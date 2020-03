Saiba quais sãos as cirurgias plásticas mais procuradas por homens

(Isabela Teixeira da Costa / Interina)



Cada dia mais os homens têm recorrido à cirurgia plástica não apenas para corrigir problemas genéticos ou mesmo algo que surge em decorrência de situações vividas, mas também para melhorar esteticamente a aparência.





Há muitos anos, quando alguns homens faziam pálpebra, ou um lifting para tirar o excesso de rugas, as línguas – na minha opinião, invejosas – já soltavam venenosamente um comentário malicioso, questionando a opção sexual da pessoa. Exatamente por isso, os que optavam por essas correções, as faziam no maior segredo. Sempre fui defensora do direito dos homens às suas vaidades. Por que não podem querer se sentir bem, mais jovens? Por que isso seria um recurso excluso das mulheres?





Se existem recursos para ficarmos cada vez melhores, porque não usá-los? Se tem dinheiro para isso, faça. O importante é ter consciência para não exagerar na dose e em vez de melhorar acabar mudando a feição e modificar o rosto. Aí o tiro sai pela culatra. Mas este risco é de todos. Vários maridos de amigas minhas já fizeram pequenas – ou grandes – correções e ficaram excelentes.





Os avanços da nossa sociedade têm estimulado os homens a abandonar aquele velho estereótipo de que “homem não se cuida”. Dessa forma, o número de procedimentos entre a população masculina vem crescendo e hoje eles já representam 13% do total de pacientes operados. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), em cinco anos, a presença de homens em consultórios quadruplicou, passando de 72 mil para 276 mil ao ano, uma média de 31,5 procedimentos por hora. Segundo o cirurgião plástico Bruno Luitgards, de São Paulo, que atende muitos homens em seu consultório, as alternativas que eles mais procuram são rinoplastia e redução de pálpebra.











Já que deixaram o preconceito de lado e diminuíram a resistência, passaram a cuidar mais da própria aparência para elevar a autoestima. Infelizmente, ainda há muito que avançar. “Os pacientes que chegam ao meu consultório não apresentam resistência, a maioria já passou dessa fase. Porém, alguns amigos e colegas acham que não é importante procurar um especialista, inclusive tentam influenciar as esposas e namoradas”, conta Luitgards.





Entre as plásticas mais procuradas pelos homens estão:





1- Blefaroplastia ou pálpebra. Com 292.707 homens operados em todo o mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), a blefaroplastia é a alternativa mais buscada pela população masculina para melhorar a aparência da região dos olhos. Retirada do excesso de pele nas pálpebras e das bolsas de gordura, acabando com o aspecto de cansaço muitas vezes presente, e conferindo ao paciente um ar mais descansado.





2- Ginecomastia. Esta cirurgia é corretiva. A ginecomastia consiste no aumento das glândulas mamárias no homem, o que confere um aspecto feminino ao peitoral masculino. Muitos homens sofrem com o problema, por isso, é o segundo procedimento estético mais procurado no mundo – 243.272 indivíduos já fizeram a correção. Muitos adolescentes sofrem bullying por causa desse problema.





3- Lipoaspiração. Famosa entre as mulheres é também a terceira plástica mais realizada pelos homens. É utilizada para melhorar o contorno do corpo e tratar as gorduras localizadas. “Esculpimos no corpo as linhas de definição muscular, deixando o paciente com uma aparência mais atlética, em vez de apenas retirar a gordura”, indica Luitgards, que ressalta que a lipoaspiração nos homens tem objetivos diferentes em relação às mulheres, sendo indicado manter ombros e tórax mais largos e uma cintura menos marcada. “É essencial buscar um cirurgião plástico com experiência em lipoaspiração masculina”, adverte o cirurgião plástico.





4- Rinoplastia. O quarto procedimento mais buscado pelos homens. O tratamento modifica a estética do nariz para deixá-lo mais harmônico com o rosto, melhorando a respiração.





5- Otoplastia. Correção das orelhas em abano, e ocupa a quinta colocação no ranking mundial. Segundo a ISAPS, 114.915 homens já foram operados. A otoplastia pode ser realizada a partir dos 7 anos até a idade adulta para pacientes que não operaram na infância.