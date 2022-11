Qual será o papel do BNDES no governo Lula?

(foto: Leonardo Cavalcanti/CB/D.A Press - 17/12/16)



Criado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se tornou ao longo dos anos uma fonte vital de recursos para as empresas. Nos governos do PT, o banco de fomento foi usado como indutor do crescimento e ajudou a pavimentar as chamadas “campeãs nacionais”, grandes companhias que receberam generosos volumes de dinheiro para avançar no mercado internacional. A estratégia recebeu críticas. Afinal, faz sentido financiar conglomerados corporativos em vez de pequenas e médias empresas? Lembre-se que as gigantes podem recorrer ao mercado de capitais para acessar recursos, algo saudável e usual nos países ricos e competitivos. Nos últimos anos, o BNDES cortou consideravelmente as operações de crédito – elas encolheram 85% entre 2015 e 2021. Como será daqui por diante? O futuro presidente Lula deu recentemente um sinal positivo ao defender o financiamento de micros, pequenas e médias empresas. Espera-se que cumpra o prometido.

Em 2022, Cielo é a empresa com maior rentabilidade





Um levantamento realizado pelo aplicativo de investimentos Trademap elencou as empresas de capital aberto mais rentáveis do Brasil em 2022, considerando dados até outubro. Rentabilidade, lembre-se, é o resultado da divisão entre o lucro e o valor da companhia. Por esse critério, as três campeãs de desempenho foram, na ordem, a credenciadora de pagamentos Cielo, o grupo farmacêutico Hypera e a petrolífera Petrorio. Não à toa, as ações da Cielo subiram 157% no ano (até 4 de novembro).

93%





do PIB da América do Sul será administrado pela esquerda a partir de 2023. Nove

países do continente terão líderes identificados com a corrente ideológica

Syngenta reduz emissões de

CO2 em unidade de Uberlândia





Uma iniciativa realizada pela Syngenta Seeds, divisão de sementes da Syngenta Group, uma das líderes mundiais no segmento agrícola, mostra a importância das fontes alternativas de energia. Com a instalação de 3.948 painéis fotovoltaicos para captação de energia solar e a troca de lâmpadas convencionais por modelos LED em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Uberlândia (foto), no Triângulo Mineiro, a empresa deixou de emitir na atmosfera 297 toneladas de CO2 por ano – o volume equivale a 9 mil árvores plantadas.

Instituto XP vai premiar especialistas em educação financeira





O Instituto XP, braço da XP Inc. voltado a ações sociais, abriu inscrições para a segunda edição do prêmio “Educação Financeira Transforma”. Segundo a empresa, trata-se da maior premiação desse tipo no país. Serão reconhecidos especialistas em oito categorias diferentes. Cada uma delas terá três finalistas. O vencedor receberá R$ 40 mil, enquanto os demais ficarão com R$ 10 mil. O tema é importante. Segundo pesquisa recente, 97% dos brasileiros afirmam ter dificuldade para lidar com dinheiro.

"Lula tem uma imagem boa no exterior, o que deve contribuir para atrair investimentos"





Luiz Fernando Figueiredo, economista, ex-diretor do Banco Central e presidente da Mauá Capital

Seara e Friboi, marcas que pertencem à indústria de alimentos JBS, começaram a oferecer atendimento na linguagem brasileira de sinais, a Libras. A companhia é a primeira do segmento a contar com o serviço. Foram quatro meses de adaptação das plataformas para atender o público ao vivo, por videochamada, nos sites da Seara e Friboi.





A Appian Capital Brazil, fundo de investimentos especializado em mineração, investiu R$ 3,2 milhões para ampliar o seu Centro de Triagem de Resíduos (CTR). O objetivo é dar uma segunda vida aos resíduos gerados na Atlantic Nickel, ativo que pertence ao Grupo Appian e que é produtor de concentrado de níquel em Itagibá, na Bahia.





A Lemon Energia, startup que conecta comércios a usinas sustentáveis, contará com o apoio da Ambev para ampliar a presença em Minas Gerais. Uma de suas metas é quintuplicar a base de clientes em Juiz de Fora. Pra isso, a Ambev mobilizará seu time de vendas e participará de ações de marketing.





A Ambev é uma das investidoras da startup.A Jamef Transportes, uma das maiores empresas de soluções logísticas do Brasil, inaugura hoje, em São Paulo, seu quarto hub logístico. Instalados em bairros estratégicos, os hubs têm fundamental importância na etapa da última milha, em que a encomenda é transportada ao endereço final de entrega.