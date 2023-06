816

Governo Lula e agronegócio ensaiam uma aproximação





Apesar das velhas rusgas, o agronegócio está mais tolerante com o governo Lula. Nesta semana, o lançamento do Plano Safra – que destinará o valor recorde de R$ 364,2 bilhões para médios e grandes produtores rurais – foi bem recebido pelo setor, que não esperava um volume de recursos tão expressivo. Professor da Fundação Getulio Vargas e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues ressalta também que os juros não subiram em relação a 2022. Em alguns casos, eles até diminuíram, o que é ótimo para os produtores. De fato, a turma do campo tem notado a disposição da atual gestão para apaziguar os ânimos, que andavam tensos desde o início do ano. Não há dúvida de que o governo está certo em se aproximar do segmento mais importante da economia brasileira. Diversos indicadores mostram que, sem o agronegócio, o Brasil não sai do lugar. Lula, claro, sabe disso, e começou a mexer as peças do tabuleiro.





BYD lança carro elétrico e inicia nova fase no Brasil





Há muito espera-se que as montadoras chinesas olhem com maior atenção para o mercado automotivo brasileiro. Pelo visto, esse momento chegou. A BYD anunciou oficialmente o lançamento do carro elétrico Dolphin no Brasil. O modelo, 100% elétrico, simboliza a nova aposta da empresa no país, concentrada a partir de agora em veículos mais baratos. O Dolphin custará R$ 149,8 mil, ou quase a metade do preço dos automóveis da marca vendidos até então. O primeiro lote com 300 carros esgotou.









Bilionário colombiano quer comprar rede que é do GPA





O GPA , dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, recebeu uma proposta tentadora. Em comunicado ao mercado, o grupo informou que o empresário colombiano Jaime Gilinski ofereceu US$ 836 milhões, o equivalente a R$ 4 bilhões, para comprar 100% da participação do Pão de Açúcar na rede de supermercados Éxito. A oferta é válida até 7 de julho. Ressalte-se que o valor apresentado por Gilinski supera a totalidade das dívidas do GPA, estimadas em R$ 3 bilhões no final do primeiro trimestre.













Criador da Embrapa, Alysson Paolinelli revolucionou o agro





Não é exagero dizer que o agronegócio brasileiro não seria o que é hoje sem a extraordinária contribuição do engenheiro agrônomo Alysson Paolinelli, que morreu aos 86 anos em Belo Horizonte. Entre outros feitos, Paolinelli foi um dos criadores da estatal de pesquisa agropecuária Embrapa, que revolucionou a produção agrícola e colocou o Brasil no mapa global do agro. Não à toa, em 2006 o ex-ministro da Agricultura faturou o World Food Prize, principal premiação do setor de alimentos no mundo.









Rapidinhas





A portabilidade de investimentos está prestes a se tornar uma realidade do Brasil. Na semana que vem, a B3, a bolsa brasileira, lança uma ferramenta que permite às pessoas físicas migrar ativos de um corretora para outra de forma automática. O sistema é parecido com o modelo vigente na telefonia e nos mercados de crédito.





Os brasileiros não aderiram às operações financeiras por WhatsApp. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), foram realizadas 56 milhões de transações bancárias pela plataforma em 2022. O número corresponde a apenas 0,03% das operações registradas no período. Com o Pix, usar o WhatsApp para fins financeiros não faz muito sentido.





As tecnologias baseadas em inteligência artificial avançam. A fabricante americana de bicicletas elétricas Urtopia anunciou a integração do ChatGPT ao sistema de reconhecimento de voz de suas bikes. Com a novidade, os ciclistas poderão interagir com o chatbot enquanto pedalam. Os modelos da Urtopia custam a partir de US$ 3,6 mil.





A OpenAi, empresa responsável pela criação do sistema de inteligência artificial ChatGPT, está sendo acusada de roubar dados pessoais para treinar o modelo. Segundo a ação coletiva movida nos Estados Unidos, a OpenAi apropriou-se de informações publicadas em redes sociais e até mesmo de registros médicos.









2%

será o crescimento do PIB brasileiro em 2023, segundo novo relatório do Banco Central. A previsão anterior era de 1,2%













“Somos uma sociedade que não aceita a volta da inflação. Não somos a Argentina”





Zeina Latif,

sócia da consultoria Gibraltar e ex-economista-chefe da XP