sofrimento mental. As atividades serão exibidas pelo canal da DAC no YouTube (www.youtube.com/culturaufmg), em parceria com o Comitê Permanente de Saúde Mental e a Rede de Saúde Mental da UFMG. Os participantes terão direito a certificado, sem necessidade de inscrição prévia. Entre os dias 18 e 21 de maio, quatro coletivos vão compartilhar suas trajetórias, retratando como a expressão por meio da arte beneficia a saúde mental de seus integrantes. Os vídeos serão lançados diariamente, sempre ao meio-dia. Terça, 19h30, o Ciclo recebe o filófoso Peter Pál Pelbart, numa conversa mediada pelo pesquisador de teatro e performance Cassiano Sidow Quilici. Quarta, 19h, terá transmissão ao vivo do espetáculo teatral Porco Solidão. Quinta, 19h, será a vez de uma sessão comentada do curta Milton Freire - um grito além da história, com participação do diretor Victor Abreu. No dia 26, 19h, são apresentados relatos de experiências de organizações que atuam na luta antimanicomial através da arte. Dia 28, 19h, acontece uma roda de conversa com atrizes que protagonizaram espetáculos em que mulheres com sofrimento mental foram retratadas, colocando em discussão a loucura em cena.





MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

moda consciente





O Grupo Zegna, perseguindo a visão de seu fundador Ermenegildo Zegna, se uniu ao Grupo Stellantis, e criaram um programa destinado a mudar todas as frotas – atualmente com mais de 200 veículos – para carros verdes em 2025. Graças à sua nova Política de Carros Verdes, o Grupo apresenta Veículos híbridos plug-in e totalmente elétricos nas frotas de sua empresa, a fim de reduzir as emissões de CO2 e a poluição do ar. Segundo Gildo Zegna, CEO da marca, a qualidade dos seus produtos deve estar associada ao respeito pela natureza. Proteger e salvaguardar o meio ambiente é um valor fundamental na Zegna há mais de 110 anos e ainda estão ativamente comprometidos com isso. O presidente da Stellantis, John Elkann disse que hoje, a Governança Ambiental, Social e Corporativa está no centro de todas as decisões de gestão responsável e é objetivo comum das duas empresas demonstrar que têm um papel claro para se comportar contra o aquecimento global. Para promover os veículos verdes, o Zegna Group instalará estações de recarga em todos os seus escritórios e instalações e dará aos funcionários melhores esquemas de aluguel de veículos híbridos e totalmente elétricos, bem como cartões de combustível e carga para recarga de bateria.

Por ai...

Enquanto algumas marcas investem no e-commerce, outras continuam apostando no comercio físico. É o caso da Jogê, marca mineira que acaba de abrir seu segundo espaço, desta vez no Shopping Boulevard. O outro é no BH Shopping.





O novo Midas do cinema veiculado pelos canais de streaming, chamado Rayan Murphy, acaba de lançar nova série – desta vez sobre o estilista americano Halston. Além de moda, também mostra a ferveção no Studio 54, a discoteca de New York que era uma espécie de segunda casa do rapaz. Na Netflix. Imperdível.





O ator Carlos Nunes às voltas com a finalização da peça ‘O Alemão Que Ta Me Pegando’, que trata de maneira bem humorada do drama de quem convive com o mal de Alzheimer. Ele e o autor, Marcio Ares, debatem inovações no texto. Assim que a pandemia deixar, lavam o espetáculo ao ar.





A expografia ‘Mascararte’, com fotos de máscaras antivirus criativas, chega a sua terceira edição. Desta vez, acontece no Ponteio Lar Shopping reunindo 40 artistas habituais e mais 20 novos independentes. A curadoria é de Marcos Esteves, Paulo Apgágua e Rafael Abreu. É o enfrentamento da pandemia com arte, criação, coragem e resiliência – dizem os expositores.