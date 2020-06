Saiba por que o consumo de mel cresceu na quarentena

Mel pode impactar positivamente a resposta imunológica por causa de seu efeito antioxidante (foto: Reprodução de Internet)

Desde que o isolamento social começou a ser seguido por muitos brasileiros, o consumo de doces e guloseimas aumentou. Segundo pesquisa, o mel foi um dos itens mais procurados, já que sua venda na quarentena cresceu 130% em relação a igual período do ano passado. Mas será que podemos considerar essa uma boa opção? “O mel é um líquido adocicado, produzido por abelhas, composto por diferentes tipos de açúcares, com predominância de monossacarídeos, como a glicose e a frutose, e menores quantidades de dissacarídeos, como a maltose e a sacarose, que correspondem a aproximadamente 80% da sua estrutura. Portanto, o mel é sim uma forma de açúcar natural, com uma concentração calórica um pouquinho menor que o açúcar branco (açúcar branco, 100g/394kcal ; mel, 100g/312kcal), com o índice glicêmico um pouco menor que o do açúcar e variável de acordo com a composição”, afirma Marcella Garcez, médica nutróloga e professora da Associação Brasileira de Nutrologia.





Muitas pessoas acreditam que o mel tem importante ação no sistema imunológico, até ajudando a tratar gripes, resfriados, dor de garganta e infecções virais. “Existem evidências em vários estudos, não conclusivos, de que o mel, além das propriedades antibacterianas, pode impactar positivamente a resposta imunológica por causa de seu efeito antioxidante e por estimular a liberação de citocinas (mensageiros celulares) que ativam células do sistema imune”, afirma a médica. “Como alimento funcional com atividade antimicrobiana e antioxidante, o mel é um alimento indicado como terapia complementar ou preventiva para doenças do trato respiratório. No entanto, não tem a mesma efetividade e nem deve ser usado como alternativo ao uso de medicamentos, quando necessários”, enfatiza a nutróloga.





Apesar de seu índice glicêmico médio (61), segundo a tabela da Harvard Medical School de janeiro de 2020, o mel vai além do açúcar e conta com outros componentes, como ácidos orgânicos, minerais, antioxidantes e aminoácidos. “Essas propriedades são altamente benéficas à saúde”, diz a médica. O emprego do mel na medicina data da mais remota antiguidade. Entre as principais propriedades com respaldo na literatura científica estão as atividades antibacteriana e antioxidante, além de ser boa fonte de carboidratos para praticantes de esportes e pessoas com indicação de dietas hipercalóricas.





Mas é necessário ter cuidado com o consumo exagerado. Uma boa quantidade, segundo a profissional, é aproximadamente 10 gramas (1 colher de sopa rasa ou 1 colher de sobremesa). “Como estamos falando de açúcar, é ideal que o mel seja consumido numa refeição saudável com frutas, cereais integrais ou iogurte, por exemplo”, diz. Esse cuidado é necessário, já que o mel é um alimento contraindicado em algumas situações. “Crianças menores de 1 ano não devem consumir mel, pois, até o primeiro ano de vida, há a possibilidade de intoxicações graves com uma bactéria encontrada comumente no mel chamada Clostridium botulinum. Diabéticos também não devem utilizar esse alimento, pois ele possui muito açúcar simples que eleva rapidamente a glicemia do sangue”, afirma a médica. Pessoas sensíveis, com tendência a alergias, podem desenvolver reações devido aos grãos de pólen e por sensibilidade aos açúcares presentes no mel.





Confusão frequente é com relação ao melado de cana, que não é mel. “O mel é um produto fabricado pelas abelhas, e o melado é um xarope espesso produzido quando a cana-de-açúcar é transformada em açúcar refinado para consumo, que também pode trazer benefícios à saúde, porém, com características diferentes e também é uma forma de açúcar”, diz a médica. Consumido com moderação, o mel é uma opção saudável e, neste momento, o ideal é apostar nos alimentos in natura e em preparações preferencialmente caseiras para fortalecer o sistema imunológico.





