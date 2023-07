Mais uma agência aumenta nota de crédito da economia do Brasi

816

Mais uma boa notícia para a economia brasileira: pela primeira vez em cinco anos, a agência de classificação de riscos Fitch Rating aumentou a nota de crédito do Brasil. Segundo a Fitch, o avanço da reforma tributária e do novo marco fiscal foram decisivos para a sua mudança de avaliação dos rumos do país. Contudo, o Brasil segue distante de alcançar o sonhado grau de investimento, o patamar mais alto conferido por empresas como a Fitch Rating. O Brasil perdeu o selo de bom pagador em 2015 e, segundo analistas, há longa jornada até que o recupere. A semana que vem, com o provável início do ciclo de corte de juros, poderá representar mais uma passo para a melhoria da nota brasileira de crédito. Para subir na escala de ratings, é preciso que o governo equilibre as contas públicas, reduza burocracias e lance iniciativas capazes de aumentar a produtividade – tudo isso, obviamente, não ocorre da noite para o dia.





Plano Safra aproxima governo do agronegócio





Um grande produtor de café diz que o novo Plano Safra, anunciado recentemente pelo governo, foi decisivo para aproximar a gestão petista do agronegócio. Ainda assim, diz ele, a aliança histórica entre o PT e o MST liderado por João Pedro Stédile, para citar um ponto nevrálgico da relação entre as duas partes, é um fato que instala um ruído permanente no diálogo entre os representantes do campo e os executivos públicos. A aproximação começou, mas o namoro está longe de ser sacramentado.





26%





dos brasileiros consideram a Copa do Mundo de futebol feminino tão importante quanto a versão para homens, segundo pesquisa da plataforma de mídia Teads. O número modesto explica por que o evento para elas não tem tanta visibilidade





Não quero usar o termo otimista, mas há uma chance de pouso suave para a economia”





• Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), descartando a possibilidade de recessão nos Estados Unidos





RAPIDINHAS





A montadora japonesa Nissan vai investir 600 milhões de euros na Ampere, e mpresa especializada no desenvolvimento de veículos elétricos. Um levantamento feito pela Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) estima que 14 milhões de unidades eletrificadas serão vendidas em 2023, um avanço de 35% sobre 2022.





Os investimentos em veículos elétricos estão em ascensão. Ontem, a Volkswagen informou que pretende desembolsar US$ 700 milhões na montadora chinesa Xpeng, uma das principais rivais da BYD no país da Muralha. Com a injeção de recursos, a Volks terá inclusive direito a um assento no conselho de administração da empresa.





A Mattel, fabricante da Barbie, teve lucro líquido de US$ 27,2 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representou uma queda de 59% em relação ao mesmo período do ano passado. Que os fãs da boneca não se assustem: os números não consideram ainda os efeitos do sucesso do filme “Barbie” nos cinemas.





Preço da gasolina está defasado



A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) diz que os preços da gasolina no Brasil estão 23% defasados em relação aos valores praticados no mercado internacional. No entanto, imaginar um cenário de paridade com as cifras do exterior parece algo improvável em um governo petista. Lula, como se sabe, forçou a mão para a Petrobras baixar os preços dos combustíveis e não parece disposto a ceder. Lembre-se de que a redução dos valores foi fundamental para domar a inflação

Turismo brasileiro obtém melhor resultado desde 2014



Os turistas estrangeiros estão de volta ao Brasil. De acordo com o Banco Central, o gasto de visitantes do exterior totalizou em junho US$ 508 milhões. Foi o maior valor para o mês desde 2014 – período, ressalte-se, marcado pela realização da Copa do Mundo de futebol masculino no País. A retomada do turismo é notada em vários países: Estados Unidos e França também renovaram seus recordes. No Brasil, os números foram impulsionados principalmente pela chegada de argentinos. A empresa de silos Kepler Weber inaugurou o seu oitavo centro de distribuição no Brasil. A unidade fica em Sorriso, no Mato Grosso, e concentrará as atividades de depósito e comércio de peças de reposição. Além de Sorriso, a empresa possui centros de distribuição nas principais cidades agrícolas do Brasil. O valor do investimento não foi revelado.