Arida defende manutenção de programas de transferência de renda

Persio Arida, economista e ex-presidente do Banco Central (foto: Marcos Alves/Agência O Globo - 2/8/13)

Persio Arida, economista, ex-presidente do Banco Central e integrante da equipe de transição do novo governo, está requisitadíssimo. Ontem, participou de evento da Câmara de Comércio França-Brasil e deu alguns pitacos sobre os programas de transferência de renda, que viraram alvo de debates nos últimos dias. Para ele, as iniciativas devem ser mantidas. “Nós temos de cuidar dos mais pobres”, justificou Arida, que foi também um dos formuladores do Plano Real. “O Auxílio Brasil, com esse volume de dinheiro, pode ser melhor focado, é evidente. Mas é um passo importante. Temos de eliminar a pobreza absoluta no Brasil.” No encontro, ele também defendeu a unificação de impostos como única forma de eliminar o nó tributário brasileiro. A proposta, que junta tudo em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) está no Senado à espera de votação. Não custa lembrar que Arida segue cotado para o Ministério da Fazenda do governo Lula.

Streaming da Disney vê queda de receitas por assinante

As líderes do segmento de streaming de vídeos vivem altos e baixos. A Netflix iniciou 2022 com resultados duvidosos, mas recuperou assinantes na reta final do ano. Agora, é a vez de a Disney oscilar. O serviço de streaming da empresa de Mickey e companhia fez caminho oposto – começou o ano bem e vai terminar com dúvidas. No quarto trimestre fiscal, a receita média mensal por assinante nos Estados Unidos da plataforma de streaming da companhia, a Disney+, caiu cerca

de 10%.

Meta demite 11 mil funcionários, mas cortes não acabaram

Você ainda usa o Facebook? Se a resposta for não, provavelmente entenderá por que a maior – por enquanto – rede social do mundo está em crise. Ontem, a Meta, controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciou a demissão de 11 mil funcionários, o que equivale a 13% de sua força de trabalho. Com o número de usuários ativos do Facebook em queda e lucro 50% menor do grupo no terceiro trimestre, Zuckerberg decidiu ceifar custos. Espera-se que novas medidas sejam anunciadas em breve.

313 milhões

de toneladas deverá ser a safra brasileira de grãos na temporada 2022/2023, segundo projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Pela primeira vez o número ultrapassará a marca dos 300 milhões de toneladas

Bradesco (foto: Marício Lima/AFP %u2013 20/3/08 )

Resultado do Bradesco preocupa mercado financeiro

O mercado financeiro tomou um susto com o balanço do Bradesco. No terceiro trimestre, o banco lucrou R$ 5,2 bilhões, o que representou queda inesperada de 26% na comparação anual. Segundo analistas, o aumento de 3,9% dos índices de inadimplência foi o maior responsável pelo desempenho decepcionante. Como não poderia deixar de ser, o resultado acende uma luz vermelha no setor e, sob diversos aspectos, na própria economia brasileira, que provavelmente terá um 2023 desafiador.

Rapidinhas

Os bancos centrais de diversos países decidiram inovar: em vez de estampar as moedas e cédulas em circulação com personalidades políticas e belezas naturais, passaram a ilustrar o dinheiro com ícones pop. Na Austrália, a efígie do guitarrista da banda AC/DC estará, a partir de janeiro de 2023, nas moedas de um dólar australiano.

No Brasil, tramita na Câmara projeto de lei que prevê homenagear, nas cédulas e moedas de real, personalidades femininas e pessoas negras que se destacaram no combate à discriminação racial e de gênero. A última nota lançada no país foi a versão de R$ 200, que chegou ao mercado em setembro de 2020.

Os fãs dos famosos combos do McDonald’s estão enfrentando problemas. O fechamento de rodovias nos últimos dias por militantes da extrema-direita afetou o abastecimento de diferentes produtos. Como resultado, diversas lojas da rede de fast-food ficaram sem batatas fritas. Em algumas unidades também faltam hambúrgueres.

O bilionário Elon Musk vendeu quase US$ 4 bilhões (pouco mais de R$ 20 bilhões) em ações da Tesla, sua empresa automotiva. Segundo Musk, os recursos serão usados para ajudar a bancar a compra do Twitter, arrematado há alguns dias por US$ 44 bilhões. Ainda assim, ele continua a ser o homem mais rico do mundo.

Mark Zuckerberg (foto: Nicholas Kamm / AFP - 3/2/22)

“Eu errei e assumo a responsabilidade”

Mark Zuckerberg, dono da Meta, em carta enviada aos funcionários. No texto, ele diz que não deveria ter aumentado os gastos do grupo