Erros contáveis ameaçam credibilidade de empresas e instituições

(foto: Netflix/Divulgação)

Depois da descoberta de um rombo de R$ 43 bilhões no balanço da Americanas, o Banco Central revelou na semana passada a revisão de sua série histórica sobre fluxo cambial. A revisão, na verdade, foi um eufemismo para um erro grosseiro: uma falha na programação do código que registra, no sistema do banco, os valores em dólares de importações. Como resultado, foi identificada uma diferença contábil de US$ 14,5 bilhões na quantidade de dólares que entrou e saiu do país no ano passado. Mesmo se não houve intenções obscuras – o BC assegura que foi um problema técnico –, a verdade é que tanto as instituições públicas quanto as empresas precisam redobrar os cuidados ao divulgar seus números, sob o risco de terem sua credibilidade comprometida. O caso das Americanas, ressalte-se, é bem mais grave, pois afetou as economias de milhares de acionistas. Por sua vez, a falha do BC não causou prejuízos ao banco ou às empresas envolvidas com importações.

(foto: Jair Amaral /EM/d.a press)