Mesmo durante a quimioterapia, atividade física pode beneficiar pacientes

O exercício é uma intervenção promissora para o declínio cognitivo relacionado ao câncer, mas há poucas pesquisas avaliando a atividade física e a cognição durante a quimioterapia. Uma equipe liderada por Elizabeth Salerno, PhD, da Escola de Medicina da Universidade de Washington em St Louis (EUA), tem explorado essa questão. Seu estudo, publicado no Journal of Clinical Oncology avaliou a atividade física e sua associação com a função cognitiva em pacientes submetidas à quimioterapia para câncer de mama.





Foram incluídos 580 pacientes com câncer de mama e 363 indivíduos sem câncer (controles). A atividade física e a função cognitiva foram avaliadas antes da quimioterapia, pós-quimioterapia e seis meses após a quimioterapia. Como era de se esperar, a atividade física diminuiu durante a quimioterapia, mas voltou aos níveis anteriores ao tratamento em seis meses. Pacientes que eram mais ativos fisicamente antes da quimioterapia mantiveram melhor função cognitiva.

Esse estudo fornece uma das maiores avaliações de AF [atividade física] e função cognitiva antes e depois da quimioterapia em pacientes com câncer de mama, e seus resultados sugerem que a quimioterapia afeta negativamente a capacidade de manter os níveis ideais de AF, e níveis mais elevados de AF antes de iniciar a quimioterapia estão associados a um funcionamento cognitivo melhor percebido e avaliado objetivamente após a conclusão da quimioterapia.





LEIA MAIS 04:00 - 10/10/2021 Inteligência artificial e o avanço da oncologia

04:00 - 20/06/2021 Alimentação cancerígena: o que vai à sua mesa?

04:00 - 06/06/2021 Câncer de mama masculino Há evidências razoáveis que sugerem que os exercícios podem funcionar por meio de vários mecanismos para afetar a função cognitiva. Dois que estão relacionados ao declínio cognitivo relacionado ao câncer (CRCD) envolvem fatores neurotróficos – como BDNF [fator neurotrófico derivado do cérebro] e inflamação (liberação de citocinas) –, a interrupção em ambos foi relacionada ao CRCD. Foi demonstrado que o exercício aumenta os níveis circulantes de BDNF e reduz a inflamação por meio da liberação de TNF alfa, tornando biologicamente plausível que o exercício possa atuar ao longo dessas vias para melhorar a cognição. Mais pesquisas são necessárias para entender melhor esses mecanismos durante a quimioterapia para câncer de mama.





O papel dos oncologistas: um artigo da mesa-redonda do American College of Sports Medicine de 2019 detalha como os oncologistas são considerados como peças-chave na avaliação, aconselhamento e encaminhamento sistemático de pacientes para o programa de atividade física apropriado, seja ele ministrado por um profissional de saúde ou prontamente disponível na comunidade.





A atividade física é um comportamento complexo e pode ser difícil de iniciar para qualquer pessoa, especialmente pacientes em quimioterapia. Os pacientes devem consultar seu médico para identificar as atividades mais adequadas para eles; no entanto, a maioria dos pacientes poderia se beneficiar ao se movimentar mais ao longo do dia. Isso pode ser parecido com estacionar mais longe no supermercado, usar as escadas em vez do elevador ou simplesmente caminhar até o final do quarteirão e voltar. Começar é muitas vezes a parte mais difícil, por isso é importante para os pacientes mostrarem-se bem, especialmente durante a quimioterapia – o progresso em direção a um novo comportamento de saúde raramente é linear.





Apesar da recuperação dos níveis pré-tratamento de atividade física seis meses após o término da quimioterapia, quase dois terços dos pacientes não estavam atendendo às diretrizes nacionais de atividade física. Elas recomendam que os pacientes realizem pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica moderada a vigorosa por semana, dois ou mais dias por semana de treinamento de resistência e alongamento diário dos principais grupos musculares, quando possível. Esse estudo destaca a importância da promoção contínua da atividade física, especialmente em todo o período do tratamento do câncer.