Todo mundo tem seus artistas preferidos. Não fujo à regra. No quesito música, o meu “top” sempre foi James Taylor, seguido de Elis Regina, Ney Matogrosso e Ivan Lins, entre outros. Não vou ficar aqui desfiando rosário e fazendo lista cansativa para o leitor. Todo mundo tem seus artistas preferidos. Não fujo à regra. No quesito música, o meu “top” sempre foi James Taylor, seguido de Elis Regina, Ney Matogrosso e Ivan Lins, entre outros. Não vou ficar aqui desfiando rosário e fazendo lista cansativa para o leitor.





Quando a gente admira o trabalho de alguém, procura conhecer um pouco dessa pessoa. Quando ela morre, muita coisa vem à tona. Não me esqueço de quando Elis Regina morreu, aos 36 anos, em 1982. Uma declaração dela foi exaustivamente divulgada. Com 1,53m, disse que seu problema era “10 centímetros” – se tivesse aqueles 10cm a mais, tudo estaria resolvido. Será mesmo que se tivesse 1,63m ela teria sido mais feliz e não teria morrido tão precocemente? Como uma pessoa com tanto talento não conseguia ver que era muito mais alta do que a maioria das pessoas? Para mim, Elis era gigante.





É nesta hora que digo: para tudo tem um jeitinho. Uma das maneiras de resolver a questão da pouca altura é o salto alto. A maioria das mulheres que se sente baixa toma posse desse recurso. Mas estamos vivendo uma época em que a moda para os pés são os tênis confortáveis. Então, como parecer mais alta sem usar salto?





A consultora de imagem e estilo Mariana Aguiar listou algumas dicas que não são novas, mas vale relembrá-las. Afinal, a turma mais jovem pode não saber de todas elas ainda. Truques de estilo ajudam a alongar a silhueta e podem fazer toda a diferença no resultado final:





Listras verticais – Esse tipo de listrado direciona o olhar de cima para baixo, e não para os lados. Além de ganhar altura, a estampa permite parecer mais magra. Listras são ótima saída quando as mulheres buscam alongar a silhueta. Apostar em peças que tenham faixas mais finas e cores mais neutras é uma ótima dica, pois assim fica até mais fácil combinar com as peças que você já tem no armário.





Monocromático – A escolha das cores é muito importante na hora de montar um look, pois cores distintas em cima e embaixo criam uma linha de divisão no corpo, dando a impressão de achatamento. O melhor para dar a impressão de alongamento são looks monocromáticos, também democráticos e práticos.





Sapatos nude e tornozelos de fora – Essa dupla é imbatível, uma das maneiras fáceis de parecer mais alta sem precisar fazer grandes investimentos. Além de deixar o visual mais estiloso, dobrar as barras das calças é um truque de ouro para alongar a silhueta.





Cintura alta – Apesar de alongar visualmente, a cintura alta precisa ser usada com cuidado, pois encurta o tronco. O truque para igualar as proporções é investir nos decotes em V e partes de cima que terminem na altura do quadril.





Gola alta – Se, por um lado, a cintura alta alonga a região do quadril, por outro, a gola alta é excelente opção para quem deseja um efeito mais longilíneo na região do tronco.





Bico fino – Por passar a impressão de continuidade, sapato de bico fino é boa alternativa. Calçados de bico quadrado ou redondo limitam a forma do pé, por isso é melhor evitá-los.





Colares longos – Colares compridos alongam a região do tronco. Nesse caso, use brincos menores; assim, o visual não fica pesado e tudo se harmoniza. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)