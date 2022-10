Amauri Segalla







A Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo e do Brasil, só pensa naquilo: o resultado da eleição presidencial. De acordo com uma nova pesquisa realizada pela gestora de patrimônio Warren, 38% dos agentes de mercado – seleto grupo que inclui economistas, estrategistas, traders e gestores – acham que a probabilidade de Bolsonaro ser eleito varia de 40% a 50%. Por sua vez, 33% consideram que a chance de Lula faturar a disputa situa-se entre 50% e 60%. A conclusão é óbvia: os prognósticos estão praticamente empatados. A pesquisa também capturou a percepção a respeito do futuro ministro da economia. Se Lula vencer, a maioria acha que Henrique Meirelles ocupará a pasta. Uma vitória de Bolsonaro significará, para os consultados, a permanência do atual titular da pasta, Paulo Guedes. Seja como for, a realidade é que os nervos estão à flor da pele e permanecerão assim até a contagem do último voto.









Bolsonaro não confirma participação na Cop-27





As discussões sobre mudanças climáticas ganharão volume com a realização, de 6 a 18 de novembro, da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-27) em Sharm-El-Sheikh, no Egito. Entre outros temas fundamentais, o evento resultará na adoção de compromissos ambientais mais rígidos por parte dos países. Segundo os organizadores, 90 chefes de Estado confirmaram presença. O Brasil terá papel central nos debates, mas o presidente Bolsonaro não confirmou se participará do encontro.









Carro de R$ 1 milhão tem fila de espera de nove meses





Quer comprar a novo Range Rover Sport, da Land Rover? Pois bem: embora o modelo custe em torno de R$ 1 milhão, a fila de espera para adquiri-lo é de nove meses. Ou seja, quem encomendar o veículo agora terá de esperar até o meio do ano que vem. A empresa pretende vender mil unidades importadas por ano. Diante da alta demanda, contudo, a estratégia provavelmente será revista. O mercado de automóveis de luxo está em alta no país, com crescimento na casa dos dois dígitos em 2022.





Balanço desastroso e fiasco do metaverso assombram Mark Zuckerberg





Mark Zuckerberg (foto) enfrenta o maior revés de sua fantástica trajetória empresarial. Com os fracos resultados financeiros da Meta, ex-Facebook, e o fiasco do metaverso, o mundo de realidade virtual que significou a sua maior aposta em muitos anos, Zuckerberg, quem diria, passou a ser desprezado pelo Vale do Silício, que o projetou para o mundo. Como se não bastasse o balanço desastroso, ele enfrenta agora a concorrência do TikTok, plataforma que parece mais afeita aos novos tempos.













Rapidinhas





Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, criou uma produtora de filmes e conteúdos audiovisuais. A iniciativa nasce com dois projetos engatilhados: um longa-metragem, ainda sem título e estrelado pelo ator Brad Pitt, e um documentário sobre a trajetória de Hamilton antes de chegar à Fórmula 1. A ideia é lançar os produtos em 2024.





O grupo francês Casino informou oficialmente ao mercado que pretende se desfazer de uma fatia que detém na rede de atacarejo Assaí. Atualmente, o Casino possui 41% das ações da companhia brasileira. Para levar a iniciativa adiante, os franceses contrataram os bancos BTG Pactual, Itaú BBA e J.P.Morgan.





A Veloe, marca especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, atingiu a marca de 26 aeroportos credenciados em sua rede de estacionamentos no país com a inclusão, em outubro, do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, e Confins, em Minas Gerais. A Veloe está também em todas as rodovias pedagiadas.





As receitas da Ambev no Brasil somaram R$ 10,7 bilhões no terceiro trimestre, um avanço de 20% em relação ao mesmo período de 2021. As marcas premium, como Chopp Brahma e Original, foram as responsáveis pelo resultado positivo. Com a Copa no final do ano, a tendência é que o desempenho da cervejaria siga em alta no país.













242%

foi quanto aumentou o número de passageiros transportados em voos internacionais que passaram pelo Brasil em setembro diante de igual mês de 2021. O dado é da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)













“A intensidade ideológica em exibição na eleição brasileira é um eco – mas também um prólogo – das batalhas que virão nos Estados Unidos”

Ishaan Tharoor, em artigo publicado no jornal americano The Washington Post