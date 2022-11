Indefinição de nome para a Fazenda preocupa mercado financeiro

(foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/10/18)

O humor do mercado financeiro piorou com a indefinição sobre o futuro ministro da Fazenda do governo Lula. Um importante gestor lamenta a possibilidade de um nome político assumir a pasta. "Lula começará muito mal o governo se der o comando da Economia para um petista de carteirinha", diz o profissional que comanda um fundo de investimentos de ótimo desempenho em 2022. Ele afirma que ficou especialmente desiludido após a declaração do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, que garantiu não ser candidato ao cargo, embora na política o que é dito hoje nem sempre vale amanhã. Meirelles representaria, na visão desse gestor, a certeza que a gestão econômica seria pautada por critérios técnicos:"Lula precisa dizer logo que caminho seu governo vai tomar sob o risco de perder de vez a confiança do mercado." Ontem, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, caiu 2,4%, na contramão das bolsas americanas.





Início de governo é oportunidade para eforma tributária

A proposta do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, de destravar a reforma tributária nos seis primeiros meses do governo Lula tem razão de ser. No início do mandato, o novo presidente provavelmente terá o Congresso ao seu lado e não estará tão exposto às pressões dos diferentes setores da sociedade atingidos pelas mudanças – é o que se chama de “janela de oportunidade.” Alckmin gosta em especial da proposta do ex-deputado Luiz Carlos Hauly que deu origem à PEC 110, em tramitação no Senado.



(foto: CBF/Divulgação %u2013 7/8/22)



CBF quer despolitizar camisa amarela da Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer despolitizar a camisa amarela da Seleção, que virou marca registrada dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para isso, a entidade lançou uma campanha publicitária em que convoca os torcedores a deixar as desavenças políticas de lado e usar com orgulho o modelo tradicional. Segundo a Nike, a histórica proporção de vendas – 65% da camisa amarela e 35% da azul – vem se mantendo em 2022. A Copa do Catar começa em 20 de novembro.





Locadoras aceleram compras de carros das montadoras

As locadoras de carros têm papel cada vez mais vital para a indústria automotiva brasileira. Segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), elas foram responsáveis pela compra de 33% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos no país no terceiro trimestre de 2022. Trata-se da maior participação da história. A Fiat liderou as transações, com cerca de 46 mil veículos negociados, seguida pela Volkswagen (41,6 mil) e Chevrolet (2,1 mil).





RAPIDINHAS

• Um novo estudo realizado pela consultoria IDC calculou o impacto econômico do processo de digitalização das empresas. Segundo a pesquisa, os gastos mundiais com transformação digital deverão chegar a US$ 1,8 trilhão em 2022. Trata-se do maior valor da história, além de representar um acréscimo de 17% em relação ao número de 2021.





• A Rumo Logística, maior concessionária ferroviária do Brasil, iniciou a construção de 700 quilômetros de ferrovias no Mato Grosso. De acordo com a empresa, o projeto deverá ser concluído em 2023 ao custo de R$ 15 bilhões. A ferrovia passará por 16 municípios do estado e terá 22 pontos, 21 viadutos e 2 quilômetros de túneis.





• O fim do horário de verão em Nova York, nos Estados Unidos, mudará a rotina da B3, a bolsa de valores de São Paulo. A partir dessa semana, as transações no mercado à vista e fracionário poderão ser feitas até 17h55 – antes, o limite era 17h. A B3, contudo, não informou até quanto o novo horário será válido.





• Os shoppings deverão abrir nos próximos dias 90 mil postos de trabalho temporários para o esperado aumento da demanda na Black Friday, Copa do Mundo e Natal. No ano passado, os eventos de fim de ano resultaram na criação de 80 mil vagas, conforme dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).





(foto: YouTube/Reprodução %u2013 30/7/19)





"Na área econômica, os grandes desafios do governo são a reforma tributária, a administrativa

e medidas para aumentar a taxa de investimento”

• Candido Bracher, ex-presidente e membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco





17%

dos brasileiros deixaram de comprar carne em 2022, segundo pesquisa da consultoria HelloSafe Brasil. O motivo foi a alta de preços