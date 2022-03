Cigarro eletrônico não contribui para a cessação do tabagismo

O cigarro eletrônico não ajuda o fumante a deixar o vício de fumar (foto: Ilustração)



O uso de cigarros eletrônicos como método de cessação do tabagismo não preveniu significativamente a recaída ou o término bem-sucedido, de acordo com os resultados da pesquisa publicada na prestigiada revista Tobacco Control.



Essa é a primeira pesquisa em que os cigarros eletrônicos foram menos populares como auxílio para parar de fumar do que auxílios farmacêuticos aprovados pela agência americana FDA. Não apenas os cigarros eletrônicos não foram tão populares, mas também foram associados a um menor índice de abandono do tabagismo.

Entre 2016 e 2017, houve crescimento de mais de 40% nas vendas de produtos de cigarro eletrônico nos EUA, segundo os pesquisadores. Em 2017, 12,6% dos fumantes que recentemente tentaram parar relataram o uso de cigarros eletrônicos como auxílio para a cessação (8,7% apenas cigarros eletrônicos, 3,2% cigarros eletrônicos e terapia de reposição de nicotina/auxílio farmacêutico, 0,5% cigarros eletrônicos e outros produtos de tabaco e 0,2% três ou mais produtos).



Isso marcou um declínio de 17,4% em 2016, de acordo com Pierce e colegas. Apenas 2,2% dos ex-fumantes recentes disseram que mudaram para um cigarro eletrônico com alto teor de nicotina. Esses produtos foram mais frequentemente usados como auxílio para parar de fumar pelos entrevistados com idades entre 18 e 50 anos, em comparação com aqueles com mais de 50 anos. Além disso, indivíduos brancos não hispânicos, aqueles que frequentaram a faculdade, aqueles com renda mais alta e fumantes diários foram mais propensos a relatar o uso de cigarros eletrônicos.

Enquanto isso, 2,5% dos entrevistados relataram usar um produto de tabaco sem cigarro eletrônico como auxílio para a cessação e 20,6% utilizaram uma terapia de reposição de nicotina ou apenas auxílio farmacêutico. Os pesquisadores relataram que a maioria dos entrevistados (64,3%) tentou o método popularmente conhecido como “peru frio”, no qual nenhum produto foi usado. Entre os entrevistados que relataram abstinência do cigarro, 18,6% disseram não usar nenhum tipo de auxílio.



Em contraste, uma proporção menor (9,9%) disse que usava cigarros eletrônicos. Os resultados mostraram ainda que os cigarros eletrônicos foram associados a menores taxas de abstinência em 12 ou mais meses, em comparação com a ajuda farmacêutica (diferença de risco ajustada [aRD] = 7,3%; ou qualquer outro método (aRD = 7,7%), de acordo com o estudo.

Os pesquisadores também observaram que os entrevistados que mudaram para cigarros eletrônicos pareciam ter uma taxa de recaída mais alta do que aqueles que não mudaram para cigarros eletrônicos ou outros produtos de tabaco. Em 2019, quase 60% dos ex-fumantes recentes que usavam cigarros eletrônicos diariamente voltaram a fumar.

Há boas evidências de que os cigarros eletrônicos se tornaram o produto de iniciação preferido dos adolescentes. A entidade Surgeon General americana classificou esse fato como uma epidemia. Alguns estão preocupados que esse efeito sobre os adolescentes possa estar prejudicando todo o sucesso no controle do tabaco nas últimas três décadas.



Ao conversar com os pacientes sobre a cessação do tabagismo, os médicos podem corrigir as percepções errôneas dos pacientes de que os cigarros eletrônicos tornarão sua tentativa de parar mais bem-sucedida.

Os indivíduos que fumam são aconselhados a misturar e combinar ajudas de cessação aprovadas. Como uma opção de venda livre, a terapia de reposição de nicotina é a ajuda mais popular. É frequentemente usada em combinação com vareniclina ou Zyban (cloridrato de bupropiona).



Em setembro, a Pfizer retirou voluntariamente todos os lotes de seu produto de vareniclina Chantix devido à presença de níveis inaceitáveis de N-nitroso-vareniclina, de acordo com o FDA. A agência aprovou uma versão genérica da vareniclina (Par Pharmaceutical) em agosto.