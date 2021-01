Quer prevenir manchas, rugas e flacidez causadas pelo envelhecimento?

Aplicação precoce de toxina botulínica pode ajudar a evitar o aparecimento de rugas (foto: Freepik/Reprodução)

O envelhecimento da pele é causado por múltiplos fatores e a melhor forma de combater é a prevenção. "Existem fatores genéticos como qualidade da pele, cor, quantidade de glândulas que não é possível modificar, mas existem fatores que podem ser modificados para garantir um envelhecimento saudável. Novas pesquisas mostram cada vez mais o papel dos radicais livres no processo de envelhecimento. Normalmente produzimos radicais livres e temos um sistema de defesa potente antirradicais livres ou antioxidantes. Com o tempo, as defesas antioxidantes diminuem e ocorre um desequilíbrio entre estes sistemas, é o que chamamos de estresse oxidativo", afirma a cirurgiã plástica Beatriz Lassance.





Segundo ela, o acúmulo de radicais livres é um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento e escolhas baseadas no controle deste acúmulo comprovadamente podem retardar o envelhecimento. “É o que chamamos de detox ou antioxidantes”, detalha a cirurgiã plástica. Para interferir ou prevenir as alterações como manchas, rugas e flacidez, causadas pelo envelhecimento, a médica mostra abaixo as principais recomendações:





Proteção solar: “As manchas não são o único problema, manchas aparecem por aumento de melanina, que protege a pele contra a luz solar. Mas com o aumento dos radicais livres, fibras de colágeno e elastina sofrem alteração e perdem sua firmeza e elasticidade aparecendo rugas e flacidez. O uso de filtro solar é imprescindível, e aqueles com cor oferecem proteção tanto química quanto física, fazendo barreira tanto para luz solar quanto para a luz visível de lâmpadas”, diz a médica.





Ingestão de água: a água é um potente detox, segundo a médica. “Ela ajuda na eliminação de radicais livres. Um organismo hidratado não precisa economizar água dentro das células e todo o metabolismo fica mais fluido, com mais facilidade para eliminar toxinas e radicais livres. Estudos recentes, embora muitos controversos, mostram ação antirradicais livres da água alcalina, ou seja, com pH maior que 8”, explica Beatriz.





Dieta: açúcar refinado, farinha branca, produtos industrializados são fontes comprovadas de radicais livres. “Para o organismo processar esses alimentos, ele precisa de reações químicas que produzem muitos radicais livres. As vitaminas agem como exército combatendo os agentes oxidantes, por isso uma dieta balanceada com muitas vitaminas, proteínas, sais minerais é indispensável para prevenir e combater o envelhecimento. Além disso não há colágeno sem proteínas, é como querer fazer uma parede e não ter tijolos para isso”, afirma.





Exercício físico: é o maior e mais potente antioxidante que existe.





Sono: pesquisas mostram acúmulo de radicais livres, maior índice de obesidade e depressão em pessoas com insônia. “O envelhecimento da pele está diretamente relacionado à qualidade do sono”, diz a médica.





Sociabilidade e controle do estresse: “Pessoas felizes e bem relacionadas envelhecem melhor e vivem mais. Meditação é um detox”, esclarece.





Além das escolhas saudáveis que devem ser feitas desde sempre, procedimentos estéticos e cuidados com a pele podem retardar o envelhecimento. Beatriz Lassance explica que hoje existem hidratantes e cosméticos específicos para cada tipo de pele. “Manter a pele saudável e hidratada diminui o acúmulo de radicais livres. Muito importante limpar a pele, removendo maquiagem e poluição. A vitamina C é um excelente antioxidante. Mas é imprescindível orientação de um dermatologista, pois cada pele necessita diferentes produtos”, explica.





Também é possível usar produtos que estimulem o colágeno. “Fibroblastos são células que produzem nosso colágeno. Com o tempo temos menor quantidade de fibroblastos e menor atividade dos mesmos. Os fibroblastos tornam-se mais ativos sempre que se sentem de certa forma “agredidos” ou necessários para reparar alguma deficiência de colágeno. Ou seja, temos que constantemente colocá-los em alerta. Hoje temos produtos e tecnologias que fazem isso de dentro para fora ou de fora para dentro”, detalha a médica. A esfoliação, por exemplo, é uma forma de retirar a camada de células mortas da superfície da pele e provocar a fabricação de mais células.





Segundo a médica, rugas aparecem por diminuição de elasticidade das fibras de colágeno e elastina associada à contração repetida de músculos de expressão facial. “Com a aplicação precoce de toxina botulínica é possível perder o hábito de contrair esses músculos e evitar o aparecimento de rugas, além de enfraquecer essa musculatura com a aplicação constante.”





Existem ainda outros procedimentos para retardar o envelhecimento da pele. “Com tantas opções de antienvelhecimento, a associação de tratamentos torna todo o processo ainda mais eficaz. Por isso, o melhor a fazer é consultar um médico”, finaliza Beatriz Lassance.