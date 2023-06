O executivo Sergio Rial vira réu em processo sobre a Americanas

816

Executivo renunciou ao cargo de presidente da empresa ao denunciar incosistências no balanço contábil (foto: Wikipedia.org/Reprodução)









O escândalo das Americanas teve um desdobramento inesperado. Na última sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou Sergio Rial, ex-CEO da empresa, réu em processo aberto para investigar o rombo contábil de R$ 20 bilhões no balanço da varejista. Uma das linhas de investigação supõe que Rial cometeu irregularidades ao comunicar de maneira imprecisa os problemas da companhia. Se for condenado, Rial poderá receber multa ou ser impedido de atuar no mercado financeiro. O escândalo deverá atingir pesos-pesados do mundo corporativo. A CVM abriu diversos procedimentos para averiguar a conduta de acionistas das Americanas – são nomes como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Também estão na mira do órgão regulador a PwC, auditoria que aprovou as contas da empresa, e a B3, a bolsa de valores de São Paulo, por ter listado a Americanas no Novo Mercado, categoria que deveria incluir apenas empresas com elevados níveis de governança.





Roubo de cargas cai, mas prejuízo supera R$ 1 bilhão

Não é fácil fazer negócios no Brasil. Segundo estudo conduzido pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), o roubo de cargas gerou no ano passado prejuízos de R$ 1,2 bilhão. A região Sudeste, onde o volume de mercadorias transportadas é maior, respondeu por 85% dos crimes. A boa notícia é que os prejuízos estão em queda desde 2017, o que se deve sobretudo às novas tecnologias de rastreamento. Combustíveis, remédios e alimentos são os produtos mais visados.





Setor aéreo decola em 2023

Até pouco tempo atrás, as companhias aéreas diziam que os níveis pré-pandemia só seriam recuperados a partir de 2025. O cenário mudou tanto, contudo, que as previsões pessimistas ficaram para trás. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) estima que 4,35 bilhões de passageiros voarão pelos céus do mundo em 2023, número muito próximo ao recorde de 4,54 bilhões registrado em 2019. Talvez essa pequena diferença seja ainda menor até o final do ano.





Com novo presidente, CVC deverá receber recursos

Depois do susto dos últimos dias, a CVC voltou a respirar um pouco mais aliviada. Em uma tacada só, a empresa anunciou um novo CEO e uma provável injeção de recursos. A partir de agora, a gigante do turismo será liderada por Fabio Godinho, que já havia trabalhado na companhia, mas como diretor de novos negócios. Outra notícia positiva diz respeito ao fundador da CVC, Guilherme Paulus, que se comprometeu a investir R$ 75 milhões em uma futura oferta pública de ações.





235 mi

de pessoas fizeram viagens internacionais no primeiro trimestre de 2023, o dobro de um ano atrás. O dado da Organização Mundial do Turismo é o retrato da plena recuperação do setor

RAPIDINHAS