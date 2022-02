Casos de câncer de garganta por tabaco estão em queda com mudança de hábito

O câncer de garganta por tabaco está em queda, mas ainda preocupa o tumor provocado pelo HPV (foto: Ilustração)







A razão desses cuidados é que muitos pacientes sobreviverão por anos após um diagnóstico de câncer de garganta. Isso significa que eles podem ter que conviver por décadas com os efeitos colaterais de seus tratamentos, como boca seca ou dificuldade para engolir.



Tratamento do câncer de garganta No câncer de garganta em estádio inicial, a cirurgia isolada pode ser o único procedimento necessário para a cura desta afecção. Nos casos mais avançados, os pacientes provavelmente receberão alguma combinação de quimioterapia, cirurgia e/ou radioterapia.



No passado, a maioria dos pacientes era submetida tanto à quimioterapia quanto à radioterapia. Mas a cirurgia robótica transoral (TORS) se tornou uma ferramenta muito eficaz para tratar alguns pacientes. A taxa de sobrevivência propiciada por ela é excepcional, e com excelente qualidade de vida.



Existem atualmente protocolos de ensaios clínicos que visam à redução da intensidade dos tratamentos – e consequentemente a diminuição dos efeitos colaterais de longo prazo causados pelos tratamentos em doses convencionais, os chamados “ensaios clínicos de redução da escala da intensidade do tratamento”. Os estudos podem incorporar outras opções terapêuticas, como a imunoterapia e terapia com feixe de prótons altamente direcionado.