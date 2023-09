Inflação de alimentos cai pelo terceiro mês consecutivo

816

O grupo de alimentação e bebidas viu seus preços caírem. Desta vez, o recuo foi de 0,85%, conforme dados do IBGE (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 10/9/12.)





A inflação oficial de agosto, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), trouxe uma boa notícia para os brasileiros: pelo terceiro mês consecutivo, o grupo de alimentação e bebidas viu seus preços caírem. Desta vez, o recuo foi de 0,85%, conforme dados do IBGE. Trata-se de um alento especialmente para os mais pobres, que dedicam parte expressiva da renda para comprar comida. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação nacional chegou a 4,61%, acima do centro da meta do Banco Central, que é de 3,25%. Parece algo preocupante, mas é bom lembrar que o número veio abaixo das expectativas do mercado. A grande questão agora é avaliar se o resultado será suficiente para o BC acelerar o corte da taxa Selic na reunião marcada para 20 de setembro. Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante Investimentos, acha que o colegiado do Banco Central deverá manter a estratégia cautelosa, que consiste na redução lenta e gradual da Selic.







(foto: Diogo Zacarias/Divulgação %u2013 1/9/23)







Para empresários, Haddad realiza bom trabalho na Fazenda





Uma enquete feita num grupo de WhatsApp formado por 248 executivos e empresários de diversos setores avaliou o desempenho de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Para 70% dos votantes, Haddad realiza um trabalho melhor do que o esperado, enquanto menos de 10% consideraram que ele decepcionou. Embora sem valor científico, a pesquisa retrata como o ministro conquistou o setor produtivo e uma parte significativa do mercado financeiro. Resta saber se o entusiasmo permanecerá.









Estrangeiros acham que Ibovespa crescerá 20% até o fim do ano





Como será o desempenho do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, até o final do ano? Para gestores de investimentos entrevistados pelo banco americano Bank of America, o indicador chegará aos 140 mil pontos, um avanço de cerca de 20% ante o número atual. Entre os setores preferidos pelos pesquisados estão energia, finanças e concessionárias de serviços públicos. Apesar dos temores em relação à política fiscal, o Brasil tem sido visto pelos estrangeiros como um lugar de oportunidades.









Ocyan é certificada com selo de sustentabilidade





A empresa de óleo e gás Ocyan recebeu o selo “Carbono Neutro” ao reduzir, em 2022, a emissão de CO2 em 67,5 toneladas. “Eliminamos 100% das emissões voltadas ao consumo de energia elétrica através da compra de eletricidade verde de usinas de energia renovável”, diz Marcelo Mafra, vice-presidente de sustentabilidade da Ocyan. Outra iniciativa foi a compra de créditos de carbono. Cada crédito adquirido representou a compensação de uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) no ambiente.









Rapidinhas





A Harven Agribusiness School, faculdade voltada exclusivamente para o agronegócio que abrirá as portas em 2024, realiza hoje sua première de lançamento, em Ribeirão Preto (SP). Os sócios da instituição, entre eles o empresário Chaim Zaher, apresentarão o projeto para empresários, produtores rurais, educadores e autoridades





Convidado especial da faculdade, o irlandês Aidan Connoly, presidente da Ifama, organização internacional que reúne acadêmicos, estudantes, ONGs, lideranças políticas e profissionais do agronegócio em mais de 80 países, aproveitará a ocasião para lançar o livro “O Futuro da Agricultura.”





Os livros físicos estão em alta entre os brasileiros. Um bom panorama do mercado foi oferecido pela 40ª edição da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. O evento recebeu 600 visitantes, que compraram 5,5 milhões de exemplares. Para refeito de comparação, em 2019, que detinha o recorde anterior, o número foi de 4 milhões.





A rede mineira de livrarias Leitura, a maior do Brasil, comprova a boa fase do mercado livreiro. Até o final do ano, a empresa pretende abrir mais sete lojas no país, totalizando assim 109 unidades espalhadas por 22 estados. Em 2024, a expansão deverá ser mantida – segundo a Leitura, a meta é abrir ao menos outras 10 livrarias.









R$ 3,8 trilhões

é quanto o Brasil precisaria investir em infraestrutura até 2030 para para zerar o déficit do setor. O cálculo é do economista argentino Luis Alberto Andrés, coordenador de operações em infraestrutura para o Brasil do Banco Mundial









(foto: Insper/Flickr/Divulgação %u2013 16/2/11 )





“Falta um pouco de atenção ao gasto público. Sobretudo, há um desconhecimento dos grandes desequilíbrios que em algum momento terão que ser encarados, e eles incluem os números da Previdência, que são horrorosos”

Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central