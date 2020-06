Incidência de olho seco aumentou na pandemia do coronavírus

No Brasil, 12,8% da população %u2013 três mulheres para cada homem %u2013 têm olho seco, e uso de colírio exige cuidados especiais (foto: Reprodução da internet)



Falar de olho seco é comigo mesma. Sofro com o drama de não poder nem chorar, meu canal lagrimal não solta uma gota, nem diante do maior sofrimento. Ou do truque de picar cebola para ver se a lágrima sai. Quer dizer que com isso sofro uma nova preocupação com a danada dessa epidemia. Uma vez que a lágrima protege nossos olhos de todo tipo de patógeno, inclusive do novo coronavírus. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, sete em cada 10 portadores de olho seco convivem com a doença e nem imaginam. Isso porque são assintomáticos e só descobrem que têm a deficiência durante exame oftalmológico de rotina. Nos outros 30%, os sintomas são vermelhidão, ardência, visão embaçada, coceira e maior sensibilidade à luz. O Dews II (Dry Eye Workshop Society), relatório desenvolvido por 150 oftalmologistas do mundo todo, revela que a prevalência global varia de 5% a 50%, sendo mais frequente em países asiáticos. Falar deé comigo mesma. Sofro com o drama de não poder nem chorar, meunão solta uma gota, nem diante do maior sofrimento. Ou do truque de picar cebola para ver se a lágrima sai. Quer dizer que com isso sofro uma nova preocupação com a danada dessa epidemia. Uma vez que a lágrima protege nossos olhos de todo tipo de patógeno, inclusive do novo coronavírus. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do, sete em cada 10 portadores de olho seco convivem com a doença e nem imaginam. Isso porque são assintomáticos e só descobrem que têm a deficiência durante exame oftalmológico de rotina. Nos outros 30%, os sintomas são vermelhidão, ardência, visão embaçada, coceira e maior sensibilidade à luz. O Dews II (Dry Eye Workshop Society), relatório desenvolvido por 150 oftalmologistas do mundo todo, revela que a prevalência global varia de 5% a 50%, sendo mais frequente em países asiáticos.





O especialista alerta que as alterações na lágrima podem causar redução permanente da visão. “É uma doença multifatorial, causada pelo desequilíbrio em uma das camadas do filme lacrimal”, esclarece. A externa, explica, é a lipídica produzida pelas glândulas de Meibômio, localizadas na borda das pálpebras. A camada lipídica, explica, tem duas funções: manter a lágrima suspensa na superfície do olho e evitar a evaporação da camada intermediária, que é a aquosa. Esta responde pelo controle de patógenos e oxigenação da córnea. A interna é a proteica, que permite a distribuição uniforme do filme lacrimal na superfície do olho. “Os colírios contêm substâncias com efeitos dife- renciados. Deixar de usar um lubrificante impróprio pode ser melhor que hidratar os olhos com colírios que aumentam a irritação e tornam os olhos mais vulneráveis”, comenta. o Brasil, a estimativa é de que 12,8% da população, na proporção de três mulheres para cada homem, têm olho seco, salienta. Queiroz Neto afirma que entre os pacientes sintomáticos, 20% pensam que olho seco é um mal menor, fazem tratamento por conta própria e chegam ao consultório com um saco de colírios que não funcionam. “No exame oftalmológico, conseguimos diferenciar o tipo de olho seco para tratar com o colírio correto, e hoje, graças à inteligência artificial, temos conseguido melhores resultados”, afirma.´O especialista alerta que as alterações na lágrima podem causar redução permanente da visão. “É uma doença multifatorial, causada pelo desequilíbrio em uma das camadas do filme lacrimal”, esclarece. A externa, explica, é a lipídica produzida pelas glândulas de Meibômio, localizadas na borda das pálpebras. A camada lipídica, explica, tem duas funções: manter a lágrima suspensa na superfície do olho e evitar a evaporação da camada intermediária, que é a aquosa. Esta responde pelo controle de patógenos e oxigenação da córnea. A interna é a proteica, que permite a distribuição uniforme do filme lacrimal na superfície do olho. “Os colírios contêm substâncias com efeitos dife- renciados. Deixar de usar um lubrificante impróprio pode ser melhor que hidratar os olhos com colírios que aumentam a irritação e tornam os olhos mais vulneráveis”, comenta.





O pior é que um estudo realizado na China durante a pandemia, com 54 participantes afetados pela COVID-19, mostra que a infecção aumentou em 35% a incidência de olho seco. O estudo mostra que antes da contaminação 20% tinham a disfunção lacrimal e depois de infectados esse índice saltou para 27%. Os pesquisadores afirmam que embora o estudo não seja conclusivo, identificou o receptor ACE2 do novo coronavírus na córnea, lente externa do olho, e na conjuntiva, membrana que recobre a parte branca do olho. O nível de ACE2 na superfície do olho é menor que o encontrado no pulmão e coração, mas foi suficiente para aumentar o olho seco. Os cientistas também destacam que só um paciente que já tinha passado por cirurgia de pterígio desenvolveu conjuntivite, sinalizando que olhos íntegros têm menor chance de inflamar durante a pandemia.





Queiroz Neto afirma que o olho saudável tem as três camadas da lágrima em equilíbrio. A deficiência em qualquer uma delas facilita a contaminação por Sars-Cov-2 e outros vírus que podem causar conjuntivite. O especialista conta que hoje o diagnóstico é feito por imagens que facilitam a adesão ao tratamento, inclusive de pacientes assintomáticos. Para se ter ideia, a plataforma permite ao paciente acompanhar com o oftalmologista tanto as alterações do filme lacrimal quanto das pálpebras e glândulas de Meibômio. O oftalmologista ressalta que 86% dos portadores de olho seco têm desconforto ocular crônico provocado por disfunção das glândulas de Meibômio, 14% por deficiência aquosa do filme lacrimal, e menos de 1% por deficiência da camada proteica. O especialista esclarece que o tratamento é modulado de acordo com a fase da doença. Em casos leves, pontua, a prescrição pode incluir lágrima artificial, medicação sistêmica, adição na dieta de fontes de ômega 3, encontrado na sardinha, bacalhau ou salmão, massagem e higienização das pálpebras com xampu infantil de pH neutro. Diz ainda que as recomendações terapêuticas da DEWS para casos moderados são oclusão dos pontos lacrimais com plugs, óculos de câmera úmida, anti-inflamatório e ômega 3.





A terapia mais indicada para olho seco severo é a luz pulsada, que deve ser aplicada na pálpebra superior e inferior visando ativar a produção da camada lipídica da lágrima pelas glândulas de Meibômio. Queiroz Neto afirma que a terapia também melhora a alimentação das glândulas mediante estímulo da inervação do nervo trigêmeo nos ramos oftálmicos e maxilar. Um terceiro benefício é a desobstrução glandular através da remodelação do tecido conjuntivo.