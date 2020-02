AREZZO EM Los Angeles

A estilista Erica Pelosini, o designer Alexandre Birman e a estrela Demi Moore no almoço em Los Angeles (foto: Divulgação)

Alexandre Birman, CEO do grupo Arezzo&Co, recebeu convidados no restaurante Ardor, em Los Angeles, ao lado da Rad e Demi Moore, para almoço da marca Alexandre Birman em prol da Thorn. Cofundada por Demi, a Thorn é uma organização sem fins lucrativos que atua na proteção de crianças vítimas de abuso sexual na internet. Com a chancela da RAD, agência que conecta marcas a causas importantes, a grife reforça assim seu empenho em participar de iniciativas de impacto positivo.

TODOS

por Minas





A Jornada Solidária Estado de Minas está recebendo doações que serão repassadas para as vítimas das chuvas em Minas. Muitas roupas usadas que estavam guardadas para um futuro bazar já foram direcionadas para essa campanha. As doações podem ser entregues na sede do Estado de Minas (Av. Getúlio Vargas, 291, Funcionários), na TV Alterosa (Av. Assis Chateaubriand, 499, Floresta) ou no Parque Gráfico (Rua Cardoso, 291, Santa Efigênia). Os itens mais necessários são: colchão, travesseiros, roupa de cama, cobertores, toalhas de banho, material de higiene pessoal, material de limpeza, alimentos não perecíveis. Os interessados em doar também podem entregar a contribuição diretamente no Servas, nos postos da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros.





***





Quem também lançou uma campanha de arrecadação de alimento não perecível e material de limpeza foi Cláudia Mourão com as filhas Joana, Paula e Mariana. O quarteto colocou todas as lojas da sua Equipage como pontos de arrecadação e lançou a campanha #oreporbh. O pedido é de doação e para quem não puder doar, elas pedem para compartilhar os posts da internet para espalhar ainda mais a campanha. Já arrecadaram bastante e as doações não param de chegar. Graças a Deus. Tudo recebido nas lojas será entregue na Cruz Vermelha.





***

Padre Fernando, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, está recebendo doações e tem usado suas redes sociais para divulgar as demais paróquias que estão como posto de arrecadação. São elas: Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental (Lagoinha), Paróquias São João Batista (Salgado Filho), São Sebastião (Vila Betânia), São José (Centro), N. Sra. Boa Viagem (Funcionários), São Tarcísio (Nova Cintra), e N. Sra. Sagrado Coração (Contagem).





***





A Igreja Batista Central, no Luxemburgo, está fazendo duas campanhas – uma para arrecadação de itens para doação e outra para reunir voluntários para ajudar na limpeza da cidade. Os interessados podem se increver pelo e-mail emergencia@central.online.





TORNEIO

de Tênis





Já está marcada para março a próxima edição do Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas em benefício da Jornada Solidária Estado de Minas. Trata-se de um torneio de duplas com categorias masculina, feminina e mista. Os atletas já podem ir se preparando para a competição, que é bastante acirrada, já que este é o maior torneio social amador do país.

VEGANO

torresmo & salsicha





O que seria apenas um modismo acabou virando uma onda poderosa – a ponto de mudar o conceito gourmet tradicional. É a chamada comida vegana (sem presença de produtos animais) que virou produto pop e chegou aos mercadinhos, supermercados e muito mais. A procura aumentou tanto, que até marcas de porte já oferecem o produto. Desde salsichas até torresmos veganos, tudo está à disposição. O gosto não é lá essas coisas, mas dá pra engolir. Pelo menos, alguns deles.

MANOEL BERNARDES

em Sampa





Amanhã e depois, a Manoel Bernardes participa em São Paulo da 70ª edição da Feninjer, considerada a principal feira do setor joalheiro na América Latina. Durante o evento, a joalheria mineira irá apresentar a sua coleção outono-inverno ao público atacadista. Denominada Universo, a nova coleção traz joias com traços marcantes de brasilidade e uma enorme variedade de gemas de cor. Através das linhas Galáctica, Estelar, Luna e Fachos de luz, a grife explora o que a imensidão do universo apresenta e ainda permite uma analogia ao universo pessoal, no qual as pessoas podem se identificar com as peças de acordo com a sua vida e seus sentimentos. O estande da Manoel Bernardes é cuidadosamente preparado para a feira, possibilitando a exposição de suas peças de forma exclusiva e proporcionando um atendimento diferenciado ao público.

POR AÍ...





Antes que o dilúvio atingisse a Zona Sul da cidade na noite de terça-feira, a expert

Rita Lessa realizou seu minitalk no Diamond Mall, com presença bacana e toques úteis

para a turma de moda. Tudo aconteceu no lounge Pop-Up Galeria/Moda Arte Design & Home,

sob o tema ‘Inspiração & Suor’. O Casa LESS ( espaço-oficina da artista) está instalado na Serra,

bem em frente ao estacionamento do Minas II.





O Fasano BH tenta reviver os carnavais mais sofisticados da cidade, realizando no salão do seu hotel, em Lourdes, um baile (à base de fantasia ou traje social) no próximo dia 15. Como o carnaval dos bloquinhos invade as ruas durante o reinado de Momo, fazer um pré-carnvalesco com toque mais elegante é uma boa ideia. Reserva pelo app Sympla.





