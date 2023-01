Divergências na área econômica geram primeiros atritos no governo

(foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - 24/12/22)





O presidente Lula precisa unificar o discurso de seu governo na área econômica. A gestão mal começou e já há ministro sendo desmentido. Depois de assumir o Ministério da Previdência Social, Carlos Lupi deu uma bela derrapada. O pedetista se referiu à Reforma da Previdência de 2019 como uma “antirreforma” e sinalizou que pretende reexaminá-la. Dada a péssima repercussão, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não há nenhuma proposta nesse sentido. O futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (foto), também foi convocado para apagar incêndios diante da suspeita de que o novo governo pretende interferir nos preços dos combustíveis. Em entrevista à agência de notícias Bloomberg, Prates foi bastante incisivo ao dizer que os preços praticados pela petrolífera permanecerão alinhados com os padrões internacionais. Foi o suficiente para as ações da Petrobras subirem no pregão de ontem.





Qantas é companhia aérea mais segura do mundo

O site Airline Ratings divulgou sua tradicional lista de vinte companhias aéreas mais seguras do mundo. Não há brasileiras no ranking. O primeiro lugar ficou com a australiana Qantas, que costuma ocupar o topo de pesquisas desse tipo. Depois vieram a Air New Zealand, empresa da Nova Zelândia que venceu a disputa no ano passado, e a Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos. Para classificar as companhias, o site usou critérios como idade da frota, incidentes e auditorias externas.





Plena recuperação do setor aéreo ficará para 2024

O setor aéreo ainda está distante de recuperar os níveis pré-pandemia. De janeiro a outubro de 2022, conforme os dados mais recentes, a demanda por voos internacionais foi equivalente a apenas 66,3% do observado nos dez primeiros meses de 2019, antes de a COVID-19 se espalhar pelo mundo. Os números são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com analistas desse mercado, a plena recuperação deverá ocorrer apenas a partir do segundo semestre de 2024.





Explosão de estudos sobre cannabis revela potencial do setor

Se depender da ciência, o mercado de cannabis crescerá em ritmo acelerado. O ano de 2022 marcou o recorde de produções científicas focadas nessa área. Um levantamento realizado pela NORML, plataforma de divulgação de conhecimento sobre a erva, identificou a publicação de 4,3 mil estudos científicos, o maior volume da história. Em doze anos, 30 mil pesquisas foram realizadas. No total, existem 45 mil tratados sobre o tema. É de esperar, portanto, que novos produtos surjam em breve.





Rapidinhas

A chinesa ByteDance, dona da rede social TikTok, promoveu no final de 2022 o maior corte de funcionários de sua história. Embora o número exato não tenha sido revelado, a imprensa local disse que milhares de colaboradores foram demitidos. Com cerca de 100 mil funcionários, a ByteDance é uma das maiores empregadoras do setor de tecnologia da China.





As cortes vieram num momento em que o TikTok enfrenta dificuldades para avançar no mercado americano. No ano passado, a plataforma foi banida de todos os dispositivos do governo dos Estados Unidos. Além disso, 19 estados proibiram o uso do aplicativo por funcionários da administração pública.





A onda de demissões nas grandes empresas de tecnologia espalha-se pelo mundo. A americana Salesforce, gigante do ramo de software, anunciou que mandará para casa 7 mil colaboradores, ou cerca de 10% do quadro de funcionários. No Brasil, a companhia mantém 990 profissionais nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.





Os investimentos globais em fundos sustentáveis, aqueles alinhados com critérios ambientais, sociais e de governança, começaram a perder fôlego. Segundo dados da consultoria Morningstar, no terceiro trimestre do ano passado eles atraíram US$ 22,5 bilhões, bem menos do que os US$ 33,9 bilhões de aportes feitos no segundo trimestre.





"A indústria brasileira precisa urgentemente retomar seu protagonismo e expandir a sua participação no PIB" Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)









US$ 1 trilhão

é quanto a Apple perdeu em valor de mercado em 2022. Problemas em sua cadeia de fornecimento e queda nas vendas dos iPhones afetaram os resultados da empresa