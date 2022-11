Conselho de Administração da estatal aprovou ontem o pagamento de R$ 43,7 bilhões em dividendos (foto: Mauro Pimentel/AFP - 9/3/20)





O Conselho de Administração da Petrobras aprovou ontem o pagamento de dividendos de R$ 43,7 bilhões a seus acionistas. Com isso, o total pago aos investidores em 2022 chegará a R$ 217 bilhões – é o maior montante da história, além de significar 40 vezes o valor da média de dividendos pagos por ano pela petrolífera entre 1995 e 2020. O impacto econômico é expressivo: as ações da Petrobras no mercado estão divididas entre 718 mil pessoas físicas, 5,9 mil jurídicas e 2,9 mil investidores institucionais, conforme dados da B3, a bolsa brasileira. Todo esse universo certamente está satisfeito, mas daqui por diante dificilmente o fenômeno se repetirá. É provável que o novo governo use a Petrobras para realizar investimentos e impulsionar a economia, o que significará menos recursos disponíveis para os acionistas. O Banco BTG estima que um aumento de 50% nos investimentos reduziria o retorno com dividendos em 2023 de 21% para 15%. A festa acabou?





Tinder e outros apps de relacionamento avançam no Brasil e no mundo

Os aplicativos de relacionamento estão quebrando recordes. O Tinder fechará 2022 com o melhor resultado da história, tanto em número de assinantes quanto em receitas. Outras plataformas, como Grindr e Badoo, também encerrarão o ano com desempenho superlativo. Os brasileiros foram fundamentais para esses avanços: o Brasil é o segundo país que mais usa apps de relacionamento, atrás dos Estados Unidos. Segundo as empresas, o número de mulheres nas plataformas cresce em ritmo maior que o de homens.





iFood e Metlife fecham parceria para oferecer benefícios aos entregadores

O iFood deu um passo importante para ampliar os benefícios concedidos aos seus entregadores. Em parceria com a seguradora Metlife, passará a oferecer 54 mil unidades de atendimento para 200 mil profissionais. Com isso, eles terão acesso a consultas médicas, exames e terapia após a abertura do processo de sinistro exigido pela seguradora. Segundo o iFood, a novidade permite que o entregador não tenha gastos com raios-x, ressonância magnética, fisioterapias e outras especialidades.





R$ 1,9 bilhão

Foi quanto os investidores estrangeiros aportaram na bolsa brasileira na última segunda-feira, 31 de outubro, um dia depois da vitória de Lula na eleição presidencial. O dado é da B3





''Um dos desafios do novo governo será criar as condições para que o Banco Central possa baixar os juros. No momento em que houver uma política econômica com responsabilidade fiscal e direcionamento claro, estarão criadas as condições para que a taxa básica de juros caia''





Henrique Meirelles, cotadíssimo para ocupar o Ministério da Fazenda no governo Lula





Rapidinhas

Mark Zuckerberg está de olho no Brasil. Ontem, a startup brasileira Beep Saúde, especializada em serviços de vacinação e coleta de exames em domicílio, revelou que recebeu um aporte da Chan Zuckerberg Initiative, empresa criada pelo fundador do Facebook para investir em projetos de saúde e educação. O valor do negócio não foi comunicado.





As empresas começaram a definir o seu planejamento para os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Com 13 mil funcionários no país, a PepsiCo vai liberar o pessoal administrativo e de vendas nos horários das partidas. As fábricas receberão telões para que os empregados não precisem deixar o trabalho.





A multinacional brasileira de gestão ambiental Ambipar comprou, por R$ 8 milhões, a ViraSer, empresa especializada no ramo da reciclagem. Segundo a Ambipar, a ViraSer chamou a atenção por ter criado um método próprio de operação de resíduos sólidos, chamado Franquia Social, que oferece soluções para profissionalizar cooperativas.





O mercado de motos está aquecido. Em outubro, as vendas subiram 24% em relação ao mesmo mês do ano passado, chegando a 120,3 mil unidades. Considerando os dados de janeiro a outubro, 1,1 milhão de unidades entraram em circulação, o correspondente a um avanço de 17,9%. Os dados são da Fenabrave, associação que representa as concessionárias.