Na reunião do comitê, Rubens Menin, Rachel Gaetani, Leila Abe e Eloi Oliveira (foto: marcos vieira/em/d.a press)

Dizem que o ano começou na última quinta-feira, depois do carnaval. Para a equipe da Jornada Solidária Estado de Minas não é assim. Eles já estão na organização do 24º Torneio Empresarial de Tênis desde o ano passado. E a reunião do comitê de empresários foi na quarta-feira, antes do feriado de Momo, na sede do jornal, regada a comes e bebes oferecidos pelo Buffet Célia Soutto Mayor. O comitê masculino é formado por Ítalo Gaetani, Rubens Menin, Joel Motta, José Eduardo Lanna Valle, Anuar Donato, Victor Pardini, Eloi Oliveira, Lucas Mattos, Milton Loureiro, Sérgio Botrel, Mauro Pinhel, Franco Meloni e Guilherme Jardim. O feminino é composto por Gládina e Luciana Procópio, Gina Furletti, Fernanda Menin, Heloisa Veiga, Cristina Pace, Rachel Gaetani, Lilian Pinhel, Sandra Assumpção, Adriana Valle, Patrícia Nogueira e Eunice Jardim. As inscrições já estão abertas e o prazo termina na próxima sexta-feira (6). O valor é de R$ 190 para mulheres e R$ 240 para homens. Sócios do Minas Tênis Clube têm desconto especial. A disputa começa no dia 11, com finais marcadas para o dia 22. Durante a semana, os jogos serão em quadras particulares, e nos fins de semana as duplas se reunião no Minas Tênis Náutico Clube. Este ano tem novidade na competição feminina. Além das categorias classe Aberta, A, B, C. D e E, foram criadas as categorias B +45 e C 45. Já na masculina continuam as mesmas: PRO AM 30 , 19 A 49 ATÉ 3ª, 19 A 49 ATÉ 4ª, 50 ATÉ 3ª, 50 ATÉ 4ª, 19 até 5ª e Aberta com disputa por equipe. Os patrocínios másteres são do Banco Mercantil do Brasil e do Instituto MRV. Como copatrocinadores já entraram Construtora Castor, Construtora Canopus, Cerâmicas Braúnas e Jam Engenharia de Ar Condicionado.

EXPOSIÇÃO

de Orlando Castaño





A Galeria Labyrinthus, em Santa Tereza, abre a exposição Paisagens interiores – Tributo a Orlando Castaño, no próximo sábado (7), com visitação aberta ao público de 10 de março a 7 de abril, com entrada gratuita. A curadoria é de Orange Matos Feitosa. A mostra traz 42 obras, em pinturas a óleo, concebidas pelo artista entre os anos de 2018 e 2019. Orlando Castaño é um dos mais importantes artistas brasileiros, com reconhecimento internacional. Nos anos 1970, esteve presente na vanguarda artística mineira, ao lado de muitos nomes, como Lygia Clark e Mari’Stella Tristão. Participou da 10ª Bienal em São Paulo, tem obras em museus da Alemanha, como o Baden-Württemberg. Para a curadora, realizar esse ‘tributo’ ao artista segue seu pensamento de que as homenagens devem ser feitas a pessoas vivas.





ACORDO

com a ONU





A ArcelorMittal adere aos princípios de respeito e fortalecimento da mulher feito pela ONU Mulheres, e assina, nesta quarta-feira, o termo de adesão aos Princípios de Empoderamento Feminino da ONU Mulheres. A cerimônia será às 9h, na sede da empresa, aqui em Belo Horizonte, com transmissão para todas as unidades de negócio no país. O evento faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Estarão presentes a diretora de projetos da ONU Mulheres, Maristella Iannuzzi; o presidente da AcelorMittal Brasil, Benjamin Baptista Filho; e o CEO da empresa Aços Longos Latam, Jefferson De Paula. Neste ato, a empresa assume o compromisso de seguir os sete princípios do termo: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível; tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho; garantir saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens na empresa; promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres; apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento; promover igualdade de gênero por meio do ativismo social; e documentar e publicar progressos da empresa nessa área.









CARNAVAL

em Salvador





O carnaval de Belo Horizonte está bombando, mas muitos mineiros escolheram passar a folia de Momo em Salvador. No Tivoli Ecoresort Praia do Fort, no hotel cinco estrelas que fica no meio da natureza estava um grupo grande de gente conhecida, entre eles Joana Mourão com Paulo Veloso, Duda Recoder, Carol Lana com Alexandre Prates, Carol Guimarães e João Vicente, Euler Nejm, Cristina e Ivan Junqueira. A maioria deles retorna no sábado. Ana Gutierrez e Dhiego Lima, ao lado da pequena Maria, anfitrionaram um grupo de amigos na sua casa em Interlagos, entre eles Paulo Junqueira, Flávio Paolinelli, Leonardo Máximo, Thomas Barboza, Luiz Felipe Lobato, Mariana Alvarenga e Phillip Martins. Em uma das noites de folia, toda a patota foi para o camarote Expresso 2222 a convite de Flora Gil. Esse grupo retornou de viagem na última quinta-feira. Outra dupla que estava pelas bandas de lá eram os irmãos e médicos Stael e Thassio Siman.





