Teatro deve garantir opção de entretenimento para janeiro e fevereiro

Produtores, diretores, técnicos e atores estão otimistas com a próxima Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte. A expectativa é de que este ano haja aumento de 20% nas vendas de ingressos em relação ao ano passado. O movimento nas bilheterias registrado desde o início do mês é o melhor termômetro para garantir a esperança do setor.





O número de espetáculos (150) também é superior ao ano passado (130). Dois novos espaços entram na programação para exibição de montagens adultas, infantis e de dança. Um deles é o Feluma, o teatro da Faculdade de Ciências Médicas, e o outro um casarão em Confins. A campanha também será levada para Juiz de Fora, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas. A programação começa em 3 de janeiro e segue até o início da segunda quinzena de fevereiro.





HO...HO...HO

HORA DA COMILANÇA





O chef Fábio Jobim assina a ceia de Natal do Gero, restaurante do Hotel Fasano Belo Horizonte. No menu, ravióli de bacalhau e creme de batata; peru ao forno com molho de damasco e ameixa; e leitãozinho ao forno com feijão à Fiorentina. Para sobremesa, panettone com sorvete de leite e zabaione; semi-freddo com licor alchermes, bolo e sorvete de chocolate.





10, 9, 8, 7...

VIRADA EM JERI





Em sua segunda edição, o réveillon John John Rocks, em Jericoacoara, no Ceará, vai reunir lineup de peso com mais de 30 atrações, entre elas Iza, Bell Marques e a Banda Eva e os DJs Alok, Erick Morillo, Dennis DJ e Robin Schultz. A expectativa é de reunir 3.500 pessoas por dia.





HORTA ESCOLAR

PROJETO PREMIADO





Plantando Saberes foi um dos ganhadores da sétima edição do programa Educar para Transformar, chamada pública de projetos do Instituto MRV. Idealizado pela Associação de Cultura, Esporte e Lazer Movimenta Brasil, o projeto foca na reestruturação da horta escolar e na formação de colaboradores efetivos para a manutenção do espaço de forma produtiva para a escola, além da qualificação de outros espaços verdes na instituição de ensino e capacitações em sustentabilidade. Como prêmio, receberá capacitações em gestão, acompanhamento de sua evolução e aporte financeiro de R$ 160 mil para o desenvolvimento das atividades durante dois anos.