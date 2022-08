(foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)







A redução de 10,4% do preço do querosene de aviação, anunciada pela Petrobras na última sexta-feira (26/08), deverá fazer com que as passagens aéreas fiquem um pouco mais baratas nos próximos dias. A queda dos valores não deverá demorar. Como o querosene é um produto de baixa estocagem, as empresas compram o combustível regularmente – e as novas remessas já virão com o desconto. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), contudo, diz que é difícil fazer projeções sobre o impacto da medida da Petrobras para o bolso dos consumidores e pontua que a redução está longe de resolver o problema. Desde julho de 2019, o querosene de aviação aumentou 168,7% no Brasil, muito acima da inflação de 126% do diesel e de 50,9% da gasolina. O setor aéreo quer reagir e já se preocupa com o impacto dos preços nas férias de fim de ano. Com o valor das passagens nas alturas, muitas pessoas estão trocando o avião pelo ônibus.

Startups demitem em massa no Brasil e no mundo

Um levantamento realizado pelo site Layoffs.fyi, que acompanha diariamente as demissões em startups e empresas de tecnologia no mundo, revela que o setor vem passando por uma violenta onda de demissões. Desde o início da pandemia de COVID-19, 1.089 startups de diversos países, incluindo o Brasil, fizeram cortes em massa e 164 mil funcionários foram descartados. O ano de 2022 sequer terminou, mas a quantidade de demitidos em companhias de tecnologia já aumentou 333% em relação ao ano passado.

Amor aos Pedaços retoma projeto de expansão

A rede de franquias de doces Amor aos Pedaços, que fez sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000, quer recuperar o vigor do passado. A empresa pretende abrir dezoito unidades até o final do ano e elevar suas receitas em ao menos 20%. Para ser franqueado de uma loja da marca, é preciso investir a partir de R$ 350 mil. Quiosques são um pouco mais baratos: R$ 200 mil. A pandemia foi um período duro para o grupo, que foi obrigado a fechar unidades e rever seus projetos de expansão.

Tesouro Direto cai no

gosto dos brasileiros

O Tesouro Direto bateu recordes em julho. De acordo com balanço divulgado pelo Tesouro Nacional, cerca de R$ 4 bilhões em títulos foram vendidos a pessoas físicas – é a melhor marca desde maio de 2019. O número de investidores chegou a 20 milhões, com acréscimo de 535 mil no mês passado. Facilidade para investir, segurança (os títulos, afinal, são garantidos pelo governo) e rentabilidade maior que a da poupança são fatores que explicam o forte aumento da demanda por esses produtos.

“As pessoas que você encontra no andar de cima não são necessariamente mais

especiais do que as do andar de baixo ou do meio”





Ray Dalio, bilionário americano e um dos

investidores de melhor desempenho da história

13 horas





por dia é o período que os brasileiros ficam on-line, segundo pesquisa global da NordVPN. Nenhum país do mundo passa tanto tempo conectado

As redes de eletroeletrônicos apostam suas fichas na tecnologia 5G. Estima-se que os smartphones habilitados para o novo sistema aumentarão em 2,7% o faturamento do setor no segundo semestre do ano diante do mesmo período de 2021. É improvável que haja uma corrida para as lojas, mas é certo que muita gente trocará de celular.

A Hope, conhecida no mercado brasileiro pelas roupas íntimas para mulheres, quer agora conquistar o público masculino. A empresa lançou uma linha para homens em junho passado e os primeiros resultados mostraram que a estratégia foi certeira. Até o final do ano, estima-se que as peças para eles respondam por 15% das vendas.

A tradição da Índia na área tecnológica está cada vez mais representada no comando de grandes empresas do setor. Gigantes como Adobe, Google, IBM, Microsoft e Twitter, entre muitas outras, têm como CEOs globais executivos nascidos no país asiático. E novos líderes vêm por aí: 8% dos trabalhadores do Vale do Silício são indianos.

Lançado há alguns dias pela Editora Panini, o álbum de figurinhas da Copa do Catar gerou negócios de segunda mão bastante disputados. No Mercado Livre, a figurinha rara de Neymar está sendo vendida por até R$ 7,5 mil. Os cromos do português Cristiano Ronaldo e do argentino Messi também têm preços salgados.