No caos da região da Praça Marilia de Dirceu após as pesadas chuvas da semana passada, pelo menos uma noticia amena: a loja Atmo foi preservada da enchente – salva da inundação pelo degrau de acesso na Rua Felipe dos Santos. Um alívio para Maria Clara e Bernardete Duca, suas proprietárias, e para sua fiel clientela, que, inclusive, já pode ver ali um preview do inverno.

ENCHENTES

minério na lama





Os transtornos causados pelas inundações do Rio das Velhas foram muitos e alguns até misteriosos. Nos relatos dos atingidos, a informação da subida muito rápida do nível da água na madrugada de sábado gerou muitas indagações. Além desse estranho ‘fenômeno’, durante a limpeza das áreas e casas atingidas observaram-se fortes traços de minério de ferro na lama. As denúncias já foram feitas e, pelo visto, muita água ainda vai rolar nessas enchentes de 2020.









HAUTE

luxo sem glamour





O circuito fashion ainda comenta a Semana de Alta-Costura em Paris, cujos desfiles foram bem fraquinhos. No desfile-retrospectiva que Jean Paul Gaultier fez para se despedir da haute, ficou claro como a criatividade no segmento vem despencando. Na verdade, desde que John Galliano foi forçado a deixar a Dior (na qual realizava desfiles monumentais e belíssimos), o nível de criação nas passarelas baixou muito. Obviamente, as grandes maisons vão sobreviver, porém tragadas pela pasteurização do fashion-commodity . O glamour foi-se.









BRICOLAGEM

riscos de um hobby





Quando se pensava que não havia mais nada para apontar como algo cancerígeno, pesquisas descobrem que o simples ato de praticar pequenas tarefas de bricolagem é fator de risco. Assim como ocorria com os artistas, dizem que tintas, resinas, colas e até o pó da madeira usadas nos trabalhos manuais entrando pelos pulmões por longo tempo pode levar a um quadro danoso ao organismo. Mas tem que ser, pelo menos, em uma década. E a gente pensando que um hobby tão inocente seria ótimo para a saúde.









MADRI

desfiles inovadores





No circuito da moda mundial, vem ganhando destaque a Semana de Moda de Madri – que termina neste domingo. As surpresas por lá ficaram por conta do formato dos desfiles. A saber: um estilista transformou a passarela em studio de pintura (com estudantes de arte desenhando as modelos e suas roupas), outro fez um desfile ‘mudo’ jogando a trilha sonora apenas para os headphones distribuídos na plateia. A poderosa indústria fashion espanhola (Zara & cia) ajuda no assunto – que tem Barcelona como outra plataforma de lançamento importante.









ARTES

curso e exposição





A professora de artes Lúcia Castanheira começou 2020 a todo vapor, com vários projetos. As aulas de pintura começam esta semana e em março fará a primeira exposição coletiva do ano na Galeria Carminha Macedo, no Ponteio Lar Shopping. E como sempre faz, já está com inscrições abertas para o primeiro curso teórico de introdução à história da arte contemporânea, com o professor Luiz Flávio. A abordagem será a partir da contracultura e da pop art, até o final do século 20. As aulas começam dia 5, quarta-feira, semanais, sempre às 19h, no Atelier Lúcia Castanheiro, no São Pedro. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail ateliercasacultura@gmail.com.





BATERIA

rainhas nuas





O fuxico pré-carnavalesco da semana foi a confusão envolvendo a estilista mineira Patricia Nascimento e uma tal de Gracyane Barbosa, que teria recebido fantasias encomendadas com as medidas erradas para se apresentar num ensaio da escola de samba carioca União da Ilha. O disse me disse entre as duas gerou muito assunto. O fato não é novo: há meses, uma ‘musa’ da Viradouro também acusou outro estilista de não entregar a roupa para uma apresentação. A lista de episódios similares é enorme. Enquanto isso, as batidas dos tamborins vão esquentando a festa .





MEGAFEIRA

no Rio





Já tem data marcada o maior trade show da América Latina, que será realizada de 16 a 18 de março, no Rio de Janeiro. A SRE Trade Show promove um dos maiores encontros entre distribuidores, fornecedores e a indústria com os principais líderes dos setores supermercadista, bares, restaurantes, hotéis, padarias e food service de todas as regiões do Brasil. A cada edição, a feira movimenta a economia do estado, gera negócios, fomenta o turismo e desenvolve toda a cadeia do varejo alimentício. A expectativa é receber mais de 50 mil visitantes e os 600 maiores supermercadistas do país. Em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a SRE Trade Show 2020 reunirá mais de 500 marcas expositoras distribuídas em 40 mil metros quadrados de feira durante três dias. Em sua constante inovação, o evento ganhou um novo espaço de conteúdo: a Arena SRE Conference. Composta por uma plataforma 360 graus com até quatro conteúdos simultâneos, o mais novo espaço da SRE é projetado com alta tecnologia para receber mais de 100 palestrantes renomados, talk shows e debates com conteúdo profissional de qualidade, cuidadosamente selecionados pela curadoria do evento. O local é o Riocentro.