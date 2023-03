Porque o atraso de novo arcabouço fiscal é prejudicial para o país

Chefe da equipe econômica do governo, ministro Fernando Haddad e responsável pela proposta da nova regra fiscal (foto: Antônio Cruz/Abr - 13/03/23)







O governo Lula está prestes a completar três meses no comando do país. Antes do início efetivo da atual gestão, sua equipe teve algo como sessenta dias para discutir projetos, organizar ideias e pavimentar o caminho escolhido pela maioria dos eleitores.Ao longo de 2022, mesmo em um cenário de disputa acirrada, certamente a ala econômica do PT teve tempo para debater alternativas capazes de interromper o ciclo de baixo crescimento. Já era hora, portanto, de o governar apresentar propostas – alguma proposta, ao menos – à sociedade, mas ainda aguardamos ansiosos que isso aconteça.Tome-se o exemplo do arcabouço fiscal. Até agora, pouco se sabe sobre as reais intenções do governo, e os frequentes adiamentos da apresentação das novas regras só trazem nervosismo ao país. A divulgação do texto, que era para ter sido feita na semana passada, ficou para sabe-se lá quando. Enquanto isso, os indicadores econômicos dão sinais de piora. É preciso reagir – e rapidamente.





Brasil despenca em ranking mundial de felicidade

Ano após ano, o Relatório Mundial da Felicidade, produzido pela ONU, afasta para longe o falso mito sobre os níveis de satisfação com a vida dos brasileiros. A nova edição do documento revela que o Brasil caiu onze posições – está agora no 49º lugar – no ranking dos países mais felizes do mundo. E seu desempenho só piora: em 2022, estava em 38º lugar. Em 2020, no 29º. Para elaborar a lista, a ONU considera fatores como renda, saúde e generosidade. A Finlândia ocupa o topo do ranking.





O bem-vindo “mea-culpa” do fundador da XP

Guilherme Benchimol, fundador da XP, fez algo raro nestes tempos de egos inflamados, especialmente no mundo corporativo: assumiu que errou. Em conversa com analistas, Benchimol disse que a XP contratou demais nos últimos anos – para ele, o movimento afetou a capacidade da empresa para selecionar os candidatos certos. O executivo também lamentou a supervalorização do home office, o que teria freado a disseminação da cultura corporativa. Por fim, reconheceu que interagiu pouco com investidores.





Taxa Selic deverá continuar no mesmo patamar

Apesar da pressão do governo e de diversos setores econômicos, a taxa Selic não deverá mudar na próxima rodada de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa hoje. Pelo menos essa é a percepção de economistas e do mercado financeiro. Na verdade, a tendência é que a Selic permaneça no atual patamar de 13,75%, já que as expectativas inflacionárias ainda estão elevadas. Em 2023, a projeção para o IPCA está em 5,95%, acima da meta e da margem de tolerância.





Rapidinhas

A Gerdau, maior produtora de aço do Brasil, deu a largada para um projeto que pretende valorizar a memória e incentivar a cultura mineira. Chamada “Patrimônio Vivo”, a iniciativa estreia na comunidade de Miguel Burnier, em Ouro Preto. Entre as ações, o investimento de R$ 15 milhões prevê a revitalização de uma igreja e outras edificações.

As mulheres são motoristas melhores que homens. Pelo menos é isso o que mostra um levantamento realizado pelo aplicativo Zul+, da Estapar Estacionamentos. Os dados mostraram que apenas 21% das multas pagas na plataforma são cometidas por mulheres.Por sua vez, elas respondem por 37% do total de integrantes do app.

A empresa de comércio eletrônico Shopee não para de avançar no Brasil. Nesta semana, a companhia de Singapura alcançou a impressionante marca de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados em seu marketplace. No segundo semestre de 2022, a Shopee foi o aplicativo mais baixado por brasileiros na Apple Store.

O atraso na colheita da safra de soja no Brasil começa a provocar forte impacto nas exportações do grão. No primeiro bimestre do ano, os embarques do produto para a China caíram 36% em relação ao mesmo período de 2022. Em intervalo idêntico, os chineses aumentaram em 15% as compras da soja produzida em território americano.





"Se não reduzirmos as taxas de juros, de nada vai adiantar fazer políticas industriais" Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), engrossando o coro dos descontentes com a Selic









US$ 3,25 bilhões

é quanto o banco suíço UBS pagará pelo conterrâneo Credit Suisse, que enfrenta crise sem precedentes. Juntas, as duas instituições darão origem a um gigante com US$ 5 trilhões em ativos espalhados pelo mundo