Sindijoias fecha 2019 com muitas conquistas e aposta em 2020

Desfile Trend Bijoux by Sindijoias, no Minas Trend Inverno 2020: estado se destaca em metais e pedras preciosas (foto: Marcelo Soubhia/Fotosite) O ano de 2019 foi muito importante para o Sindijoias Ajomig, que se fortaleceu com notáveis participações em feiras em todo o Brasil, promoção de cursos, palestras e capacitações e também encontros que renderam muitas conquistas para todos os associados do setor, que atualmente são 204. Esse crescimento da entidade de classe é precioso em um estado classificado como o mais importante em matéria de metais e pedras preciosas.





Para Nívia Marisguia, da marca de bijoux Cláudia Marisguia, o ano com o sindicato foi muito positivo: participou de várias feiras e cursos, como o de marketing digital, e viu como o Sindijoias fomenta mais competitividade no mercado por meio dos treinamentos oferecidos. "Para mim, o mais relevante foi a capacitação para feiras da consultora Márcia Croce, que ensinou técnicas para os associados melhorarem a participação no Minas Trend: aprendemos desde o desenvolvimento de produto até o marketing e isso fez muita diferença para a minha marca", conta a empresária. Quanto ao trabalho da grife, o que foi criado este ano desafia até marcas internacionais. A Cláudia Marisguia está sempre lançando peças irresistíveis.

Murilo Graciano, presidente da Câmara de Gemas do Sindijoias Ajomig, anuncia Vitrine Virtual para 2020 (foto: Gustavo Andrade/Divulgação)



Além dos cursos promovidos pelo Sindijoias, o sindicato também participou e apoiou os associados em diversas feiras do setor, destacando-se a 85ª Bijoias, com 27 empresas associadas participando; a 24ª Minas Trend Primavera/Verão 2020, com 68 expositores e direito a um desfile com quatro associados; apoio na TM Fashion, Fipp 2019, com 14 expositores associados; Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2019, com 26 empresas associadas da Câmara de Gemas e apoio do IBGM e Apex; e, por fim, a 25ª edição do Minas Trend, que desta vez contou com a participação de 84 associados e outro desfile Trendbijoux, com a participação das marcas Atelier Chilaze, Carlos Penna, Leguedê, Soraya Campos e Hector Albertazzi.





O sindicato mineiro também se destaca pelo apoio a seus associados nas diversas conquistas de cada marca, oferecendo ajuda em todos os aspectos que precisarem. Uma das idealizadoras da marca de biojoias, Cerrad'ouro, conta que o sindicato possibilitou a parceria com muitas pessoas relevantes. "Participamos da feira Tranoi na Paris Fashion Week com seis empresas convidadas de todo o mundo e o sindicato e seu presidente, Manoel Bernardes, nos ajudaram e auxiliaram muito durante todo o processo. Se não fosse por eles, nada disso teria acontecido."





O ano também foi muito importante para a Câmara de Gemas do sindicato, na qual Murilo Graciano assumiu a presidência e trabalhou efetivamente na tentativa de desburocratizar as regras de exportação e importação, grandes entraves do setor. “Diante de todas as ações propostas pelo Sindijoias, o ano de 2019 trouxe novas visões e conhecimentos para minha empresa, JG Ltda. Para o próximo ano, esperamos ainda mais realizações, como a futura criação de uma vitrine virtual para ligar os fornecedores de gemas e clientes do setor, estamos com muitas expectativas." Para 2020, o sindicato de joias, folheados, bijuterias, pedras preciosas e relógios de Minas Gerais promete trazer ainda mais inovação e competitividade para o mercado.