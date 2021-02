Live neste domingo promove venda de artesanato mineiro

Peças que serão vendidas estão na exposição "A contemporaneidade da arte popular". Os recursos serão doados para associações do Vale do Jequitinhonha (foto: FOTOS: NY18/Divulgação)

Dois convidados especiais falarão sobre arte popular brasileira: um é Israel Kislansky, escultor e referência em arte figurativa no Brasil. Especialista em fundição de obras de arte em metal, foi responsável pelo último restauro do Monumento à Independência, no Parque do Ipiranga, em São Paulo. Além do metal, faz amplo uso na produção das suas obras da cerâmica, que pode ser conferido em seu livro “Kislansky cerâmicas – Argilas do Brasil”, da editora Sesi-SP. O outro é Julio Alves, designer estratégico e responsável pelo posicionamento da marca da Bel Lar Casa Contemporânea. Na JA.SD, desenvolve projetos de inovação e estratégia mercadológica para produtos e serviços.





A exposição “A contemporaneidade da arte popular” na loja foi estendida. Lançada em 17 de dezembro de 2020, a mostra apresenta momentos especiais do projeto Casa Vogue na Estrada, idealizado por Rafael Alves, em parceria com a Bel Lar Casa Contemporânea, com apoio da Cerâmica Portinari. O espaço montado na sede da empresa reúne registros fotográficos de Breno da Matta e vídeos assinados por Carlos Queirozi, que trazem pra BH a atmosfera mágica dos artistas da nossa terra, no Norte de Minas.





Numa imersão que aconteceu entre 19 a 26 de outubro de 2020, em Trancoso, na Bahia, entre designers renomados no mercado, mestres artesãos e artistas locais criaram uma coleção de objetos que serão lançados no estande da revista Casa Vogue, na SP Arte, em abril de 2021. A imersão artística aconteceu no Uxuá Casa, Hotel &Spa. O projeto se expandiu pelas estradas de Minas até chegar à terra vermelha do Vale do Jequitinhonha. Os arquitetos Carla Cruz, do Estúdio Sala, Cristina Menezes, Felipe Soares e Zilda Santiago foram convidados e com a empresária Caroline Garcia, diretora da empresa, percorreram as regiões de Campo Alegre e Campo do Buriti para conhecer a riqueza da arte original do local.





O conceito “feito a mão” é uma tendência vanguardista que considera a produção contemporânea artesanal como o vindouro da criação. Diante de uma realidade onde a manufatura industrial é predominante, o artesanato surge como uma opção especial e o mestre artesão como o realizador da arte através do trabalho manual que garante o criativo e o sublime. Logo, a riqueza cultural do produto feito a mão conta uma história encantadora, criada sem máquinas. Esse detalhe faz toda a diferença e inspira o luxo arquitetônico que se transforma organicamente em obra de arte.





