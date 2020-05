Tem bolsas abaixo dos olhos? Saiba como eliminá-las

Procedimentos estéticos, laser fracionado ou luz pulsada ajudam a eliminar as bolsas abaixo dos olhos, mas, em casos graves, é preciso se submeter à cirurgia plástica (foto: Reprodução da Internet)





O rosto é a primeira parte do corpo a ser notada pelas pessoas, pois a diferenciação individual dos traços faciais – muito mais do que físicos – é o que nos torna mais facilmente identificáveis. Na face, há dois pontos que chamam bastante a atenção: os lábios e os olhos. Por isso, as mulheres quando se maquiam destacam as nuances desses campos para valorizá-los ainda mais. E, com o passar dos anos, é justamente a área dos olhos que gera mais queixas, tanto em mulheres quanto em homens, por causa dos sinais do tempo, mais visíveis devido à pele fina e bastante sensível da região.





Mesmo tomando inúmeros cuidados, como o uso de maquiagem para disfarçar, protetores solares, botox, cremes rejuvenescedores e firmadores, a partir de determinada idade já dá para notar o surgimento da flacidez e das consequentes bolsas, que se formam abaixo dos olhos pela retenção de líquidos e acúmulo de gordura na região. Normalmente, elas são provocadas por causas genéticas e, em alguns casos, podem ficar mais aparentes após problemas emocionais ou uma noite de sono maldormida, por causa da retenção de líquidos ou devido à flacidez e envelhecimento da pele.





Hoje, há inúmeros métodos que prometem eliminar essas bolsas, como procedimentos estéticos, laser fracionado ou luz pulsada, porém para casos mais graves o mais indicado é a remoção completa com cirurgia plástica. "É importante consultar um cirurgião plástico, que fará uma análise profunda para intervir somente naqueles setores que possam se beneficiar com a cirurgia. O procedimento – conhecido como blefaroplastia – corrige essas alterações das pálpebras ao retirar o excesso de pele e reduzir as bolsas de gordura, tornando a pele do local mais plana e lisa, restabelecendo, assim, um aspecto facial mais alegre e descansado", explica Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional – Cirurgia Plástica.





Segundo ele, para realizar o procedimento não existe idade ideal, pois a necessidade é determinada pela presença do defeito a ser corrigido e geralmente ocorre após a terceira década de vida. "Após o procedimento, as cicatrizes não ficam tão visíveis e tendem a ficar disfarçadas nos sulcos da pele. Portanto, é necessário aguardar um período de maturação da cicatriz (três meses), podendo ser disfarçada com uma maquiagem leve desde os primeiros dias".





Korn explica que pela extensão da cirurgia e boa qualidade dos anestésicos, a maioria dos casos é operada sob anestesia local (em alguns casos, com uma sedação prévia). "Geralmente, esse procedimento não apresenta dor e o inchaço dos olhos varia de paciente para paciente. Existem aqueles que já no quarto ou quinto dia apresentam-se com um aspecto bastante natural. Outros vão atingir esse resultado após o oitavo dia. Mesmo assim, os três primeiros dias do pós-operatório são aqueles em que existe maior inchaço das pálpebras. O uso de óculos escuros poderá ser útil nesta fase, assim como a aplicação de compressas frias diminui a intensidade do edema. Somente após o terceiro mês é que poderemos dizer que o edema residual é discreto."