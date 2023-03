"Brasil não viverá cenário de terra arrasada", diz executivo

Avenida Faria Lima, em São Paulo, é o centro financeiro do país, que mostra aversão ao governo do presidente Lula (foto: Nacho Doce/Reutres %u2013 21/5/14)





“Brasil não viverá cenário de terra arrasada”





O diretor de uma grande casa de análise de investimentos procurou a Coluna para comentar o resultado de uma pesquisa publicada ontem neste espaço que mostrou a repulsa do mercado financeiro pelo governo Lula. “A Faria Lima pensa em bloco, age em bloco, trabalha em bloco”, disse o profissional. “Eu questiono muitas posições do presidente, mas não acho que o país viverá um cenário de terra arrasada, como todo o mercado diz. A Faria Lima nunca foi tão enviesada do ponto de vista ideológico. Isso é lamentável.” De acordo com o executivo, que tem quatro décadas de atuação no ramo das finanças, nunca houve um radicalismo tão evidente. Ele acha que isso se deve à juventude dos profissionais da indústria financeira. “É uma garotada que não vê nuances, que acha que fulano não presta e sicrano é herói. Não existe isso. O mercado não pode ter político de estimação, nem analisar o atual governo com desprezo.”









Mercado Livre acelera investimentos no Brasil





O Mercado Livre vai aumentar a aposta no Brasil. Em 2023, a companhia de origem argentina pretende investir R$ 19 bilhões no país, o que representa um acréscimo de 11,5% sobre o montante desembolsado em 2023. Os maiores aportes serão feitos nas áreas de tecnologia, logística, publicidade e no banco digital Mercado Pago. “Após o bom desempenho do último ano, seguimos confiantes na qualidade da oferta de nosso ecossistema”, disse, em nota, Fernando Yunes, diretor do Mercado Livre no país.









Meta cria rede social para concorrer com Twitter





Mais um enorme desafio para Elon Musk: o Twitter, que ele comprou em outubro do ano passado por US$ 44 bilhões e que até agora mostrou ser uma máquina para perder dinheiro, terá em breve a concorrência da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Chamada provisoriamente de “Projeto P92”, a plataforma deverá funcionar nos mesmos moldes do Twitter, com textos curtos e ágeis. A informação foi publicada inicialmente pelo site Money Control e depois confirmada pela própria Meta.







Bolsa de São Paulo será investigada por possível prática anticoncorrencial





A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu nesta semana um inquérito administrativo para investigar possíveis práticas anticoncorrenciais adotadas pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O processo foi encaminhado ao Cade em 2022, depois de uma denúncia feita pela CSD BR, empresa que concorre com a B3 no segmento de registro de ativos financeiros e valores mobiliários. De acordo com o Cade, não há prazo para a conclusão das investigações.









Rapidinhas









Não são apenas os jovens que brilham nas redes sociais. Aos 90 anos, o ator Ary Fontoura tem 4,5 milhões de seguidores, que foram seduzidos por suas piadas e comentários divertidos sobre a vida nacional. Há outros exemplos. Nos Estados Unidos, a empresária de moda Iris Apfel tem 2,5 milhões de seguidores do alto de seus 101 anos.





A inflação dará trégua? É impossível dizer com certeza, mas há bons sinais. Um levantamento feito pela empresa de monitoramento de preços Precifica constatou que, em fevereiro, o valor dos medicamentos vendidos nas plataformas digitais caiu 5,66% na comparação com janeiro. Os anti-hipertensivos (recuo de 15,39%) tiveram a maior queda.





O número de passageiros transportadas pela companhia aérea Latam na atual temporada brasileira de verão cresceu 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cerca de 6 milhões de pessoas viajaram nos voos domésticos e internacionais da empresa entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.





A Vivo atingiu a marca de 1,8 mil lojas físicas no país. Hoje, duas unidades serão inauguradas: uma no Pátio Brasil Shopping, em Brasília, e outra no Shopping Recife, em Pernambuco. Os espaços trazem inovações, como dispositivos para pets. Um deles é um localizador com funcionamento via bluetooth para encontrar o animal que se perdeu.









US$ 54 bilhões





é o valor do empréstimo que o Credit Suisse receberá do banco central da Suíça para colocar suas finanças em dia e recuperar a confiança do mercado. É sempre assim: para evitar quebradeiras, as autoridades monetárias entram em ação. Isso também ocorreu na crise de 2008







“Uma agenda verde coerente e voltada para a eficiência atrairá investimentos, inclusive externos”





Joaquim Levy,

ex-ministro da Fazenda e diretor do Banco Safra