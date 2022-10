Anac aponta as companhias aéreas com mais reclamações

Amauri Segalla





Os passageiros aéreos contam com poucos mecanismos para se proteger de eventuais problemas com as companhias. Um deles é o acompanhamento do número de reclamações feitas nos órgãos oficiais. Nesta semana, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou o boletim consolidado das reclamações feitas no segundo trimestre. De acordo com o documento, a Gol lidera o ranking, com 119,7 reclamações a cada 100 mil passageiros, à frente da Latam (101,1) e da Azul (45,8). Se for considerado o setor como um todo, incluindo empresas internacionais que atuam no Brasil, a média de reclamações foi de 105,1 a cada 100 mil clientes, resultado 37,4% menor que o observado no segundo trimestre de 2021. O curioso é que a Gol, embora faça feio no levantamento anterior, tem um indicador melhor que a concorrência em outro quesito: é a empresa que responde críticas de clientes com mais agilidade – em média, leva 2,2 dias.









Abertura de empresas por jovens dispara em 2022





O empreendedorismo está em alta entre adolescentes. Segundo a plataforma Datahub, os menores de 18 anos abriram 1.173 MEIs no primeiro semestre, um avanço de 227% sobre o mesmo período de 2021. Há duas maneiras de ler o indicador. A primeira é positiva: os jovens buscam cada vez mais trilhar caminho próprio e crescer na vida sem depender de um emprego tradicional. A segunda vai na direção oposta: sem oportunidade no mercado de trabalho, eles são impelidos a abrir um negócio próprio.









Gastos de turistas estrangeiros no Brasil quebram recorde





O Brasil voltou a atrair a atenção dos turistas estrangeiros. Em setembro, os visitantes internacionais gastaram US$ 416 milhões em território brasileiro – é o maior valor para o mês desde 2016, ano da Olimpíada no Rio de Janeiro. Os resultados também são positivos no acumulado do ano. Entre janeiro e setembro, os gastos dos estrangeiros somaram US$ 3,6 bilhões, número superior ao ano inteiro de 2021. No turismo nacional, o volume desembolsado pelos viajantes em setembro foi o maior desde 2015.







Mary Barra acelera lucros da GM





A presidente mundial da GM, Mary Barra, está se consolidando como uma das executivas de melhor desempenho na indústria automotiva. O novo balanço divulgado pela empresa reforça que a estratégia de diversificação de negócios, redução de custos e foco em inovação tem trazido resultados robustos. No terceiro trimestre, a montadora lucrou US$ 3,3 bilhões, o que corresponde a uma expansão de 38% na comparação anual. Foram vendidos 1,53 milhão de veículos no período, alta de 17,1%.







Rapidinhas





A Suzano comprou a divisão de papéis de higiene (tissue) da americana Kimberly-Clark no Brasil. A operação engloba produtos como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos e lenços, além da propriedade da tradicional marca “Neve”. Estima-se que o negócio tenha girado em torno de US$ 300 milhões, embora as empresas não confirmem o valor.





A companhia aérea portuguesa TAP acrescentará, para as festas de fim de ano, mais um voo São Paulo-Lisboa. Com isso, serão 21 por semana, o mesmo número observado antes da pandemia. Considerando todo o Brasil, a empresa opera 74 voos semanais para a Europa – eram 86 antes da pandemia de COVID-19.





A Confederação Brasileira de Futebol está convocando influenciadores para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada de 21 de novembro a 18 de setembro. Feito em parceria com a agência Arara, o projeto mira a produção de conteúdo durante o evento. Entre os contatos estão nomes como Podpah, Robin Hood Gamer, Tatá Estaniecki e o canal Reversão.





Os pedidos de recuperação judicial cresceram 22,8% em setembro em relação ao mesmo mês de 2021, segundo a Serasa Experian. “A alta não significa piora econômica, pois ela acontece em função de uma base fraca de comparação, já que em setembro de 2021 houve uma quantidade baixa de pedidos”, diz Luiz Rabi, economista da Serasa.







US$ 600

bilhões é quanto a Meta, ex-Facebook, encolheu em valor de mercado nos últimos 18 meses. Segundo analistas, a empresa perdeu capacidade para inovar









“No ano que vem, com queda da inflação, os juros vão cair. O Brasil pode crescer por 10 anos seguidos”

Paulo Guedes, ministro da Economia, exagerando no otimismo