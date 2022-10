XP e Febraban entram em rota de colisão

Sediada em São Paulo, a XP lançou uma campanha de marketing, batizada #EuNãoBanco, que tem por estratégia se diferenciar dos bancos tradicionais (foto: XP/Divulgação)







A indústria financeira está em guerra. Nesta semana, a XP lançou uma campanha de marketing, batizada #EuNãoBanco, que tem por estratégia se diferenciar dos bancos tradicionais. Nela, a XP destaca que não cobra tarifas em sua conta digital e sugere que o consumidor pode gastar o dinheiro que economiza com outras coisas. Incomodada com a mensagem, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reagiu de forma incisiva. “A mais recente provocação surgiu nesta semana, vinda de uma instituição que integra a Febraban, mas nega a si própria com o título #EuNãoBanco”, disse Isaac Sidney, presidente da Febraban. “Essa instituição é, sim, um banco, mas procura estabelecer alguma distância de seus pares. Ela pratica as mesmas atividades de um banco, preferindo fingir que vive em um universo paralelo. Parece ter vergonha daquilo que é.” Nascida como corretora, a XP lançou a sua conta digital sem tarifas em junho passado.





Vivo desconecta 3 milhões de linhas móveis compradas da Oi

A operadora Vivo começou a ajustar a operação após comprar, em junho passado, ativos da Oi. A empresa controlada pela Telefônica Brasil desconectou 3 milhões de acessos móveis incorporados na transação. É muita coisa: o volume equivale a quase um quarto dos 12,5 milhões de clientes recebidos pela tele na aquisição, realizada em conjunto com TIM e Claro. Das 3 milhões de linhas desligadas, 797 mil eram pós-pagas e 2,2 milhões, pré-pagas. Segundo a Vivo, todos eram usuários inativos.





Comércio eletrônico dobrará de tamanho no Brasil até 2026

Com a volta da normalidade no pós-Covid, muitos analistas disseram que o comércio eletrônico perderia força no Brasil. Não é bem assim. Segundo estudo encomendado pela plataforma de pagamentos Nuvei e desenvolvido pela Americas Market Intelligence (AMI), as vendas pela internet deverão dobrar de tamanho no país até 2026, crescendo ao ritmo de 20% ao ano. Outro dado interessante do levantamento: o mercado brasileiro responde por cerca de 40% do e-commerce na América Latina.





Carros elétricos avançam e contribuem para redução de CO2

Os carros elétricos são uma força sem freio. Até o final do ano, eles deverão responder por 13% das vendas totais de carros leves no mundo. Em 2021, representavam 9%. Em 2020, 6%. Segundo ambientalistas, a crescente adoção desses automóveis têm contribuído para a redução das emissões de CO2 e certamente ajudarão o planeta a cumprir metas ambientais. O Brasil está na contramão do mundo. Por aqui, os elétricos, que têm preços nas alturas, ficaram em 2022 com apenas 2,3% dos emplacamentos.





A EQI Investimentos promove, entre 7 e 11 de novembro, a sétima edição da Money Week, um dos principais eventos da indústria financeira do país. A EQI espera que 70 mil pessoas se inscrevam para acompanhar digitalmente as palestras. Também haverá um encontro presencial, em 10 de novembro, em São Paulo.

Entre os participantes da Money Week estarão nomes como Luis Stuhlberger, gestor do consagrado fundo Verde, Louise Barsi, economista e filha de Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoa física da bolsa brasileira, e o ex-nadador Thiago Pereira, medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, e agora empreendedor.

A petroleira francesa Total Energies comprou 34% do braço de geração da Casa dos Ventos, uma das maiores empresas de projetos eólicos do Brasil. O negócio está avaliado em R$ 4,2 bilhões. Controlada pelo empresário Mário Araripe, ex-dono da fábrica de jipes Troller, a Casa dos Ventos detém um quarto dos empreendimentos de energia renovável em oper ação no país.

A área agrícola do Brasil triplicou em 37 anos, conforme levantamento realizado pelo MapBiomas a partir de imagens de satélite. Em 1985, a atividade ocupava 19 milhões de hectares. Em 2021, eram 62 milhões de hectares. Segundo o estudo, soja, arroz, cana e algodão foram as culturas que puxaram a expansão.





50,1%

dos consumidores brasileiros planejam comprar na Black Friday, que ocorrerá em 25 de novembro. No ano passado, o índice era de 25,7%, segundo estudo da plataforma Reclame Aqui





“A solução do governo para um problema é usualmente tão ruim quanto o problema”

Milton Friedman (1912-2006), economista americano que venceu o Prêmio Nobel em 1976