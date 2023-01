Agenda econômica não pode parar

(foto: Douglas Magno/AFP)





Desde a tarde de domingo, os ataques terroristas em Brasília dominaram – merecidamente, diga-se – os debates políticos e concentraram os esforços das autoridades para levar as investigações adiante. Não poderia ser diferente, mas é preciso focar também em outro aspecto fundamental para o país: a agenda econômica. Até o fechamento desta coluna, no início da noite de ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), não havia dado sinais sobre o que pretende fazer para a economia andar. A expectativa é que o anúncio de novas medidas seja feito na sexta-feira, 13 de janeiro, e a recomendação do governo é que até lá nenhuma informação seja vazada para a imprensa. O Brasil tem pressa – afinal, há muito para ser feito. Ao menos dois temas são urgentes: a reforma tributária e a criação de alguma âncora fiscal que equilibre os gastos públicos. O golpismo escancarado nos atos em Brasília não pode atrasar o que é prioridade para o país.





Para Goldman Sachs, Europa está livre da recessão

O banco americano Goldman Sachs divulgou ontem um relatório que encheu o mundo de esperança. Segundo a instituição, não há risco de recessão na Europa. A análise foi baseada na melhora dos indicadores econômicos da zona do euro, aliada à queda dos preços do gás e à reabertura da economia chinesa. Para o Goldman Sachs, as economias da moeda única deverão crescer 0,6% em 2023. Na previsão anterior, feita no final do ano passado, a expectativa era de queda de 0,1%.





Shoppings aceleram abertura de lojas

No auge da pandemia, quando o comércio explodiu, analistas apressados disseram que os shoppings estariam com os dias contados. A análise era equivocada. No terceiro trimestre de 2022, os estabelecimentos receberam 1.419 novas lojas, o que representou um avanço de 16,2% em relação ao mesmo período de 2021. Além disso, foi o segundo melhor resultado da série histórica, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Como se vê, esse modelo de negócios está longe de acabar.

Dizer que o agro está por trás disso é um absurdo. Não tem nada a ver com o agro em si, são pessoas dos mais variados setores que se iludiram com golpe de Estado Marcos Jank, coordenador do Insper Agro Global, sobre os ataques terroristas em Brasília





Brasil é quinto país que mais empreende

O Brasil se consolidou como uma das nações mais empreendedoras do mundo, seja por necessidade ou vocação. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), somos o quinto país com a maior taxa de empreendedorismo do mundo. Entre as chamadas economias de renda média, o Brasil ocupa o terceiro lugar, atrás de Guatemala e República Dominicana. Não é para menos: em preender é o terceiro maior sonho do brasileiro, perdendo apenas para o desejo de viajar e comprar a casa própria.





5,79%

foi o IPCA, o índice oficial de preços, em 2022, segundo o IBGE. O índice caiu em relação a 2021, quando fechou o ano em 10,06%, mas estourou novamente a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.





RAPIDINHAS

A companhia de distribuição de produtos financeiros Wiz assinou uma parceria com a Porto (antiga Porto Seguro) para a venda de consórcios da holding. Segundo as empresas, o contrato terá 10 anos de duração e prevê a comercialização de todos os produtos de consórcio da Porto, incluindo imóveis, carros, bicicletas e veículos pesados.





O Grupo Mateus, um dos maiores varejistas de alimentos do país, cresceu em ritmo forte no ano passado. Apesar do cenário econômico adverso, abriu 31 lojas, encerrando 2022 com 232 em operação. Em 2023, a expectativa é aumentar o ritmo de inaugurações. Fundado em 1986, o Grupo Mateus foca os negócios na região Nordeste.





A CPFL, um dos maiores grupos de energia do Brasil, vai investir R$ 25,4 bilhões no país até 2027. De acordo com a empresa, a maior parte do valor – R$ 20,5 bilhões – será destinada para a área de distribuição. O restante dos recursos irá para os segmentos de transmissão, geração de energia, comercialização e serviços.





O avanço da gripe aviária assusta os países asiáticos. Para conter o surto da doença, 9,9 milhões de aves foram abatidas no Japão desde outubro do ano passado. Focos da gripe também foram detectados na China e em Taiwan. Com a epidemia se alastrando no continente, as exportações de frango brasileiro quebraram recordes.