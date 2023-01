Brasil inicia 2023 com menos bilionários

O brasileiro mais rico é Jorge Paulo Lemann, dono da cervejaria AB InBev e sócio da 3G Capital, controladora de marcas como Burger King e Kraft-Heinz (foto: YouTube/Reprodução)



A primeira lista de 2023 elaborada pela tradicional publicação americana Forbes constatou que 55 brasileiros possuem pelo menos US$ 1 bilhão. O número representa uma leve queda em relação ao 66 bilionários de exato um ano atrás, mas, ainda assim, se trata de algo relevante. Em conjunto, os 55 felizardos possuem fortuna calculada em US$ 155,9 bilhões.



Mais uma vez, o brasileiro mais rico é Jorge Paulo Lemann, dono da cervejaria AB InBev e sócio da 3G Capital, controladora de marcas como Burger King e Kraft-Heinz. De acordo com a Forbes, Lemann tem US$ 16,1 bilhões.



A seguir, estão Marcel Telles, sócio do próprio Lemann e dono de nada desprezíveis US$ 10,8 bilhões, e Carlos Alberto Sicupira (patrimônio de US$ 8,8 bilhões), que criou a Ambev ao lado desses dois que o antecedem. Entre os mais ricos chama atenção a colocação de Luciano Hang, fundador das lojas Havan e apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro. Em 9º lugar, Hang possui US$ 4,7 bilhões.



Warren Buffett, 92 anos, e Charlie Munger, 99, venceram a nova geração de investidores (foto: Johannes EISELE/AFP - 3/5/19)



Buffett e Munger vencem – de novo – o mercado americano

Mais uma vez, os velhinhos Warren Buffett, 92 anos, e Charlie Munger, 99, venceram a nova – e, não raro, pretensiosa – geração de investidores. Em 2022, as ações da Berkshire Hathaway, conglomerado que tem ambos como sócios, subiram 4%.



Por sua vez, o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas no mercado americano, caíram 19,4%. Buffett e Munger alcançaram o resultado mesmo em um cenário de desaceleração da economia dos Estados Unidos e de crise na Europa e China.



Azul foi a empresa mais pontual do mundo em 2022 (foto: Matheus Adler/Esp EM/D. A. Press)



Azul é eleita companhia aérea mais pontual do mundo

A companhia aérea brasileira Azul fechou 2022 com uma importante marca. Segundo a consultoria Cirium, principal referência em dados do setor aéreo, a empresa foi a mais pontual do mundo no ano passado, com 88,93% de seus 279,7 mil voos cumprindo o horário previsto.



Por sua vez, a Latam Airlines ficou em quarto lugar, com índice de pontualidade de 86,31% (451,6 mil voos). Para elaborar o ranking, a Cirium analisou informações referentes a 300 mil voos em todos os continentes.





Ação de empresa ligada ao metaverso desaba

As plataformas nascidas no embalo do metaverso se tornaram grandes fiascos. Uma delas, conhecida como “The Sandbox”, chegou a negociar em 2021, no auge da empolgação com essa tecnologia, um terreno no ambiente virtual por inacreditáveis US$ 4,3 milhões. Parecia um caminho para fazer dinheiro fácil, mas a realidade – sempre ela – se impôs. Atualmente, as ações da empresa controladora da plataforma The Sandbox custam aproximadamente US$ 0,4, uma fração diante dos U$ 9 de um ano atrás.





RAPIDINHAS





A Ser Educacional concluiu a compra do Centro Universitário Sete de Setembro (UNI7), localizado em Fortaleza, no Ceará. O anúncio da transação foi feito em junho do ano passado, mas só agora o negócio foi finalizado. Com 300 mil alunos em diversos estados brasileiros, a Ser se consolida como um dos maiores grupos de ensino do país.





A Marfrig, uma das maiores empresas de proteínas animais do mundo, iniciou 2023 com uma novidade. A empresa começou a processar carne orgânica no Brasil. Por ora, a operação está concentrada em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Marfrig, a planta tem capacidade para produzir 10 mil embalagens por dia.





A Gol teve crescimento na demanda e oferta de voos em dezembro, conforme os resultados prévios da companhia. No período, a empresa aérea transportou 2,81 milhões de passageiros, o que representou avanço de 15,2% na comparação anual. Por sua vez, a capacidade dos voos (ASK, na sigla em inglês) aumentou 21,1% no mesmo período.