***





No sábado, a grande festa ficou por conta do Hotel Fasano de Salvador, que fez uma grande feijoada homenageando o bloco Filhos de Ghandi. O almoço reuniu gente de todo o país. Por falar em Fasano, o de BH ficou lotado no período de carnaval, mas a maioria dos hóspedes não veio para a cidade para o carnaval, mas para fazer um programa mais light, entre eles visitar o Museu de Inhotim.

CORONAVIRUS

complica a vida





A confirmação do coronavírus no nosso país, obviamente, vai mudar a agenda de muita gente nos próximos meses. No circuito da moda, vários eventos estão marcados para o bimestre março/abril, inclusive os mais importantes do país – a São Paulo Fashion Week e o Minas Trend. Até o fechamento desta coluna, nenhuma nova informação sobre o assunto havia sido divulgada, mas, pelo visto, em outras regiões do mundo, as restrições podem acontecer. Na outra ponta, o atraso em até seis meses (já anunciado) na importação de matérias-primas da China deverá afetar seriamente a cadeia de moda nacional. Melhor evitar o alarmismo e buscar soluções sensatas. Já na decoração vai ser outro problema. A maior feira do setor, realizada em Milão, já foi adiada de abril para junho por causa do grande número de pessoas doentes na Itália, e do crescente número de novos casos. Por lá já estão impedindo as pessoas de fazerem viagens dentro do país, ou seja, se está em Roma e for para Milão, não poderá retornar para Roma, e assim por diante. O maior problema é que vários decoradores e arquitetos já estavam com suas viagens compradas para a primeira data da feira. Quem tiver juízo deverá cancelar a ida, em qualquer data. Não se brinca com o perigo.









PARIS

Moda adiada





O coronavírus fez das suas no circuito da moda europeu. Na Itália, o problema apareceu em Milão, capital da moda italiana, justo no final da semana de moda local, com Armani fazendo desfile fechado ao público, e a Dolce & Gabbana mantendo o seu aberto, com críticas. Depois, viu-se que o problema era realmente enorme. Iniciada a Semana de Paris, só se comentou esse assunto nos desfiles, jogando as bainhas das saias e cores da estação para escanteio. Mas o pior mesmo foi o descaramento (sem trocadilhos) de marcas como Fendi e Louis Vuitton lançando máscaras com suas logos em meio ao pânico geral.









PALESTRA

do bem





A presidente da Associação de Dirigentes Cristão de Empresas de Minas Gerais (Adcemg), Maria Flávia Máximo, convida para o tradicional almoço com palestra, na Fiemg, na sexta-feira, 6, das 12h às 14h. O palestrante convidado é o italiano Marco Roberto Bertoli, que fundou há 19 anos a Sociedade São Miguel Arcanjo, instituição que acolhe 450 crianças e adolescentes em Barbacena, e é mantida por sua família e mais um grupo de mil italianos.

RIO

Beleza x politica





A turma da militância raivosa (que pretende transformar tudo em protesto ou manifestação política), deve estar furiosa com os cariocas. A vitória da Viradouro no desfile das escolas de samba do Rio foi o triunfo da beleza, do bom gosto e do carnaval puro, em contraponto ao oportunismo dos protestos políticos de algumas agremiações – mais apropriados à Cinelândia do que ao Sambódromo. Mais que isso: um resultado justo para quem faz uma escola de samba honrar esse nome.

BATUQUE

Bloquinhos desafinados





A muvuca carnavalesca da capital, com seus mais de 500 blocos, teve animação além do esperado, assim como os problemas aumentaram na proporção do seu sucesso. Um deles está nos próprios bloquinhos, com a turma que puxa o samba (ou axé, ou batidão ou seja lá o que for) trabalhando de forma (ainda) muito amadora. Com exceção de alguns poucos, a desafinação e o desencontro com o batuque foi geral. Quando inventam de colocar metais e cordas para acompanhar a cantoria, aí a coisa desanda mesmo. Apesar de ser uma brincadeira carnavalesca, não custa caprichar no essencial.

POR AÍ...





O empresário Leonardo Pimenta investindo agora em uma nova fazenda, desta vez para plantio de cacau, no Sul da Bahia. O lugar é lindo, mata preservada e tratada com cuidados que ele sempre

dedica ao agroassunto. Uma turma de amigos daqui passou por lá e adorou.





Bernadete Duca baixou na folia de Santa Tereza, com direito a espaço vip em restaurante descolado. Enquanto isso, sua irmã, Maria Clara Duca, aproveitou os feriados carnavalescos e deu rasante em Barcelona – que teve semana de moda e lançamentos para o inverno’2021. Por falar no assunto, sua Atmo lança o inverno nesta quinzena de março.





As sacolas assinadas pelo estilista Ronaldo Fraga para o Verdemar, ao que parece, estão ganhando

um concorrente paulista. É o artista Gusta Vicentin, cuja temática é ecológica e começa

a aparecer na conhecida rede de supermercado.