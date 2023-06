Economistas projetam queda lenta da taxa Selic a partir de agosto

816

Até que ponto a Selic tem margem para cair? Segundo a maior parte dos economistas, ela não deverá recuar muito em 2023. A expectativa é que caia 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para agosto, e encerrar o ano com o índice em 12,25%, conforme projeção feita pelo mercado financeiro. Em 2024, espera-se que os juros continuem em declínio, mas ele não deverá ser muito acentuado. Para Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco, o espaço para o Banco Central agir é limitado. “Com o mercado de trabalho e o desemprego no nível em que estão e as dinâmicas que os salários têm mostrado até agora, eu teria muita cautela em inici ar um processo de flexibilização”, disse o executivo. “De qualquer forma, concordo com o Banco Central que, se for fazer, é para fazer de forma parcimoniosa.” Ou seja, para ele os cortes da Selic deveriam ser lentos e graduais.





Segundo Mansueto Almeida, taxa de juros pode cair para menos de 12%

Em evento promovido pelo BTG Pactual, Mansueto Almeida, economista-chefe do banco e ex-secretário do Tesouro Nacional, afirmou que vê possibilidade real de os juros encerrarem o ano abaixo de 12%. “Está muito claro que vamos ter um cenário de corte de juros no segundo semestre”, disse. “Se o governo cumprir seu programa fiscal e avançar nas reformas, esse ambiente será potencializado para um ciclo de reduções mais rápidas, o que seria muito bom para a retomada de investimentos.”

As coisas se acomodaram e o Brasil não tem desafios econômicos relevantes à frente André Esteves, sócio sênior do banco BTG Pactual





Governo amplia programa de descontos para a compra de carros

Essa era uma bola cantada. Com o sufoco vivido pelas montadoras, que não conseguem se livrar de seus estoques elevados, parecia inevitável que o governo ampliasse o programa de descontos tributários oferecidos para as montadoras. O reforço será da ordem de R$ 300 milhões e constará em uma Medida Provisória que deverá ser publicada ainda nesta semana. As fabricantes de automóveis já inscreveram 266 versões de 32 modelos no programa, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento.





Gripe aviária faz Japão suspender importação de franco

O temor da gripe aviária volta a assombrar o agronegócio brasileiro. Após o registro da doença em uma ave encontrada em uma casa no Espírito Santo, o Japão suspendeu temporariamente a importação de carne de frango do estado. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a decisão das autoridades japonesas não está em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal, que recomenda a suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial.





RAPIDINHAS

O texto da reforma tributária apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro inclui a tributação de alimentos que atualmente são isentos de tributos federais. Do tradicional arroz e feijão a produtos típicos de diferentes regiões, como carne de cabrito, queijo minas frescal e cuscuz, todos serão tributados se a proposta for aprovada.





Atualmente, esses alimentos não pagam PIS e Cofins e, pelas novas regras em discussão, passarão a ser tributados com a alíquota de 50% do IVA, o imposto unificado que deverá ser implementado com a reforma em discussão no Congresso. As mudanças preocupam a Associação Brasileira de Supermercados, que defende que a isenção seja mantida.





A Faculdade XP, braço de educação da XP Inc., usará um programa de Inteligência Artificial em seu novo processo seletivo. Segundo a instituição, os candidatos que se inscreverem para a pós-graduação em Data Science e Machine Learning serão selecionados por um algoritmo criado pelo time de tecnologia da empresa.





A empresa de cartões Visa pagou US$ 1 bilhão pela brasileira Pismo, plataforma de serviços bancários em nuvem com operações na América Latina, Ásia e Europa. Segundo a Visa, a transação permitirá a oferta de soluções de processamento bancário e de emissão de cartões de débito, pré-pago, crédito e empresariais.





455,1%

foi o juro anual do rotativo do cartão de crédito cobrado pelos bancos em maio, segundo o Banco Central. Trata-se da maior taxa desde março de 2017