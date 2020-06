Saiba como eliminar a papada

Lipoaspiração é uma das técnicas usadas para eliminar a papada, que afeta a autoestima de homens e mulheres (foto: Reproduçã da internet)

Falar de cirurgia plástica nestes tempos é uma verdadeira heresia, mas como o tempo sobra, não há quem não se avalie no espelho, procurando uma reforma daqui, outra dali. As pessoas que adoram injetar isso e aquilo no rosto muitas vezes levam susto, depois que o tempo passa e a aplicação muda de lugar. Como por exemplo essas aplicações de botox que são feitas na altura dos olhos, e acabam caindo formando uma bochecha inesperada. Outra coisa que incomoda muitas pessoas, aí é defeito de formação física, de nascença, é aquele acúmulo de gordura que fica localizada abaixo do queixo, popularmente conhecido como papada ou queixo duplo. E que é, reparando bem, um defeito do DNA, uma característica de certas famílias.





Esse problema estético pode ter diversas causas, como idade, excesso de peso e genética. “Tal acúmulo de gordura ocorre tanto em homens quanto em mulheres, praticamente com a mesma frequência, e acaba afetando a autoestima dos pacientes. Infelizmente, quando o problema já está acentuado não é possível diminuí-lo apenas com a redução de peso, sendo necessário realizar alguma intervenção. As mais comuns são as microinjeções de ácido deoxicólico, o lifting de pescoço e o lifting de papada”, explica Mário Farinazzo, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).





Segundo o cirurgião plástico, a microinjeção é a técnica menos invasiva, porém mais lenta e com resultados menos perceptíveis do que os da lipoaspiração. “Quando os pacientes apresentam um volume muito grande de gordura na região, o resultado pode não ser o desejado. O tratamento conta com quatro a seis sessões de cerca de meia hora de duração, com intervalo de um mês entre elas”, explica. Já o lifting de pescoço, se feito isoladamente, não diminui o excesso de gordura, por isso é uma boa intervenção quando combinado com a lipo. “A lipo de papada, por sua vez, é uma cirurgia realizada com anestesia local e sedação e que, na grande maioria dos casos, traz os melhores resultados para retirar o excesso de gordura na região do mento. A lipoaspiração da papada elimina a gordura localizada, promove rejuvenescimento e confere firmeza à região do pescoço. A lipo tem os resultados potencializados quando é feita em combinação com o lifting, já que ele retira o excesso de pele da região. O paciente começa a perceber o resultado em seis semanas, e cerca de seis meses depois já consegue ter o resultado definitivo”, destaca.





A recuperação da lipo de papada é relativamente simples se comparada a outros procedimentos cirúrgicos. “Logo após a cirurgia, é recomendável utilizar uma faixa elástica e dormir com a cabeça elevada. As atividades de trabalho, caso não envolvam esforço físico, podem ser retomadas em menos de uma semana; atividades físicas intensas devem ser evitadas por pelo menos 30 dias. Em alguns casos, é possível que sejam necessárias algumas sessões de drenagem linfática para a diminuir o inchaço e evitar fibrose no local da cirurgia. Além disso, enquanto o pescoço estiver inchado e com manchas roxas, evite tomar sol na região, pois pode piorar o inchaço e causar manchas definitivas na pele. Caso saia de casa durante o dia, não se esqueça de aplicar filtro solar”, completa o médico.