Já rodei o mundo para comemorar a última noite do ano

Sou de uma geração que tinha a França como a principal fornecedora de cultura – e também de diversão. Curiosamente, sempre fui mais ligada à cultura – museus, passeios, literatura – do que à diversão pura e simples. Jamais planejei passar uma noite de réveillon em Paris, nem sequer pensei nisso. Não sei se havia informação sobre o tema, a não ser festas realizadas em ambientes sofisticados, mas fechados, ou então restaurantes requintados. Nunca passou pela minha cabeça esse tipo de programa. No entanto, já rodei mundo – com limites, claro – para comemorar a última noite do ano. Sem falar nas festas locais, o sonho de minha geração era sempre encontrar amigos no baile do Automóvel Clube, o máximo do máximo. O baile acabou junto com um tipo de programa social que não existe mais, os ricos preferem viajar para outras plagas.

Buenos Aires com vários casais amigos. Fora as horas passadas em compras nas lojas repletas de produtos que não existiam por aqui, a noite foi uma chatura só. Apesar de termos ido aos principais pontos de atração da cidade. Não pegou bem o passeio, que acabou até com uma série de inutilidades, em compras ou passeios. Só para dar um exemplo, comprei uma capa de chuva bonita e cara, que nunca usei na vida. Está como chegou de lá – virgem da chuva, no cabide. Já variei muito, entretanto. A primeira experiência foi ir para

A outra tentativa, essa bem diferente, foi buscar a tradição da Ilha da Madeira. Fiquei encantada com a divulgação do espetáculo de fogos que era possível ver de qualquer ponto da cidade. Madeira foi um passeio e tanto, pelas atrações turísticas, pelas compras variadas, pelo passeio morro abaixo naqueles carrinhos tocados por homens esforçados. A cidade fica encantadora, coberta de luzes não só nas áreas de circulação, no porto e nas avenidas, mas também nos morros. O espetáculo de fogos não foi o esperado, os barcos ancorados na baía estavam, parece, fazendo economia de foguetes. É claro que a visão é outra, a geografia do mar é bem menor, mas o que valeu mesmo foi o passeio pela ilha – vale a viagem.

Fugir de Nova York não dá – e foi lá que passei três festas de fim de ano. Uma delas sem muita graça, porque fomos, não entendo bem a razão, parar na casa de uma parente de amigos. Não se via nenhum ar festivo. A outra foi naquele hotel que fica no centro da cidade, exatamente em Times Square, onde se comemora o último dia do ano. O restaurante do hotel, onde foi a festa, é rotativo e oferece a possibilidade de apreciar não só a cena do balão sendo furado à meia-noite, para cobrir de brincadeiras quem está na praça, como várias vistas da cidade. Nunca vi nada mais comportado na vida, à meia-noite todos se cumprimentaram, tocaram aquela música característica e meia hora depois a fila do elevador para sair da festa era imensa. Levei de lembrança, pois voltei para o hotel a pé, no meio da noite, uma penca de balões prateados. E, só acontece uma vez na vida, na manhã do primeiro dia do ano, de uma janela do hotel, o Plaza Athenée, vi pessoas esquiando na neve que caía na Avenida Madison. Isso nos valeu mais três dias de férias, porque os voos para o Brasil estavam cancelados devido ao tempo. A terceira noite nova-iorquina foi no Tavern on the Green, lugar encantador dentro do parque da cidade. Foi a noite da comemoração total. Na saída, alegria e “fogo” geral.

Minha busca por festas de fim de ano terminou no Chile. Íamos vezes sem conta ao país, agradável, barato, com belas coisas para comprar e comer. E lá fomos passar o réveillon. Bem tradicional, festa nos jardins do hotel, muita champanha circulando, comidas tradicionais – assim como as danças. Nada de animação total. Uma noite calma, mas cheia de recordações.

Como, aliás, devem ser todas as últimas noites de todos os anos.