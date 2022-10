(foto: BH Airport/Divulgacao)







Os enroscos jurídicos que envolvem a Itapemirim ganharam novo capítulo: dois grupos de credores entraram na Justiça para tentar suspender a falência do grupo. Segundo eles, a decretação da falência, determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no mês passado, foi precipitada e será um impeditivo para a salvação da empresa. Com negócios na área de transporte rodoviário e aéreo, a Itapemirim está em recuperação judicial desde março de 2016. Na ocasião, suas dívidas somavam ao menos R$ 2,2 bilhões. Por mais inacreditável que possa parecer, a empresa teve a petulância, mesmo em cenário tão adverso, de criar uma companhia aérea. Isso foi em junho de 2021. Seis meses depois do primeiro voo, suas operações foram suspensas por falta de recursos para levar a empreitada adiante. Além dos credores que agora tentam recuperar parte do dinheiro investido na companhia, milhares de passageiros foram prejudicados pelo desastrado projeto.

O Boticário quer fisgar o público masculino





O Grupo O Boticário está de olho no público masculino. Prova disso foi a compra da Dr. Jones, marca de produtos de beleza para homens que tem como carro-chefe uma lâmina de barbear vendida pelo modelo de assinatura. Fundada em 2013, a Dr. Jones conta com 150 mil clientes cadastrados, sendo que 80 mil deles são considerados ativos (realizaram ao menos uma compra nos últimos 30 dias). Segundo a consultoria Research & Markets, o Brasil responde por 13% do mercado global de cosméticos masculinos.

"No Brasil, as medidas de sustentabilidade foram assumidas pela iniciativa privada, mas o governo tem um papel importante a cumprir"





Celso Lafer, ex-ministro das Relações Exteriores

10%





foi quanto subiu na semana passada o preço do petróleo tipo Brent.

A previsão é que o valor do barril feche 2022 em torno de US$ 100

Vendas de carros elétricos e híbridos quebram recorde





As vendas de veículos elétricos e híbridos quebraram recorde no Brasil em setembro. Segundo a Anfavea, a associação dos fabricantes, foram emplacadas 6.388 unidades no período, o que se traduziu em um crescimento de 52% em relação a agosto. É o melhor resultado da história. No acumulado do ano, as transações saltaram 59% frente a 2021. Estima-se que, até 2030, em torno de 30% das vendas de veículos no país serão de eletrificados – no ano passado, esse número ficou na casa dos 2%.

Nos patrocínios, CBF ganha de goleada





A seleção ainda não entrou em campo na Copa do Mundo do Catar, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já é vitoriosa. Com o anúncio do patrocínio da empresa de entregas Rappi, a entidade soma 20 parceiros de publicidade – é um recorde. No Mundial de 2018, foram nove patrocinadores. Em 2014, quando o evento foi realizado em solo brasileiro, o número também foi inferior (catorze). A entidade máxima do futebol brasileiro espera fechar 2022 com faturamento superior a R$ 1 bilhão.

Rapidinhas

A rede global de feiras da indústria alimentícia e plataforma de negócios Sial voltará a ser presencial – a última edição foi em 2018, antes da pandemia. Em 2022, o evento ocorrerá entre 15 e 19 de outubro, no Parc des Expositions Nord Villepinte, em Paris, e os organizadores esperam reunir 150 mil visitantes de 110 países.





Para a edição 2022 da Sial, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoverá uma missão comercial com a participação de aproximadamente 100 micros, pequenos e médios empresários de diversos estados brasileiros. No Brasil, o setor alimentício é o maior empregador industrial, com 1,6 milhão de trabalhadores e 45 mil empresas.





A gigante americana de produtos de higiene pessoal Kimberly-Clark, dona de marcas como Intimus e Neve, lançou no Brasil o Working Mom’s, programa de reinserção no mercado de trabalho destinado a mulheres que interromperam a carreira depois de se tornarem mães. A empresa diz que 44% de suas posições de liderança no país são ocupadas por mulheres.





n A Basf, multinacional alemã do setor químico, investiu em 2021 recordistas 2,2 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Para se ter ideia do que significa, o número corresponde ao dobro das despesas realizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil em todo o ano passado.