Saiba como se prevenir da síndrome de Burnout

Sabe aquele cansaço excessivo depois de um dia de trabalho, acompanhado de um estresse prolongado que custa a passar (e, às vezes, não passa)? Eles podem significar muito mais do que os reflexos de um dia cheio. Talvez você esteja sofrendo com a síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Curiosamente, esse mesmo cansaço ataca em tempos de pandemia. Sabe aquele cansaço excessivo depois de um dia de trabalho, acompanhado de um estresse prolongado que custa a passar (e, às vezes, não passa)? Eles podem significar muito mais do que os reflexos de um dia cheio. Talvez você esteja sofrendo com a síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Curiosamente, esse mesmo cansaço ataca em tempos de pandemia.





Descoberta na década de 1970 – período que foi marcado por diversos acontecimentos conturbados, como a Guerra do Vietnã, as taxas crescentes de divórcio, um mercado que não respeitava a saúde física e mental dos funcionários e a crise econômica vinculada ao petróleo –, esta síndrome é muito comum no Brasil atualmente. Segundo pesquisa realizada pela International Stress Management Association (ISMA-BR), 70% dos brasileiros sofrem as consequências do estresse. Destes, 30% são vítimas da Burnout.





"Esta síndrome tem como principais características a exaustão emocional, despersonalização (ou cinismo) e baixa realização pessoal", afirma Bruno Haidar, cofundador da OrienteMe, plataforma de terapia on-line. Segundo Haidar, ficou mais difícil acompanhar a velocidade das tecnologias, das informações e o ritmo frenético de se viver, o que vem desencadeando cada vez mais casos de esgotamento.





Para ele, embora a tecnologia tenha avançado, o mundo corporativo permanece com raízes em décadas passadas, nas quais as pessoas precisam se submeter ao sistema para serem bem-vistas. "É preciso, por exemplo, que você carregue o celular da empresa para onde for e responda mensagens a qualquer hora, mesmo nos momentos que deveriam ser de folga", explica Bruno. Ele lembra que a tecnologia uniu pessoas e melhorou a qualidade de vida dos seres humanos, mas também os mantém pressionados diariamente.





Normalmente, o Burnout acomete principalmente os workaholics (pessoas viciadas em trabalho), entretanto algumas profissões são mais propensas a desencadear o distúrbio, como profissionais da saúde, jornalistas, advogados, professores, policiais, carcereiros, oficiais de Justiça, assistentes sociais, atendentes de telemarketing, bancários e executivos. No caso de algumas mulheres, a jornada dupla de trabalho – no emprego, em casa e com filhos – as torna ainda mais vulneráveis.





Renata Tavolaro, psicóloga da OrienteMe, explica que há meios de se prevenir a síndrome de Burnout. "É preciso buscar momentos de descontração e relaxamento, cuidando para que a mente não esteja em alerta o tempo todo", diz Renata. A prática de exercícios físicos regulares é fundamental para isso, sobretudo porque eles previnem tensões musculares ocasionadas pelo Burnout, que muitas vezes chega até mesmo a prejudicar a locomoção. Além disso, atividade física é também um autocuidado, importante para a autoestima."





A alimentação balanceada também é muito importante, uma vez que ajuda a repor as energias. E outro ponto essencial é valorizar os momentos de lazer com a família e os amigos. "Isso é fundamental para descansar a mente e o corpo, o que contribui para a prevenção do problema." Sendo assim, tire férias, descanse e aproveite a folga como quiser – de celular corporativo desligado e sem olhar e-mails.





A psicóloga alerta ainda que as pessoas perfeccionistas que tendem a se cobrar mais acabam sendo mais suscetíveis a desenvolver a síndrome. Por isso o ideal é não se cobrar tanto e entender que todos cometem erros. "Devemos aprender com eles e não nos tornarmos suas vítimas", ensina ela. Uma boa dica também é priorizar as tarefas, evitando a sobrecarga. Faça uma coisa de cada vez, sempre finalizando o que começou e evitando, assim, ansiedade.





Por último, Renata recomenda que se cultive relacionamentos saudáveis no trabalho – o que não significa contato íntimo com as pessoas, mas sim gentileza, cooperação e empatia. "Isso pode ser feito em todos os ambientes. A vida fica muito melhor quando buscamos nos relacionar com respeito e cordialidade", conclui.